Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại Hội nghị - Ảnh: chinhphu.vn

Ngày 26/11, tại Hà Nội, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) tổ chức Hội nghị bàn tròn OECD châu Á về quản trị công ty năm 2026. Trong khuôn khổ Hội nghị, Bộ Tài chính và OECD đã công bố Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam.

Đa dạng hóa các kênh huy động vốn

Ông Carmine Di Noia, Giám đốc phụ trách Tài chính và Doanh nghiệp của OECD, nhận định thị trường vốn Việt Nam còn nhiều dư địa phát triển. Tuy nhiên, số lượng doanh nghiệp niêm yết còn tương đối ít so với một số quốc gia trong khu vực, trong khi cơ cấu huy động vốn vẫn tập trung vào một số lĩnh vực.

Theo số liệu được trình bày tại Hội nghị, dòng vốn hiện tập trung chủ yếu vào lĩnh vực ngân hàng và bất động sản, lần lượt chiếm khoảng 53% và 28%; các kênh dẫn vốn khác chiếm khoảng 19%.

Thực trạng này đặt ra yêu cầu đa dạng hóa các kênh huy động vốn, mở rộng khả năng tiếp cận thị trường vốn của doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phân bổ nguồn lực.

OECD đề xuất tăng cường áp dụng các nguyên tắc quản trị công ty của tổ chức này, hoàn thiện cơ chế báo cáo và công bố thông tin, nâng cao tính độc lập và hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, đồng thời tăng cường giám sát hoạt động doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, phát triển các kênh đầu tư dài hạn, khuyến khích sự tham gia của người dân thông qua các định chế như quỹ hưu trí cũng là hướng đi nhằm mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng nguồn lực cho thị trường vốn.

Phó Tổng Thư ký OECD Yasushi Masaki cho rằng phát triển thị trường vốn không đơn thuần là mở rộng quy mô mà cần chú trọng nâng cao tính thanh khoản, khả năng tiếp cận, sức chống chịu và niềm tin của nhà đầu tư. Đây là những yếu tố quyết định khả năng huy động và phân bổ nguồn vốn hiệu quả cho nền kinh tế.

Ba định hướng nâng cao chất lượng quản trị công ty

Phát biểu tại Hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, nâng cao tính minh bạch, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng cường kỷ luật, kỷ cương trên thị trường chứng khoán.

Những nỗ lực này được ghi nhận khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ tháng 9/2026.

Tuy nhiên, Thứ trưởng nhấn mạnh, nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu cho một giai đoạn phát triển mới, đòi hỏi thị trường tiếp tục cải thiện về chất lượng, tính minh bạch và tính bền vững, trong đó quản trị công ty giữ vai trò then chốt.

Chất lượng quản trị công ty tại Việt Nam đã có những chuyển biến tích cực nhưng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp. Việc công bố thông tin tại một số công ty đại chúng còn hạn chế.

Đầu năm 2026, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã phối hợp với Tổ chức Tài chính quốc tế ban hành Bộ nguyên tắc quản trị công ty Việt Nam 2026, trên cơ sở tham chiếu các chuẩn mực của G20/OECD và ASEAN.

Thời gian tới, Bộ Tài chính xác định ba định hướng trọng tâm:

Thứ nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, chú trọng vai trò của thành viên độc lập, năng lực quản trị và hệ thống kiểm soát nội bộ.

Thứ hai, tăng cường minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế và quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích.

Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước, từng bước tiếp cận các chuẩn mực OECD.

Tại Hội nghị, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD Jean-Paul Servais cho biết, châu Á hiện đóng góp khoảng 1/3 GDP toàn cầu, tập trung hơn một nửa số công ty niêm yết trên thế giới và chiếm khoảng 30% tổng giá trị trái phiếu doanh nghiệp toàn cầu.

Với quy mô và vai trò ngày càng lớn của khu vực, việc nâng cao chất lượng quản trị công ty không chỉ có ý nghĩa đối với từng quốc gia mà còn tác động đến sự ổn định và phát triển của thị trường tài chính toàn cầu.