Các khuyến nghị được nêu trong Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam năm 2026, do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) công bố tại Hội nghị bàn tròn Quản trị công ty khu vực châu Á. Hội nghị do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) phối hợp với OECD tổ chức trong 2 ngày 26 và 27-11 tại Hà Nội.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi phát biểu tại hội nghị. Ảnh: UBCKNN

Theo báo cáo, những cải cách thời gian qua đã góp phần đưa thị trường chứng khoán Việt Nam lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp trong hệ thống phân loại của FTSE Russell.

OECD đánh giá Việt Nam còn dư địa phát triển thị trường vốn theo chiều sâu, đa dạng hóa kênh huy động vốn cho doanh nghiệp và nâng cao hiệu quả phân bổ vốn vào sản xuất. Báo cáo cũng khuyến nghị củng cố niềm tin thị trường, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và tăng cường hội nhập quốc tế.

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh vai trò của thị trường vốn trong cung ứng vốn trung và dài hạn cho nền kinh tế. Theo ông, việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam, có hiệu lực từ tháng 9-2026, ghi nhận những nỗ lực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tăng tính minh bạch và tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài tiếp cận thị trường.

Thứ trưởng cho rằng nâng hạng mở ra một giai đoạn với yêu cầu cao hơn về chất lượng và tính minh bạch của thị trường. Trong đó, quản trị công ty góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp và củng cố niềm tin của nhà đầu tư.

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tập trung nâng cao hiệu quả hoạt động của hội đồng quản trị, tăng cường minh bạch trong công bố thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông. Bộ cũng sẽ nâng cao chất lượng quản trị tại doanh nghiệp nhà nước theo các chuẩn mực của OECD, đồng thời nghiên cứu tiếp thu các khuyến nghị phù hợp với điều kiện của Việt Nam.

Ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD, nhận định kinh nghiệm của Việt Nam cho thấy phát triển thị trường vốn đòi hỏi cải cách liên tục, thể chế vững mạnh và sự phối hợp chặt chẽ giữa cơ quan quản lý với các thành viên thị trường.

Ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị công ty OECD, nhấn mạnh vai trò của quản trị công ty và thị trường vốn châu Á trong hỗ trợ đầu tư, phát triển doanh nghiệp và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế toàn cầu.