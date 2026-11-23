Theo thông tin UBCKNN công bố sáng 23-11, hội nghị nằm trong chuỗi hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày truyền thống ngành chứng khoán Việt Nam (28-11-1996), với sự tham dự của đại diện các cơ quan quản lý, tổ chức quốc tế, chuyên gia và doanh nghiệp.

Báo cáo đánh giá của OECD về thị trường vốn Việt Nam dự kiến được công bố tại hội nghị. Các đại biểu sẽ thảo luận những khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao chất lượng quản trị công ty, tăng cường bảo vệ nhà đầu tư và phát triển thị trường vốn.

Cùng thời gian diễn ra hội nghị, UBCKNN sẽ mở cửa không gian trưng bày giới thiệu các dấu mốc và thành tựu của ngành chứng khoán Việt Nam trong 30 năm qua. Một số doanh nghiệp niêm yết sẽ giới thiệu thương hiệu, sản phẩm và năng lực phát triển, đồng thời gặp gỡ các tổ chức tài chính, đối tác và nhà đầu tư trong nước, quốc tế.

Theo UBCKNN, việc kết hợp các hoạt động kỷ niệm với quảng bá thị trường vốn và xúc tiến đầu tư nhằm tăng cường hợp tác giữa các cơ quan quản lý, mở rộng đối thoại với cộng đồng tài chính quốc tế và giới thiệu cơ hội đầu tư tại Việt Nam.

Chuỗi sự kiện được tổ chức trong bối cảnh triển khai Nghị quyết 06-NQ/TW của Bộ Chính trị về đường lối đối ngoại Đại hội XIV của Đảng và Nghị quyết 10-NQ/TW về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.