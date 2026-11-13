Ổi bo chính gốc khan hàng, người mua tìm đến chợ mạng

Nguồn cung hạn chế cùng hương vị giòn thơm đặc trưng khiến ổi bo Hưng Yên trở thành đặc sản được nhiều người tiêu dùng săn đón, dù giá bán cao gấp 2-3 lần các giống ổi thông thường.

Từng là thức quả bình dân quen thuộc, ổi bo Hưng Yên, thuộc khu vực Thái Bình cũ, nay trở thành mặt hàng được nhiều người tìm mua nhờ phần cùi dày, ít hạt, thịt giòn chắc và hương thơm ngậy đặc trưng. Hiện loại quả này được chào bán với giá khoảng 30.000-45.000 đồng/kg. Tuy nhiên, không dễ để người tiêu dùng tìm được ổi bo chính gốc.

Khảo sát tại các chợ dân sinh và chợ đầu mối ở Hà Nội cùng khu vực lân cận cho thấy, phần lớn sạp trái cây chủ yếu bán các loại ổi lai, ổi Đài Loan hoặc ổi nữ hoàng với giá khoảng 15.000-20.000 đồng/kg. Trong khi đó, nhu cầu tìm mua ổi bo tập trung nhiều trên các hội nhóm chợ mạng và tại những cửa hàng nông sản sạch.

Sức hút của đặc sản này đến từ mùa thu hoạch khá ngắn, thường chỉ kéo dài từ tháng 7 đến tháng 8. Nguồn cung khan hiếm trong khi nhu cầu thưởng thức đặc sản truyền thống tại các đô thị tăng lên khiến giá ổi bo duy trì ở mức cao. Phần lớn khách hàng phải đặt trước qua các nhà vườn ở khu vực chân cầu Bo hoặc thông qua những mối quen tại địa phương.

Tên gọi ổi bo bắt nguồn từ vùng đất ven sông Trà Lý, thuộc làng Bo, nay là phường Trà Lý, tỉnh Hưng Yên. Ban đầu, giống ổi này được gọi là ổi lê do có hình dáng tương tự quả lê. Nhờ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng địa phương, cây phát triển tốt và trở thành đặc sản. Đến mùa thu hoạch, người dân thường gánh ổi ra bán ở khu vực chân cầu Bo, lâu dần tên gọi ổi bo được sử dụng rộng rãi.

Ổi bo chính gốc có hai dạng phổ biến là bo dẹ, quả tròn dẹt và nổi múi, cùng bo lê có dáng thuôn dài. Điểm đặc biệt của loại quả này nằm ở hương vị biến đổi khi thưởng thức: ban đầu hơi chát và chua dịu, sau đó chuyển sang vị ngọt thanh, giòn ngậy, hương thơm lưu lại khá lâu.

Nguồn cung ổi bo ngày càng thu hẹp do giống cây có bộ rễ yếu, dễ đổ gãy khi gặp mưa bão. Việc chăm sóc cũng đòi hỏi nhiều công sức, đặc biệt là khâu bọc quả để phòng tránh ruồi vàng. Ngoài ra, khi được nhân giống tại những địa phương khác, chất lượng quả có thể giảm đáng kể do khác biệt về thổ nhưỡng.

Để tránh mua nhầm hàng giả hoặc các giống ổi không đúng nguồn gốc, người tiêu dùng nên chọn quả có kích thước vừa phải, cầm chắc tay, phần ruột nhỏ và ít hạt. Đặc biệt, nên ưu tiên đặt mua từ các nhà vườn hoặc đầu mối uy tín tại vùng trồng truyền thống.