Oh Yeon Seo gây bất ngờ với nhan sắc ở tuổi U40

Theo MyDaily, ngày 22/10, nữ diễn viên Oh Yeon Seo đã đăng tải lên trang mạng xã hội cá nhân một bức ảnh selfie mà không kèm theo bất kỳ dòng chú thích nào.

Dù chỉ là khoảnh khắc đời thường, hình ảnh của người đẹp sinh năm 1987 vẫn nhanh chóng gây chú ý nhờ nhan sắc nổi bật. Trong bức ảnh được chia sẻ, Oh Yeon Seo ngồi trên ghế sofa, hướng ánh nhìn về phía ống kính và tạo dáng với biểu cảm tinh nghịch.

Oh Yeon Seo ngồi trên ghế sofa, hướng ánh nhìn về phía ống kính và tạo dáng với biểu cảm tinh nghịch.

Nữ diễn viên lựa chọn trang phục màu đen với phần cổ áo trắng nổi bật, tạo nên tổng thể thanh lịch nhưng không kém phần nữ tính. Điểm nhấn đáng chú ý nhất là chiếc nơ bản lớn kết hợp cùng chi tiết trang trí hình hoa hồng, giúp bộ trang phục thêm phần ngọt ngào.

Thay vì lựa chọn kiểu tóc cầu kỳ, Oh Yeon Seo buộc tóc gọn gàng ra phía sau, để lộ gương mặt nhỏ nhắn cùng những đường nét thanh tú. Đặc biệt, đôi mắt to tròn và biểu cảm có phần nhí nhảnh khiến nữ diễn viên trông trẻ trung hơn so với tuổi thật.

Phong cách trang điểm nhẹ nhàng cũng góp phần tôn lên làn da sáng và vẻ ngoài tự nhiên của cô. Đáng nói, Oh Yeon Seo hiện đã 39 tuổi và chỉ còn một thời gian nữa sẽ bước sang cột mốc 40. Tuy nhiên, qua hình ảnh mới nhất, nữ diễn viên vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, không có nhiều thay đổi so với những năm đầu hoạt động nghệ thuật.

Oh Yeon Seo vẫn giữ được vẻ ngoài tươi tắn, không có nhiều thay đổi so với những năm đầu hoạt động nghệ thuật.

Chính sự kết hợp giữa phong cách thời trang nữ tính và biểu cảm đáng yêu đã giúp Oh Yeon Seo tạo nên sức hút riêng, dù không cần xuất hiện trong những bộ ảnh được đầu tư cầu kỳ. Bên cạnh nhan sắc, Oh Yeon Seo còn là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hàn Quốc.

Trong suốt sự nghiệp, nữ diễn viên ghi dấu ấn qua nhiều dự án truyền hình, được khán giả biết đến với khả năng hóa thân vào những nhân vật có tính cách và màu sắc khác nhau.

Gần đây, Oh Yeon Seo tham gia bộ phim truyền hình Positively Yours phát sóng trên Channel A và kết thúc vào tháng 2/2026. Sau khi dự án khép lại, nữ diễn viên vẫn duy trì tương tác với người hâm mộ thông qua những hình ảnh cập nhật trên mạng xã hội.

Ở tuổi 39, Oh Yeon Seo tiếp tục cho thấy sức hút không chỉ đến từ các vai diễn mà còn ở phong cách thời trang và hình ảnh cá nhân. Bức ảnh selfie mới nhất một lần nữa khiến người hâm mộ chú ý đến vẻ ngoài trẻ trung của nữ diễn viên trước thềm tuổi 40.