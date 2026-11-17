Sunning Baseball Club là một bộ phim truyền hình thể thao, kể về những người đàn ông đã lập gia đình, những người được vợ cho phép tham gia một giải bóng chày nghiệp dư vào mỗi cuối tuần. Thay vì đặt nặng chuyện thắng thua, những người chồng bình thường này chỉ cố gắng làm sao để trở về nhà đúng giờ, qua đó, họ dần khám phá lại bản thân thông qua bóng chày.

Dự án này là sự hợp tác giữa đạo diễn Min Jin Ki và biên kịch Yoon Ki Young, bộ đôi từng tạo nên loạt phim New Recruit.

Oh Jung Se sẽ vào vai Son Jung Ho, huấn luyện viên của câu lạc bộ bóng chày. Anh từng là nhà sản xuất chương trình truyền hình nhưng hiện tại đang thất nghiệp. Niềm vui lớn nhất của anh là xem bóng chày tại nhà, và anh tìm cách lấy lại sự tự tin thông qua câu lạc bộ bóng chày nghiệp dư này. Oh Jung Se chia sẻ: “Đây là một đội bóng chày rất đáng yêu nhưng lại sở hữu nguồn năng lượng mạnh mẽ không kém gì các vận động viên chuyên nghiệp. Tôi hy vọng, Sunning Baseball Club sẽ trở thành một câu lạc bộ mà ở đó, mọi người có thể tận hưởng những giây phút vui vẻ, hào hứng hơn bất kỳ nơi nào khác".

Jeon Hye Jin đảm nhận vai Kang So Jung, vợ của Son Jung Ho, hiện là biên kịch cho một chương trình điều tra chính trị. Với tư duy sắc bén, cô thường xuyên tranh luận với chồng như những người bạn, khắc họa nên hình ảnh một cặp vợ chồng rất đỗi chân thực.

Park Ji Hwan vào vai Park Hyun Cheol, chủ một cửa hàng gà rán, nơi cũng chính là “sân nhà” của câu lạc bộ bóng chày. Trong khi đó, Gong Min Jung vào vai Choi Eun Joo, vợ của Park Hyun Cheol. Cô là một người mẹ đi làm và được đánh giá cao về năng lực tại ngân hàng. Park Hyun Cheol, người vốn dành thời gian chăm sóc cặp song sinh, nay lại bất ngờ say mê bóng chày, tạo nên những thay đổi trong cuộc sống của hai vợ chồng.

Joo Jong Hyuk và Joo Hyun Young sẽ tái hợp trong vai một cặp vợ chồng mới cưới được sáu tháng. Joo Jong Hyuk vào vai Yoon Sang Woo, người từng là vận động viên bóng chày thời trung học. Khi gia nhập câu lạc bộ, anh trở thành cầu thủ chơi ở vị trí shortstop (chốt chặn giữa các căn cứ) và cũng là át chủ bài của đội. Joo Hyun Young hóa thân thành Han Joo Ah, một giáo viên mẫu giáo có chất giọng đáng yêu ngay cả khi đang cằn nhằn chồng. Từng đóng chung trong Nữ luật sư kỳ lạ Woo Young-woo, cả hai diễn viên hiện đang rất được khán giả kỳ vọng sẽ tạo nên “phản ứng hóa học” ăn ý.

Lee Sang Jin sẽ vào vai Lee Seung Min, người phụ trách trông coi quầy hàng tại nhà hàng của cha mình, đồng thời hỗ trợ vợ trong công việc. Bae Yoon Kyung sẽ đảm nhận vai Kim Do Yeon, vợ của Lee Seung Min, một tiếp viên hàng không sở hữu cả nhan sắc lẫn năng lực vượt trội. Dù luôn tôn trọng cuộc sống độc lập của đối phương bên ngoài phạm vi hôn nhân, cả hai vẫn sẽ trải qua những thay đổi đáng kể thông qua câu lạc bộ bóng chày.