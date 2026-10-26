Offset hé lộ ngày phát hành album mới sau khi lỡ hẹn với khán giả

Offset vừa có động thái mới liên quan đến album phòng thu sắp phát hành GMFU sau khi dự án không xuất hiện trên các nền tảng nhạc số vào ngày 23/10 như lịch trình được công bố trước đó. Trên Instagram, rapper người Mỹ chia sẻ dòng trạng thái ngắn gọn "GMFU 11:13" nhưng không giải thích thêm về sự thay đổi kế hoạch cũng như nguyên nhân khiến album bị trì hoãn.

Thông điệp bí ẩn nhanh chóng thu hút sự chú ý của người hâm mộ, đặc biệt khi GMFU đã được quảng bá trong nhiều tuần. Cụm số "11:13" được cho là ám chỉ ngày 13/11/2026, song đây vẫn chỉ là suy đoán bởi Offset chưa công bố thông tin cụ thể về thời điểm phát hành mới.

Trước đó, GMFU được lên kế hoạch ra mắt ngày 23/10 thông qua hãng đĩa Motown. Tên album là cách viết tắt của cụm từ "Got Me F-ed Up", mang sắc thái phản kháng, thể hiện thái độ bất cần và quyết liệt. Dự án được kỳ vọng đánh dấu một chương mới trong sự nghiệp của Offset, cựu thành viên nhóm nhạc hip-hop Migos, sau khoảng thời gian nhiều biến động trong cuộc sống cá nhân lẫn công việc.

Offset bắt đầu hé lộ về album từ mùa hè năm nay trước khi xác nhận lịch phát hành vào đầu tháng 10. Trong khuôn khổ Paris Fashion Week, nam rapper tiếp tục nhắc đến ngày ra mắt dự kiến trên Instagram, đồng thời gửi thông điệp mạnh mẽ đến những người mà anh cho rằng đã quay lưng với mình trong giai đoạn khó khăn.

Trong lần xuất hiện trên chương trình New Music Daily của Apple Music, Offset cũng chia sẻ về động lực thực hiện sản phẩm. Theo nam rapper, album phản ánh mong muốn gạt bỏ những yếu tố gây xao nhãng để tập trung trở lại vào âm nhạc - lĩnh vực đã đưa anh đến với công chúng và tạo dựng vị trí trong ngành công nghiệp giải trí.

Việc GMFU không ra mắt đúng hẹn khiến người hâm mộ chờ đợi lời giải thích từ nghệ sĩ. Tính đến thông báo mới nhất, Offset chưa công bố danh sách ca khúc hoàn chỉnh hay toàn bộ danh sách nghệ sĩ khách mời tham gia album.

GMFU được kỳ vọng là album phòng thu thứ tư của Offset, nối tiếp Father of 4 (2019) và Set It Off (2023). Trong năm 2025, nam rapper cũng phát hành hai dự án KIARI và Haunted by Fame, tiếp tục xây dựng sự nghiệp cá nhân sau thời gian hoạt động cùng Migos.

Trước khi album chính thức lên kệ, Offset đã giới thiệu một phần màu sắc âm nhạc thông qua hai đĩa đơn. Ca khúc Something I Need được phát hành trong giai đoạn đầu quảng bá, tiếp đó là Every Night, sản phẩm hợp tác với Don Toliver, ra mắt ngày 9/10.

Được sản xuất bởi Jaasu, Every Night kết hợp chất liệu rap đương đại với màu sắc R&B trầm tối, lấy cảm hứng từ không khí của ca khúc Freek’n You do nhóm Jodeci thể hiện. MV đi kèm lấy bối cảnh sòng bạc, góp phần tạo nên không gian về đêm phù hợp với tinh thần của bài hát.

Offset từng mô tả màn kết hợp với Don Toliver là sự kết hợp tự nhiên, xuất phát từ sự ăn ý giữa hai nghệ sĩ. Ca khúc cũng đóng vai trò gợi mở hướng đi âm nhạc mà khán giả có thể chờ đợi ở GMFU.

Hiện chưa rõ việc thay đổi lịch phát hành có ảnh hưởng đến kế hoạch quảng bá tiếp theo của Offset hay không. Nếu mốc thời gian được người hâm mộ suy đoán là chính xác, album sẽ đến với công chúng vào ngày 13/11, muộn hơn ba tuần so với lịch ban đầu.

Trong lúc chờ thông tin chính thức, GMFU vẫn là một trong những dự án đáng chú ý tiếp theo của Offset. Sau những biến động trong cuộc sống và sự nghiệp, album được kỳ vọng sẽ cho thấy cách nam rapper nhìn nhận những trải nghiệm cá nhân, đồng thời khẳng định định hướng âm nhạc của anh trên chặng đường hoạt động độc lập.