OECD nâng dự báo tỷ lệ lạm phát của G20

Người dân mua sắm tại siêu thị ở Arlington, Virginia, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN phát

Theo báo cáo triển vọng kinh tế mới nhất của OECD, mặc dù tăng nhưng tỷ lệ lạm phát của G20 trong năm sau dự báo vẫn giảm so với mức 4,1% của năm 2026. Do đó, con số dự báo mới vẫn cho thấy thách thức mà các nhà hoạch định chính sách phải đối mặt trong việc ứng phó với áp lực chi phí sinh hoạt leo thang.

Đối với Mỹ và Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), OECD dự báo tỷ lệ lạm phát năm 2027 đều tăng 0,5 điểm phần trăm, lần lượt lên mức 2,6% và 2,9%. Tỷ lệ lạm phát của Nhật Bản được dự báo ở mức 1,8% trong năm nay, không thay đổi so với dự báo đưa ra trước đó. Tuy nhiên, tỷ lệ này được cho là sẽ tăng lên 2,6% vào năm 2027, khi Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BOJ) phải nỗ lực kiểm soát đà tăng giá tiêu dùng do giá năng lượng cao và đồng yen yếu làm gia tăng chi phí nhập khẩu.

Báo cáo của OECD cũng lưu ý về “mức độ bất định đáng kể” đối với triển vọng kinh tế, đặc biệt là những diễn biến trên thị trường năng lượng. Diễn biến giá dầu và khí đốt phụ thuộc chủ yếu vào thời gian gián đoạn nguồn cung kéo dài bao lâu, khả năng thích ứng của cả bên sản xuất lẫn người tiêu dùng, cũng như các biến động địa chính trị.

Ông Menelaos Ydreos, Tổng thư ký Liên minh Khí đốt Quốc tế (IGU), tổ chức đại diện cho hơn 90% thị trường khí đốt toàn cầu, nhận định thị trường khí đốt toàn cầu đang ngày càng phản ánh lo ngại về tình trạng nguồn cung thắt chặt kéo dài qua cả mùa Đông, khi cuộc xung đột ở Trung Đông giữa Mỹ-Israel và Iran làm gián đoạn hoạt động xuất khẩu khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) từ Vùng Vịnh và gây khó khăn cho các nỗ lực tích trữ khí đốt của châu Âu. Điều này diễn ra trong bối cảnh châu Âu đang phải cạnh tranh gay gắt với châu Á để giành các chuyến hàng LNG nhằm lấp đầy các kho chứa trước mùa Đông, giữa lúc tình hình xung đột tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động xuất khẩu từ Qatar - một trong những nước cung cấp LNG lớn nhất thế giới. Theo ông Ydreos, giá khí đốt kỳ hạn cho thấy các nhà đầu tư dự báo giá cả ở mức cao và rủi ro nguồn cung sẽ kéo dài đến tận mùa Hè năm sau trước khi hạ nhiệt.

Trong bối cảnh đó, OECD đã hạ dự báo tăng trưởng kinh tế thế giới năm 2027 xuống mức 3%, giảm nhẹ so với mức 3,1% đưa ra trước đó. Tuy nhiên, OECD lại nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay lên 2,9%, tăng 0,1 điểm phần trăm so với ước tính hồi tháng 6, khi cho rằng nhiều nền kinh tế vẫn có thể “chống chịu” được bất chấp tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông.