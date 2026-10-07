OEM/ODM đang trở thành giải pháp ưu tiên của các chuỗi F&B

OEM/ODM (Original Equipment Manufacturer/ Original Design Manufacturer) là hai mô hình sản xuất phổ biến trong chuỗi cung ứng toàn cầu, trong đó doanh nghiệp thuê đối tác bên ngoài sản xuất sản phẩm theo yêu cầu thay vì tự đầu tư và vận hành nhà máy.

Thị trường dịch vụ ăn uống (F&B) Việt Nam đang chứng kiến sự chuyển dịch mạnh mẽ sang mô hình chuỗi chuyên nghiệp nhằm gia tăng sức mạnh cạnh tranh. Các báo cáo thị trường ghi nhận có đến 57,31% doanh nghiệp trong ngành có kế hoạch mở rộng quy mô điểm bán trong thời gian sắp tới.

Tuy nhiên, khi nhân rộng số lượng cửa hàng trên quy mô lớn, thách thức phổ biến mà các thương hiệu phải đối mặt là việc duy trì sự đồng nhất về chất lượng và hương vị đồ uống tại mọi điểm bán.

Quy trình pha chế thủ công phụ thuộc nhiều vào tay nghề của nhân sự quầy bar dễ dẫn đến sự chênh lệch chất lượng giữa các chi nhánh khác nhau. Sự thiếu đồng đều này không chỉ gây ảnh hưởng trực tiếp đến trải nghiệm của khách hàng mà còn gián tiếp làm giảm uy tín thương hiệu.

Khách hàng trực tiếp trải nghiệm chất lượng và hương vị sản phẩm tại quầy.

Thay vì cung cấp những giải pháp rập khuôn, Nhất Hương đã phát triển giải pháp gia công may đo chuẩn xác theo yêu cầu của từng khách hàng. Với gần 30 năm kinh nghiệm trong ngành F&B và sự am hiểu sâu sắc về khẩu vị người tiêu dùng, Nhất Hương nhận gia công và đóng gói các dòng cốt trà sữa, cốt milkfoam cùng sản phẩm đông lạnh như kem pha chế theo công thức riêng.

Từ những yêu cầu cụ thể, sản phẩm sẽ được nghiên cứu, điều chỉnh và sản xuất trên hệ thống dây chuyền công nghệ tiên tiến, đảm bảo tiêu chuẩn quản lý an toàn thực phẩm khắt khe như ISO 22000:2018, HACCP, HALAL và FSSC 22000, hướng tới sự nhất quán về chất lượng khi đưa vào hệ thống phân phối đa điểm.

Hệ thống chứng chỉ quốc tế uy tín bảo chứng cho chất lượng của Nhất Hương.

Bên cạnh bài toán đồng nhất chất lượng, bảo mật công thức cốt lõi cũng được các doanh nghiệp F&B chú trọng, đặc biệt khi công thức độc quyền là yếu tố tạo nên dấu ấn riêng và lợi thế khác biệt của thương hiệu trên thị trường. Việc chuyển giao quy trình sản xuất cho một bên thứ ba luôn đi kèm với nỗi lo ngại lớn về nguy cơ sao chép hoặc rò rỉ công thức.

Thấu hiểu nỗi lo đó, Nhất Hương đã xây dựng một cơ chế bảo vệ nghiêm ngặt đối với tài sản trí tuệ của từng đối tác. Không chỉ dừng lại ở các cam kết pháp lý chặt chẽ trong hợp đồng, việc bảo mật công thức được hiện thực hóa thông qua quy trình quản lý thông tin nội bộ nghiêm ngặt và sự giám sát chặt chẽ tại nhà máy.

Nhờ vậy, các thương hiệu hoàn toàn có thể an tâm ủy thác khâu sản xuất mà vẫn bảo toàn trọn vẹn quyền sở hữu độc quyền đối với bí quyết kinh doanh của mình.

Bên cạnh khả năng đồng hành về mặt chất lượng và bảo mật, Nhất Hương còn sở hữu năng lực cung ứng sản lượng lớn đối với các dòng kem pha chế và sản phẩm cấp đông, giúp các chuỗi F&B gạt bỏ hoàn toàn mối lo đứt gãy nguồn hàng trong các mùa vụ cao điểm của thị trường hoặc trong các chiến dịch mở thêm điểm bán mới.

Hiện nay, OEM/ODM đang được nhìn nhận không chỉ như một phương án thuê ngoài sản xuất mà còn là cách doanh nghiệp F&B tổ chức lại một phần chuỗi cung ứng.

Các chuỗi F&B quan tâm đến giải pháp gia công OEM/ODM có thể tìm hiểu thêm thông tin chi tiết tại website chính thức của Nhất Hương.