OECD: Đầu tư AI giúp kinh tế toàn cầu trụ vững trước cú sốc năng lượng

Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) dự báo kinh tế toàn cầu tăng trưởng 2,9% trong năm 2026, cao hơn mức 2,8% đưa ra hồi tháng 6, sau khi đạt 3,4% trong năm 2025. Sang năm 2027, tăng trưởng được dự báo đạt 3,0%, cao hơn mức dự kiến của năm nay nhưng thấp hơn mức 3,1% trong dự báo trước đó, khi cú sốc giá hàng hóa do xung đột tại Trung Đông gây sức ép lên hoạt động kinh tế.

Trong Triển vọng Kinh tế tạm thời công bố hôm thứ Tư 23/9, OECD cho biết, đầu tư mạnh vào cơ sở hạ tầng Trí tuệ Nhân tạo (AI) đang là một trong những động lực quan trọng giúp nền kinh tế toàn cầu chống chịu tốt hơn trong năm nay.

Theo OECD, đầu tư vào AI, từ trung tâm dữ liệu đến chất bán dẫn, đang thúc đẩy tăng trưởng tại Mỹ và hỗ trợ xuất khẩu công nghệ của Nhật Bản và Hàn Quốc.

Động lực này giúp OECD nâng nhẹ dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026, trong khi triển vọng năm 2027 bị điều chỉnh giảm do cú sốc giá hàng hóa liên quan đến xung đột tại Trung Đông.

OECD đồng thời cảnh báo kinh tế thế giới đang đối mặt với một loạt rủi ro, trong đó có bất ổn trên thị trường năng lượng, thời tiết cực đoan liên quan đến khả năng xuất hiện một hiện tượng El Niño mạnh, lợi suất trái phiếu chính phủ tăng cao và khả năng lợi nhuận từ các khoản đầu tư vào AI không đạt kỳ vọng.

Nếu các rủi ro này cùng xảy ra, OECD ước tính tăng trưởng toàn cầu năm 2027 có thể giảm 0,7 điểm phần trăm, trong khi lạm phát toàn cầu tăng thêm 1,1 điểm phần trăm.

Trong kịch bản cơ sở, OECD dự báo lạm phát tại các nền kinh tế G20 đạt 4,1% trong năm 2026, tăng từ mức 4,0% trong dự báo tháng 6. Dự báo lạm phát năm 2027 cũng được nâng lên 3,6% từ 3,1%.

OECD cho rằng diễn biến này có thể buộc các ngân hàng trung ương phải điều chỉnh chính sách lãi suất nếu áp lực giá tiếp tục lan rộng hoặc tăng trưởng kinh tế suy yếu.

Tại Mỹ, nền kinh tế lớn nhất thế giới, OECD dự báo tăng trưởng đạt 2,2% trong năm 2026 và 2,1% trong năm 2027, đều cao hơn dự báo tháng 6. Đầu tư liên quan đến AI được dự báo sẽ bù đắp một phần cho sự suy yếu của chi tiêu tiêu dùng.

Lạm phát Mỹ được dự báo tăng lên 3,6% trong năm 2026, trước khi giảm xuống 2,6% vào năm 2027. OECD cho biết thuế quan và giá năng lượng cao hơn sẽ gây sức ép lên sức mua của hộ gia đình cũng như chi phí hoạt động của doanh nghiệp.

Tăng trưởng kinh tế Trung Quốc được OECD giữ nguyên dự báo ở 4,5% trong năm 2026 và 4,2% trong năm 2027. Các biện pháp của Bắc Kinh nhằm hạn chế tình trạng dư thừa công suất công nghiệp được dự báo tiếp tục gây sức ép lên đầu tư, trong khi tiêu dùng đối mặt với xu hướng lạm phát tăng dần.

Tại khu vực đồng euro, OECD dự báo tăng trưởng duy trì ở mức 1,0% trong cả năm 2026 và 2027. Giá năng lượng và lãi suất cao hơn tiếp tục gây sức ép lên hoạt động kinh tế trước khi các sáng kiến mới về chi tiêu quốc phòng tạo thêm động lực hỗ trợ.

Lạm phát tại khu vực đồng euro được dự báo ở mức 3,0% trong năm 2026 và 2,9% trong năm 2027. Một yếu tố gây áp lực là giá khí đốt tự nhiên tăng mạnh trong bối cảnh lượng khí tồn kho của châu Âu đang ở mức thấp nhất trong 15 năm trước mùa sưởi ấm.

Kinh tế Nhật Bản được OECD dự báo tăng trưởng 0,8% trong năm 2026 và 0,7% trong năm 2027. Lãi suất chính sách cao hơn và chi phí nhập khẩu năng lượng tăng được dự báo bù trừ một phần tác động tích cực từ đầu tư kinh doanh.

Khác với các nền kinh tế lớn khác, lạm phát Nhật Bản được dự báo tăng lên 2,6% trong năm 2027 từ 1,8% trong năm 2026, phản ánh thị trường lao động thắt chặt và tăng trưởng tiền lương mạnh.

Trong khi đó, OECD hạ dự báo tăng trưởng của Canada năm 2026 xuống 0,9% từ 1,2% trong dự báo tháng 6. Triển vọng năm 2027 cũng bị hạ xuống 1,3% từ 1,7%, do các mức thuế mới của Mỹ đối với hàng hóa xuất khẩu từ Canada.