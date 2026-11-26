Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp Nhà nước khu vực châu Á năm 2026. (Ảnh: BTC)

Mạng lưới doanh nghiệp Nhà nước khu vực châu Á đóng vai trò là nền tảng quan trọng thúc đẩy hợp tác quốc tế về quản trị doanh nghiệp Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị Mạng lưới doanh nghiệp Nhà nước khu vực châu Á năm 2026 (OECD-Asia Network on Corporate Governance of State-Owned Enterprises 2026) diễn ra tại Hà Nội, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD), ông Yamasushi Masaki nhấn mạnh giá trị của Mạng lưới không chỉ nằm ở việc chia sẻ các thông lệ tốt, mà còn ở khả năng kết nối những kinh nghiệm cải cách đa dạng, học hỏi từ các mô hình thành công và xác định định hướng cải cách phù hợp với thực tiễn từng quốc gia.

Sự kiện diễn ra trong hai ngày 25-26/11, do Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, Bộ Tài chính phối hợp với OECD tổ chức.

Thúc đẩy chuẩn hóa thông lệ tại châu Á

Hội nghị là diễn đàn thiết thực để các quốc gia trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ thông lệ quốc tế và thảo luận các giải pháp nâng cao chất lượng quản trị, hiệu quả hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp Nhà nước trong bối cảnh kinh tế thế giới và khu vực đang có nhiều biến động. Hoạt động của Mạng lưới góp phần thúc đẩy các chương trình hợp tác rộng hơn của OECD tại châu Á, trong đó có Chương trình Khu vực Đông Nam Á và quan hệ hợp tác OECD-ASEAN theo Biên bản ghi nhớ năm 2022. Thông qua các hoạt động hợp tác, OECD không chỉ hỗ trợ nỗ lực cải cách của các quốc gia mà còn tiếp thu kinh nghiệm thực tiễn của khu vực, bổ sung cơ sở cho các nghiên cứu và khuyến nghị chính sách về quản trị doanh nghiệp Nhà nước.

Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế, ông Yamasushi Masaki phát biểu tại hội nghị. (Ảnh: BTC)

Sự hợp tác giữa OECD và các quốc gia châu Á đang góp phần chuyển hóa các nguyên tắc quản trị chung thành những cải cách cụ thể, đơn cử như tập trung hóa chức năng sở hữu Nhà nước, tăng cường tính minh bạch, công bố thông tin và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp. Hiện nay, OECD cho biết đang triển khai nhiều hoạt động nghiên cứu, đánh giá và hỗ trợ kỹ thuật tại các quốc gia trong khu vực. Điển hình là việc đánh giá khu vực doanh nghiệp Nhà nước tại Thái Lan và nghiên cứu về sở hữu Nhà nước, tính bền vững tại Indonesia, nhằm xác định ưu tiên cải cách, hỗ trợ tiến trình gia nhập OECD của hai quốc gia này. OECD cũng đang triển khai đánh giá tại Philippines và các chương trình nâng cao năng lực tại Azerbaijan, Indonesia nhằm hỗ trợ các quốc gia điều chỉnh thực tiễn quản trị phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế.

Đối với Việt Nam, đại diện OECD chia sẻ mong muốn tiếp tục làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác trên cơ sở kết quả và khuyến nghị tại Báo cáo của OECD về quản trị doanh nghiệp tại các doanh nghiệp Nhà nước ở Việt Nam.

Phó Tổng Thư ký Yamasushi Masaki khẳng định OECD cam kết tiếp tục đồng hành với các quốc gia trong khu vực, phát huy kết quả đạt được, xác định lĩnh vực cần cải thiện và hỗ trợ nhà hoạch định chính sách giải quyết thách thức thông qua chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm và tư vấn chính sách.

Việt Nam hướng tới các chuẩn mực quốc tế

Tại Hội nghị, Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, ông Vũ Hồng Phương cho biết trong thời gian qua, Bộ Tài chính và OECD đã duy trì quan hệ hợp tác tích cực thông qua các hoạt động trao đổi chính sách, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy áp dụng các thông lệ quốc tế, đặc biệt trong lĩnh vực quản trị doanh nghiệp Nhà nước. Việc Việt Nam đăng cai tổ chức sự kiện năm 2026 thể hiện sự tin tưởng, ủng hộ của cộng đồng quốc tế. Đây là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác chặt chẽ giữa Bộ Tài chính và OECD, mở ra cơ hội tăng cường trao đổi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác với các quốc gia trong khu vực.

Theo ông Vũ Hồng Phương, doanh nghiệp Nhà nước giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế của nhiều quốc gia. Việc quản lý hiệu quả nguồn lực Nhà nước đầu tư tại doanh nghiệp có ý nghĩa lớn đối với hoạt động của từng đơn vị, từ đó góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực công, củng cố năng lực cạnh tranh và thúc đẩy tăng trưởng bền vững. Trong bối cảnh kinh tế thế giới nhiều biến động, yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và nâng cao năng suất ngày càng cấp thiết. Điều này đặt ra yêu cầu tiếp tục đổi mới cơ chế quản trị doanh nghiệp Nhà nước, hoàn thiện khuôn khổ thực hiện quyền chủ sở hữu, tăng cường kỷ luật thị trường, nâng cao trách nhiệm giải trình và bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu kinh tế với mục tiêu chính trị-xã hội.

Đối với Việt Nam, công tác đổi mới, sắp xếp, cơ cấu lại và nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp Nhà nước tiếp tục được đẩy mạnh, hướng tới xây dựng các doanh nghiệp có năng lực quản trị hiện đại, hoạt động hiệu quả, có khả năng cạnh tranh trong khu vực và quốc tế. Việt Nam đã ban hành các văn bản quy phạm pháp luật nhằm đổi mới cơ chế quản lý, tăng cường giám sát, công khai, minh bạch đồng thời đặt mục tiêu đến năm 2030, 100% tập đoàn kinh tế, tổng công ty Nhà nước áp dụng các nguyên tắc quản trị của OECD.

Trong quá trình này, Việt Nam luôn coi trọng việc tham khảo kinh nghiệm, thông lệ và chuẩn mực quốc tế, trong đó có Hướng dẫn của OECD về quản trị công ty đối với doanh nghiệp Nhà nước. Các nguyên tắc về thực hiện quyền chủ sở hữu, bảo đảm môi trường cạnh tranh bình đẳng, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng quản trị, tăng cường công khai thông tin và minh bạch tài chính có ý nghĩa tham khảo thiết thực.

Cục trưởng Vũ Hồng Phương kỳ vọng những kinh nghiệm và khuyến nghị được chia sẻ tại Hội nghị sẽ là nguồn tham khảo hữu ích trong quá trình hoàn thiện chính sách, nâng cao hiệu quả quản trị doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam cũng như các nền kinh tế trong khu vực.

Một trong những điểm nhấn của Hội nghị là việc ra mắt tại khu vực châu Á, Báo cáo Sở hữu và Quản trị doanh nghiệp Nhà nước năm 2026 của OECD. Ông Carmine Di Noia, Giám đốc phụ trách Tài chính và Doanh nghiệp của OECD, cho biết Báo cáo cung cấp thông tin và đánh giá mới nhất về thực tiễn sở hữu, quản trị doanh nghiệp Nhà nước tại 58 nền kinh tế, qua đó nhận diện những xu hướng và chuyển biến trong quản trị doanh nghiệp Nhà nước tại châu Á.

Đổi mới quản trị theo hướng hiện đại

Ban tổ chức cho biết với năm phiên thảo luận chuyên đề, Hội nghị tập trung vào những vấn đề đang đặt ra trong quá trình cải cách, từ đổi mới phương thức quản trị, nâng cao hiệu quả hoạt động đến thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững và tăng cường năng lực quản lý rủi ro.

Trong đó, thực tiễn đổi mới quản trị doanh nghiệp Nhà nước tại Việt Nam là nội dung được lựa chọn mở đầu các phiên thảo luận.

Từ góc nhìn của các nhà hoạch định chính sách, lãnh đạo doanh nghiệp và chuyên gia, những kết quả cải cách, khó khăn, thách thức tại Việt Nam được đặt trong mối liên hệ với các chuẩn mực quốc tế, qua đó làm rõ những ưu tiên cải cách và khả năng vận dụng các nguyên tắc quản trị của OECD vào thực tiễn.

Bên cạnh đó, phát triển bền vững cũng là một trong những chủ đề đáng chú ý, nhất là trong bối cảnh các doanh nghiệp Nhà nước ngày càng giữ vai trò quan trọng trong thực hiện các cam kết phát triển bền vững của mỗi quốc gia. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu của OECD tại 10 nền kinh tế châu Á, phiên thảo luận về sở hữu Nhà nước và tính bền vững tập trung làm rõ vai trò của Nhà nước và hội đồng quản trị trong việc đưa các mục tiêu phát triển bền vững vào chiến lược kinh doanh, nâng cao chất lượng công bố thông tin và thực hiện trách nhiệm đối với các bên liên quan.

Cục trưởng Cục Phát triển doanh nghiệp Nhà nước, ông Vũ Hồng Phương phát biểu tại sự kiện. (Ảnh: BTC)

Ở góc độ quản trị doanh nghiệp, nâng cao chất lượng hoạt động của hội đồng quản trị được xác định là yếu tố quan trọng để cải thiện hiệu quả hoạt động. Theo đó, các nội dung trao đổi đặt trọng tâm vào việc bảo đảm tính độc lập, tự chủ và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị, phát huy vai trò định hướng chiến lược, giám sát hoạt động của ban điều hành, đồng thời tăng cường tính liêm chính. Thêm vào đó, vấn đề minh bạch trong thực hiện các mục tiêu chính sách công được đặt ra trong mối quan hệ với hiệu quả hoạt động. Việc công khai, minh bạch về mục tiêu, cơ chế tài chính và kết quả thực hiện là cơ sở để nâng cao chất lượng giám sát, đánh giá hoạt động của doanh nghiệp. Trong bối cảnh chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ vào công tác báo cáo, công bố thông tin và theo dõi hiệu quả hoạt động cũng là hướng tiếp cận được quan tâm.

Một nội dung quan trọng khác là nâng cao năng lực quản lý rủi ro của khu vực doanh nghiệp Nhà nước. Thay vì chỉ tập trung giám sát tại từng doanh nghiệp, công tác quản lý rủi ro cần được tiếp cận trên phạm vi toàn bộ danh mục doanh nghiệp do Nhà nước nắm giữ vốn. Điều này đặt ra yêu cầu tăng cường kết nối giữa hoạt động giám sát của cơ quan đại diện chủ sở hữu với hệ thống quản trị rủi ro, kiểm soát nội bộ và tuân thủ tại doanh nghiệp, góp phần bảo toàn vốn Nhà nước và nâng cao khả năng chống chịu trước những biến động của nền kinh tế.

Thông qua các phiên thảo luận, Hội nghị tạo diễn đàn để các quốc gia nhận diện thách thức chung, chia sẻ kinh nghiệm cải cách và nghiên cứu, vận dụng chuẩn mực quản trị quốc tế phù hợp với điều kiện thể chế và đặc điểm phát triển của từng nền kinh tế.

Việc đăng cai tổ chức Hội nghị tại Hà Nội tiếp tục thể hiện sự chủ động, tích cực của Việt Nam trong các hoạt động hợp tác quốc tế về quản trị doanh nghiệp Nhà nước đồng thời tạo cơ hội cập nhật xu hướng quản trị hiện đại, tiếp thu kinh nghiệm quốc tế phục vụ quá trình hoàn thiện thể chế, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Nhà nước và năng lực cạnh tranh của khu vực doanh nghiệp Nhà nước./.