Sau nâng hạng, thị trường vốn Việt Nam đang ở đâu?

Một doanh nghiệp đang tăng trưởng cần vốn cổ phần để phát triển sản phẩm và mở rộng thị trường. Một dự án hạ tầng cần nguồn tài trợ có kỳ hạn phù hợp với thời gian thu hồi vốn. Cả hai nhu cầu đặt ra cùng một bài toán cho thị trường vốn Việt Nam: doanh nghiệp có thể tìm được nguồn tài trợ phù hợp ở đâu khi hệ thống tài chính vẫn chủ yếu dựa vào ngân hàng?

Báo cáo rà soát thị trường vốn Việt Nam 2026, được giới thiệu sáng 26/11 tại Hội nghị Bàn tròn OECD – châu Á về Quản trị công ty ở Hà Nội, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) đặt câu hỏi này trong bối cảnh Việt Nam hướng tới mô hình tăng trưởng dựa nhiều hơn vào năng suất. Theo OECD, một thị trường vốn có chiều sâu sẽ giúp nguồn tiết kiệm trong nước đến được với các khoản đầu tư có khả năng nâng cao năng suất và tạo giá trị dài hạn.

Việt Nam đã có những bước tiến về hạ tầng và khả năng tiếp cận thị trường. OECD ghi nhận việc sửa đổi khung pháp lý về chứng khoán, đưa vào vận hành hệ thống giao dịch tích hợp mới và xúc tiến xây dựng Trung tâm tài chính quốc tế. Những cải cách này góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam từ nhóm cận biên lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp theo phân loại của FTSE Russell, có hiệu lực từ ngày 21/9/2026. Bước tiến đó được kỳ vọng mở rộng cơ sở nhà đầu tư nước ngoài.

Khả năng huy động vốn của doanh nghiệp vẫn còn dư địa cải thiện. Theo OECD, số doanh nghiệp niêm yết giảm kể từ năm 2022, trong bối cảnh hoạt động chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) còn trầm lắng và tiến độ cổ phần hóa doanh nghiệp Nhà nước chậm. Trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp, phát hành riêng lẻ chiếm phần lớn, với ngân hàng và doanh nghiệp bất động sản là hai nhóm phát hành chủ yếu.

Ở phía nhà đầu tư, cá nhân tạo ra hơn 80% giá trị giao dịch cổ phiếu, trong khi nhà đầu tư tổ chức nắm khoảng 5% giá trị vốn cổ phần trên thị trường đại chúng. Tỷ trọng sở hữu còn thấp của khối tổ chức cho thấy dư địa phát triển các quỹ có khả năng tập hợp nguồn tiết kiệm và đầu tư trong thời gian dài.

5 ưu tiên OECD đề xuất

Từ kết quả rà soát, OECD đề xuất 5 nhóm khuyến nghị trọng tâm.

Thứ nhất, củng cố niềm tin vào thị trường bằng công bố thông tin minh bạch hơn, tăng tính độc lập của hội đồng quản trị và bảo vệ quyền cổ đông.

Theo OECD, các tập đoàn doanh nghiệp và khu vực Nhà nước nắm gần một nửa vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam. Trong khi đó, chỉ 38% doanh nghiệp niêm yết có ít nhất một phần ba số thành viên hội đồng quản trị là thành viên độc lập. Khi quyền sở hữu tập trung, khả năng giám sát của hội đồng quản trị và quyền biểu quyết của cổ đông thiểu số đặc biệt quan trọng trong những quyết định có thể phát sinh xung đột lợi ích.

OECD đề xuất yêu cầu doanh nghiệp niêm yết báo cáo việc thực hiện Bộ Nguyên tắc Quản trị công ty Việt Nam 2026 theo cơ chế “tuân thủ hoặc giải trình”. Nếu chưa áp dụng một khuyến nghị, doanh nghiệp cần giải thích để cổ đông có căn cứ đánh giá. Báo cáo cũng đề xuất từng bước nâng tỷ lệ tối thiểu thành viên độc lập lên một phần ba hội đồng quản trị, tăng tính độc lập và vai trò giám sát của ủy ban kiểm toán.

Với các giao dịch bên liên quan, OECD khuyến nghị hạ ngưỡng phải trình cổ đông và yêu cầu ý kiến đánh giá bên ngoài đối với giao dịch trọng yếu. Khi một giao dịch thuộc diện cổ đông phê duyệt, OECD đề xuất giao dịch phải được đa số cổ đông không có lợi ích liên quan chấp thuận. Chẳng hạn, nếu công ty mua tài sản từ một bên có liên hệ với cổ đông chi phối, cơ chế này trao thêm tiếng nói cho những cổ đông không có lợi ích trong thương vụ.

Thứ hai, khơi thông nguồn vốn cổ phần, cải thiện điều kiện niêm yết, đơn giản hóa quy trình IPO và hoàn thiện khung pháp lý cho hệ sinh thái vốn đầu tư tư nhân, vốn mạo hiểm.

Điều kiện niêm yết dựa vào lịch sử lợi nhuận thuận lợi hơn cho doanh nghiệp đã hoạt động ổn định, theo OECD. Với doanh nghiệp tăng trưởng nhanh đang cần vốn để phát triển sản phẩm hoặc mở rộng thị trường, yêu cầu này có thể khiến việc tiếp cận sàn chứng khoán đến muộn hơn thời điểm doanh nghiệp cần vốn.

OECD đề xuất xây dựng lộ trình niêm yết phù hợp với doanh nghiệp tăng trưởng cao và đưa phân khúc dành cho nhóm này vào hoạt động. Với IPO, báo cáo khuyến nghị tiếp tục đơn giản hóa quy trình và cân nhắc dành các phần chào bán riêng cho nhà đầu tư cá nhân và nhà đầu tư tổ chức để hỗ trợ quá trình xác định giá chào bán.

Ở giai đoạn trước khi lên sàn, OECD đề xuất tạo thêm dư địa cho các quỹ đầu tư vốn cổ phần tư nhân và quỹ đầu tư mạo hiểm thông qua cải cách về mô hình quỹ, thuế và quy định thoái vốn. Khi quỹ có thêm cách thoái vốn, nguồn tiền thu về có thể tiếp tục được đầu tư vào các doanh nghiệp khác.

Thứ ba, mở rộng nguồn vốn dài hạn bằng cách đa dạng hóa doanh nghiệp phát hành trái phiếu, thúc đẩy trái phiếu hạ tầng theo mô hình PPP và tăng cường kỷ luật thị trường.

Một điểm nghẽn của thị trường trái phiếu là nhà đầu tư còn thiếu dữ liệu để so sánh giá và rủi ro giữa các khoản đầu tư. OECD đề xuất công bố thêm thông tin sau giao dịch, phát triển dịch vụ định giá trái phiếu độc lập và hoàn thiện đường cong lợi suất trái phiếu Chính phủ theo các kỳ hạn. Khi có mức lợi suất tham chiếu cho cùng kỳ hạn, nhà đầu tư có thêm cơ sở đánh giá phần lợi suất doanh nghiệp trả thêm để bù cho rủi ro.

Ở phía phát hành, OECD đề xuất đơn giản hóa thủ tục cho doanh nghiệp phát hành thường xuyên và có xếp hạng tín nhiệm tốt, đồng thời duy trì các biện pháp bảo vệ nhà đầu tư. Báo cáo cũng đề cập khả năng dùng trái phiếu doanh nghiệp để huy động vốn cho dự án hạ tầng theo phương thức đối tác công tư (PPP), với cơ chế tăng cường tín dụng phù hợp.

Để giữ kỷ luật thị trường, OECD khuyến nghị giám sát xung đột lợi ích khi một nhóm ngân hàng đảm nhiệm nhiều khâu trong phát hành và phân phối, đồng thời cải thiện cơ chế phối hợp giữa các trái chủ khi doanh nghiệp cần tái cơ cấu nợ.

Thứ tư, phát triển nhà đầu tư tổ chức, khuyến khích tiết kiệm dài hạn, đồng thời đẩy mạnh giáo dục tài chính.

OECD đề xuất từng bước mở rộng lựa chọn đầu tư của Bảo hiểm xã hội Việt Nam và các quỹ hưu trí tư nhân, đi cùng với việc nâng năng lực đầu tư và quản trị rủi ro. Với doanh nghiệp bảo hiểm, báo cáo nhấn mạnh việc triển khai khung an toàn tài chính dựa trên rủi ro để hỗ trợ các chiến lược đầu tư dài hạn phù hợp với nghĩa vụ chi trả.

Với người dân, OECD gợi ý xem xét các sản phẩm tiết kiệm dài hạn có ưu đãi thuế và giảm chênh lệch trong cách đánh thuế giữa các loại tài sản. Báo cáo lưu ý tiền gửi ngân hàng và trái phiếu Chính phủ hiện được đối xử thuận lợi hơn về thuế so với quỹ đầu tư và chứng khoán doanh nghiệp. Cùng với việc mở rộng lựa chọn, OECD đề xuất tăng nội dung về thị trường vốn trong các chương trình giáo dục tài chính để người dân hiểu rõ hơn sản phẩm mình mua và rủi ro mình chấp nhận.

Thứ năm, quốc tế hóa thị trường vốn thông qua mở rộng giới hạn sở hữu nước ngoài, triển khai tài khoản giao dịch tổng và đẩy nhanh áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế IFRS, kết hợp công bố thông tin song ngữ.

OECD đề xuất xem xét nới giới hạn sở hữu nước ngoài ở một số ngành khi giao dịch mang lại lợi ích rõ ràng, chẳng hạn bổ sung vốn để hỗ trợ ngân hàng đáp ứng chuẩn Basel III. Báo cáo cũng khuyến nghị triển khai tài khoản giao dịch tổng. Cơ chế này cho phép một đơn vị quản lý quỹ gộp lệnh giao dịch rồi phân bổ kết quả giữa các danh mục do mình quản lý.

Hai vướng mắc khác nằm ở tỷ giá và thông tin. OECD đề xuất mở rộng khả năng tiếp cận công cụ phòng ngừa rủi ro tỷ giá trong nước cho nhà đầu tư không cư trú có thể chứng minh khoản đầu tư vào tài sản Việt Nam.

Về công bố thông tin, OECD khuyến nghị làm rõ lộ trình áp dụng Chuẩn mực Báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và tăng cường công bố song ngữ. Khi IFRS trở thành bắt buộc, các tổ chức thuộc phạm vi áp dụng có thể được yêu cầu công bố báo cáo tài chính lập theo chuẩn mực này bằng tiếng Anh.