OECD đồng thuận phối hợp chống dư thừa thép toàn cầu

Thép cuộn của Tập đoàn công nghệ thép Salzgitter AG ở Salzgitter, Đức. Ảnh: EPA/TTXVN

Đồng thời kiềm chế việc cấp các khoản trợ cấp giúp duy trì những nhà máy thép hoạt động thua lỗ, hoặc khuyến khích xây dựng các nhà máy mới không mang lại hiệu quả kinh tế.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các quan chức Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) đang nhóm họp tại thành phố Milwaukee, miền Trung Tây nước Mỹ, trong thời gian hai ngày.

Diễn đàn toàn cầu về dư thừa năng lực sản xuất thép cho biết 28 nền kinh tế thành viên của OECD đã đạt được một thỏa thuận mới nhằm chống lại tình trạng sản xuất quá mức. Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer gọi thỏa thuận này là "Khuôn khổ Milwaukee".

Diễn đàn đã thống nhất rằng các quốc gia thành viên nên mở thêm các cuộc điều tra chống bán phá giá, chống trợ cấp và tự vệ toàn cầu. Những cuộc điều tra này có thể là cơ sở để các nước đưa ra các mức thuế mới nhằm bảo vệ những nhà sản xuất trong nước. Diễn đàn cũng khuyến nghị các quốc gia áp dụng thêm những biện pháp thương mại khác đối với thép nhập khẩu và các sản phẩm phái sinh có chứa thép xuất xứ từ các quốc gia dư thừa năng lực sản xuất toàn cầu.

Diễn đàn cũng thống nhất rằng các quốc gia cần tăng cường chia sẻ dữ liệu về thép nhập khẩu, trong đó bao gồm thông tin chi tiết về quốc gia nấu chảy và đúc thép. Điều này nhằm giúp các nước dễ dàng phát hiện và ngăn chặn các hành vi lách thuế quan hiện hành.

OECD dự báo lượng thép dư thừa so với nhu cầu toàn cầu dự kiến sẽ tăng từ 601 triệu tấn trong năm 2025 lên mức 745 triệu tấn. Trong đó, Trung Quốc — quốc gia sản xuất hơn một nửa lượng thép trên thế giới — được xem là nguồn dư thừa năng lực sản xuất lớn nhất nhưng lại không phải là thành viên của diễn đàn này. Ấn Độ, nhà sản xuất lớn thứ hai và là quốc gia xuất khẩu thép hàng đầu, cũng không tham gia.