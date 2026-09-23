OECD điều chỉnh nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026

Quang cảnh cảng hàng hóa tại Liverpool, Anh. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) ngày 23/9 nâng nhẹ dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm 2026 lên 2,9%, cao hơn 0,1 điểm phần trăm so với dự báo đưa ra hồi tháng 6. Tuy nhiên, tổ chức này hạ dự báo năm 2027 từ 3,1% xuống 3%, do cú sốc năng lượng từ xung đột tại Trung Đông ngày càng dai dẳng.

Trong báo cáo Triển vọng kinh tế giữa kỳ, OECD đánh giá tăng trưởng tại nhiều nước vẫn có sức chống chịu, dù giá năng lượng tăng vọt kể từ khi Mỹ và Israel tấn công Iran hồi tháng 2. Song mức 2,9% vẫn thấp hơn đáng kể so với mức 3,4% của năm ngoái.

Theo OECD, làn sóng đầu tư vào hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI), từ trung tâm dữ liệu đến chất bán dẫn, là trụ cột giúp kinh tế thế giới đứng vững trong năm nay. Làn sóng này thúc đẩy tăng trưởng của Mỹ và xuất khẩu công nghệ của Nhật Bản, Hàn Quốc.

Ngoài ra, lượng dầu dự trữ lớn, nguồn cung bổ sung ngoài vùng Vịnh và các biện pháp hỗ trợ của chính phủ cũng giúp giảm bớt tác động của cú sốc năng lượng.

Tại Mỹ, OECD dự báo tăng trưởng đạt 2,2% năm nay và 2,1% năm 2027. Cả hai mức này đều được nâng so với tháng 6, nhờ đầu tư AI bù đắp cho chi tiêu tiêu dùng suy yếu.

Đối với Khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone), OECD dự báo nền kinh tế này tăng trưởng 1% trong cả hai năm. Tại châu Á, OECD dự báo tăng trưởng của Nhật Bản lần lượt đạt 0,8% và 0,7%, còn Trung Quốc giữ nguyên ở mức 4,5% và 4,2%. Canada bị hạ mạnh dự báo xuống 0,9% và 1,3% do thuế quan mới của Mỹ.

Trong khi đó, OECD dự báo lạm phát của Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở mức 4,1% năm nay. Tổ chức này cũng nâng mạnh dự báo lạm phát năm 2027 của các nền kinh tế này từ mức 3,1% hồi tháng 6 lên 3,6%, đồng thời cho rằng các ngân hàng trung ương có thể phải điều chỉnh lãi suất nếu áp lực giá cả lan rộng hoặc tăng trưởng chững lại.

Việc nhiều nước nâng lãi suất để kiềm chế lạm phát đã đẩy lợi suất trái phiếu chính phủ lên mức cao nhất kể từ khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007-2008, làm tăng chi phí vay nợ. OECD khuyến nghị các chính phủ kiểm soát và phân bổ lại chi tiêu, đồng thời tăng nguồn thu để bảo đảm tính bền vững của nợ công.

OECD cảnh báo triển vọng toàn cầu vẫn đối mặt nhiều rủi ro, bao gồm biến động của thị trường năng lượng, hiện tượng El Niño mạnh đe dọa sản xuất nông nghiệp, đà tăng vọt của lợi suất trái phiếu và nguy cơ lợi nhuận từ đầu tư AI gây thất vọng. Nếu các rủi ro này cùng xảy ra, tăng trưởng toàn cầu năm 2027 có thể giảm 0,7 điểm phần trăm, còn lạm phát tăng thêm 1,1 điểm phần trăm./.