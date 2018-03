Oh Yeon Seo hẹn hò với mĩ nam 'Con nhà giàu'

Ngay sau khi 'Hoa du ký' kết thúc, Oh Yeon Seo đã tìm được tình yêu mới. Đó chính là nam diễn viên Kim Bum!

Oh Yeon Seo và Kim Bum là một đôi khiến ai cũng bất ngờ!

Vào ngày 29/3, ngay sau khi ảnh của Oh Yeon Seo và Kim Bum hẹn hò rò rỉ ra ngoài, công ty đại diện của cả hai diễn viên đã nhanh chóng xác nhận cặp đôi đang tìm hiểu nhau.

Trước đó, có người bắt gặp Oh Yeon Seo và Kim Bum tại một nhà hàng tại Seoul. Mặc dù thấy những ánh mắt đang hướng về phía mình, cả hai đều rất tự nhiên tận hưởng buổi họp mặt cùng bạn bè của mình.

Theo một nguồn tin, Kim Bum và Oh Yeon Seo nhanh chóng trở nên thân thiết sau khi gặp nhau tại một cuộc gặp mặt bởi vì cả hai cảm thấy dễ dàng trò chuyện với đối phương. Ngay sau đó họ đã dần chuyển từ tình bạn sang tình yêu.

Cặp đôi hẹn hò gần đây và nhờ bạn bè giới thiệu

Công ty đại diễn của Oh Yeon Seo cho biết, "Sau khi Hoa du ký kết thúc, Oh Yeon Seo và Kim Bum trở thành bạn bè tại một buổi họp mặt và dần dần tiến triển thành người yêu. Họ đều thích đối phương và muốn tìm hiểu đối phương nhiều hơn nữa".

Công ty Starship đại diện cho Kim Bum thì nói rằng cả hai vẫn đang trong giai đoạn đầu yêu đương và mong muốn fan hâm mộ sẽ chúc mừng cho họ.

"Thuyền" Lee Seung Gi - Oh Yeon Seo chìm nghỉm sau khi tin hẹn hò của Oh Yeon Seo tung ra

Với tin tức Oh Yeon Seo hẹn hò, những fan hâm mộ Hoa du ký mong ngóng Lee Seung Gi và Oh Yeon Seo "phim giả tình thật" sẽ phải một phen thất vọng. Dù sao thì cũng chúc mừng Oh Yeon Seo và Kim Bum!

An Trần