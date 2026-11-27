Thị trường tăng trưởng nhưng thiếu đa dạng nguồn vốn

Ông Carmine Di Noia, Giám đốc phụ trách các vấn đề Tài chính và Doanh nghiệp của Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), cho biết thị trường vốn Việt Nam đã đạt nhiều bước tiến trong những thập kỷ qua, với dấu mốc là việc thị trường được FTSE Russell nâng hạng.

Theo OECD, thị trường vốn Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Ảnh minh họa.

Quy mô vốn hóa thị trường cổ phiếu niêm yết khá ấn tượng, tương đương khoảng 75% GDP, dư nợ thị trường trái phiếu doanh nghiệp đạt khoảng 10% GDP. Tuy vậy, các tỷ lệ này vẫn thấp hơn mục tiêu Chính phủ đặt ra, lần lượt là 120% và 25% GDP đến năm 2030, cho thấy thị trường vốn Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển.

Bên cạnh những thành tựu đạt được, theo OECD, thị trường vốn Việt Nam tồn tại nhiều vấn đề cần khắc phục.

Hạn chế đầu tiên là nguồn vốn huy động tập trung chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, trong khi doanh nghiệp ở nhiều ngành kinh tế khác tham gia còn hạn chế. Thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã tăng quy mô từ 5 tỷ USD năm 2012 lên 50 tỷ USD năm 2025. Tuy nhiên, ngân hàng thương mại vẫn chiếm 53% giá trị phát hành, doanh nghiệp bất động sản chiếm 28%.

Bên cạnh đó, số doanh nghiệp niêm yết mới những năm gần đây còn ít, thấp hơn số doanh nghiệp hủy niêm yết.

Cơ cấu nhà đầu tư hiện vẫn mất cân đối. Số tài khoản giao dịch cá nhân tăng gần ba lần từ cuối năm 2021 và chiếm khoảng 80-85% giá trị giao dịch. Điều này đặt ra yêu cầu nâng cao kiến thức tài chính và bảo vệ các nhà đầu tư. Bên cạnh đó, nhà đầu tư tổ chức chỉ nắm giữ khoảng 5% vốn hóa thị trường cổ phiếu đại chúng.

Về quản trị doanh nghiệp, các cơ chế giám sát chuyên trách cũng chưa phổ biến. Theo báo cáo OECD, 21% doanh nghiệp thuộc chỉ số VNX AllShare có ủy ban kiểm toán, 13% doanh nghiệp niêm yết có ủy ban đề cử và lương thưởng. Số liệu này cho thấy nhiều doanh nghiệp chưa có đủ các cơ chế chuyên trách để giám sát hoạt động của ban điều hành, kiểm soát xung đột lợi ích và bảo đảm tính khách quan trong các quyết định nhân sự, lương thưởng.

Cải thiện quản trị, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp huy động vốn

Để giải quyết các thách thức trên, OECD đưa ra năm nhóm khuyến nghị.

Thứ nhất, củng cố niềm tin thị trường. Tổ chức này khuyến nghị tăng tỷ lệ thành viên hội đồng quản trị độc lập lên tối thiểu 1/3, tăng cường vai trò của các thành viên này trong hoạt động giám sát, yêu cầu doanh nghiệp niêm yết báo cáo mức độ thực hiện Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam 2026 theo cơ chế "tuân thủ hoặc giải thích".

Thứ hai, tạo thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn cổ phần. Để doanh nghiệp dễ huy động vốn hơn, OECD đề xuất đơn giản hóa quy trình niêm yết nhưng không hạ tiêu chuẩn quản trị; nghiên cứu cơ chế niêm yết phù hợp với doanh nghiệp tăng trưởng cao, đổi mới sáng tạo và rút gọn quy trình chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO), hoàn thiện cơ chế pháp lý và chính sáchđể phát triển quỹ đầu tư vốn tư nhân và vốn đầu tư mạo hiểm.

Thứ ba, mở rộng nguồn vốn dài hạn thông qua trái phiếu doanh nghiệp. Cần đa dạng hóa ngành phát hành sang lĩnh vực sản xuất và hạ tầng, áp dụng quy trình phát hành linh hoạt cho doanh nghiệp có xếp hạng tín nhiệm cao…

Thứ tư, đa dạng hóa nhà đầu tư. OECD cho rằng Việt Nam cần tăng vai trò của các nhà đầu tư tổ chức trong nước, trong đó có thể từng bước mở rộng cơ hội đầu tư cho Bảo hiểm xã hội Việt Nam; hoàn thiện khuôn khổ đầu tư cho quỹ hưu trí bổ sung tự nguyện.

Thứ năm, quốc tế hóa thị trường vốn Việt Nam. OECD khuyến nghị rà soát giới hạn sở hữu nước ngoài theo ngành, sớm vận hành tài khoản giao dịch tổng và mở rộng khả năng tiếp cận công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá. Việc đẩy nhanh áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và tăng công bố thông tin song ngữ sẽ giúp nhà đầu tư quốc tế đánh giá doanh nghiệp thuận lợi hơn.

Theo ông Carmine Di Noia, những cải cách này có thể giúp thị trường vốn Việt Nam đa dạng nguồn huy động, tăng khả năng tiếp cận vốn của doanh nghiệp và tạo nền tảng tài chính dài hạn cho tăng trưởng kinh tế.