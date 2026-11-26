Khách hàng giao dịch tại Hội sở chính Công ty Chứng khoán Bảo Việt tại Hà Nội. Ảnh tư liệu (minh họa): Trần Việt/TTXVN

Theo đó, Báo cáo rà soát thị trường vốn Việt Nam của OECD đưa ra các khuyến nghị nhằm tăng cường niềm tin vào thị trường, tạo thuận lợi cho việc tiếp cận nguồn vốn cổ phần và nguồn tài chính dài hạn thông qua trái phiếu doanh nghiệp, mở rộng cơ sở nhà đầu tư và thúc đẩy hội nhập quốc tế sâu rộng hơn. Các khuyến nghị nhằm hỗ trợ các nhà hoạch định chính sách thúc đẩy cải cách, nâng cao hiệu quả hoạt động của thị trường vốn, qua đó đóng góp vào tăng trưởng kinh tế bền vững.

Phát biểu tại hội nghị Bàn tròn về Quản trị Công ty khu vực châu Á của OECD, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi cho biết, hội nghị có ý nghĩa đặc biệt đối với Việt Nam khi nằm trong chuỗi các sự kiện kỷ niệm 80 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên bầu Quốc hội Việt Nam và 30 năm thành lập ngành Chứng khoán Việt Nam.

Từ những ngày đầu thành lập với chỉ 2 cổ phiếu niêm yết, 6 công ty chứng khoán là thành viên và khối lượng giao dịch còn rất khiêm tốn, đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã từng bước phát triển, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng của nền kinh tế. Kết quả này có được nhờ sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đảng, Nhà nước, Chính phủ; sự nỗ lực của nhiều thế hệ cán bộ ngành chứng khoán; sự tham gia của cộng đồng doanh nghiệp, nhà đầu tư cùng sự hỗ trợ quý báu của các đối tác quốc tế; trong đó có OECD.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi nhấn mạnh: “Báo cáo Đánh giá thị trường vốn Việt Nam là một đánh giá độc lập, toàn diện, được thực hiện vào thời điểm có ý nghĩa đặc biệt khi thị trường vốn Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và yêu cầu phát triển mới”.

Theo Thứ trưởng, trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều bất định, kinh tế Việt Nam vẫn duy trì đà tăng trưởng tích cực, với GDP quý III/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ. Tuy nhiên, để hiện thực hóa khát vọng trở thành quốc gia phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần huy động nguồn lực tài chính quy mô lớn hơn thông qua đa dạng hóa các nguồn huy động vốn, giảm sự phụ thuộc vào tín dụng ngân hàng; trong đó, thị trường vốn cần phát huy tốt hơn nữa vai trò là kênh dẫn vốn trung và dài hạn cho đầu tư phát triển kinh tế đất nước.

Thời gian qua, Chính phủ và Bộ Tài chính đã tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý cho thị trường chứng khoán theo hướng minh bạch hơn, tạo thuận lợi cho nhà đầu tư nước ngoài và tăng cường kỷ luật, kỷ cương thị trường. Những nỗ lực này đã được ghi nhận khi thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức được FTSE Russell nâng hạng lên nhóm thị trường mới nổi thứ cấp.

Tuy nhiên, Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi khẳng định: “Nâng hạng không phải là đích đến cuối cùng mà là khởi đầu của một chặng đường mới với những đòi hỏi cao hơn về chất lượng, tính minh bạch và sức chống chịu của thị trường”.

Thứ trưởng cho rằng, quản trị doanh nghiệp đóng vai trò quan trọng đặc biệt trong quá trình này. Quản trị tốt không chỉ góp phần nâng cao chất lượng hoạt động của doanh nghiệp mà còn là nền tảng xây dựng và củng cố niềm tin của nhà đầu tư, trong đó có nhà đầu tư nước ngoài. Khả năng thu hút dòng vốn quốc tế không chỉ phụ thuộc vào cơ hội đầu tư hay quy mô thị trường mà còn được quyết định bởi mức độ minh bạch, trách nhiệm giải trình và mức độ bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Thứ trưởng cũng nhìn nhận chất lượng quản trị doanh nghiệp tại Việt Nam dù đã có nhiều cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các doanh nghiệp; việc công bố thông tin ở một bộ phận doanh nghiệp đại chúng vẫn còn nhiều hạn chế và cần tiếp tục được cải thiện.

Xuất phát từ thực tiễn đó, Chính phủ đã xác định tăng cường quản trị doanh nghiệp theo tiêu chuẩn của OECD đối với các công ty đại chúng là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao tính minh bạch của thị trường. Đầu năm 2026, Bộ Tài chính và Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phối hợp với Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC) ban hành Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty Việt Nam 2026, được xây dựng trên cơ sở tham chiếu Bộ Nguyên tắc Quản trị Công ty G20/OECD năm 2023 và tiếp cận Bộ Thẻ điểm Quản trị Công ty ASEAN, áp dụng theo cơ chế “tuân thủ hoặc giải trình”.

Về định hướng thời gian tới, Bộ Tài chính tập trung vào ba nội dung. Thứ nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động của Hội đồng quản trị tại các công ty đại chúng thông qua khuyến khích tăng cường vai trò của thành viên Hội đồng quản trị độc lập, nâng cao năng lực thành viên và hoàn thiện hệ thống kiểm soát nội bộ, quản trị rủi ro để Hội đồng quản trị thực sự phát huy vai trò định hướng chiến lược và giám sát ban điều hành.

Thứ hai, tăng cường tính minh bạch thông tin và bảo vệ quyền lợi cổ đông thông qua thúc đẩy công bố thông tin bằng tiếng Anh, từng bước áp dụng chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế (IFRS) và tăng cường quản lý các giao dịch có xung đột lợi ích. Thứ ba, nâng cao chất lượng quản trị doanh nghiệp nhà nước, thúc đẩy tính minh bạch, hiệu quả quản lý và trách nhiệm giải trình, hướng tới từng bước tiệm cận các chuẩn mực của OECD.

Thứ trưởng Nguyễn Đức Chi cho biết, các chủ đề được thảo luận tại hội nghị, từ trí tuệ nhân tạo, vai trò của sở giao dịch chứng khoán, nguồn nhân lực, công bố thông tin đến nhà đầu tư tổ chức và các tổ chức xếp hạng ESG, đều là những vấn đề Việt Nam đặc biệt quan tâm. Việt Nam mong muốn tham khảo, tiếp thu kinh nghiệm của các chuyên gia, cơ quan quản lý trong khu vực và quốc tế để tiếp tục hoàn thiện chính sách trong nước, từng bước áp dụng các thông lệ quốc tế tốt nhất.

Đánh giá về quan hệ hợp tác với OECD, Thứ trưởng cho biết OECD luôn là đối tác tin cậy của Bộ Tài chính Việt Nam trên nhiều lĩnh vực như thuế, đầu tư, thị trường vốn và quản trị doanh nghiệp. Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các đơn vị liên quan sẽ nghiên cứu kỹ lưỡng, tiếp thu các khuyến nghị của báo cáo trên cơ sở phù hợp với điều kiện thực tiễn của Việt Nam.

Phát biểu tại hội nghị, ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký OECD cho rằng, phát triển thị trường vốn tại châu Á đòi hỏi đầu tư liên tục, các thể chế vững mạnh và khả năng phân bổ vốn hiệu quả. Nhu cầu đầu tư trong khu vực vẫn ở mức lớn, từ phát triển hạ tầng, hỗ trợ đổi mới sáng tạo, đẩy nhanh chuyển đổi số đến chuyển dịch sang các nền kinh tế bền vững hơn.

Theo ông Yasushi Masaki, thị trường cổ phiếu và trái phiếu doanh nghiệp vận hành tốt có thể huy động tiết kiệm, đa dạng hóa nguồn tài chính cho doanh nghiệp và dẫn dắt dòng vốn vào đầu tư hiệu quả. Tuy nhiên, phát triển thị trường vốn không chỉ là mở rộng quy mô mà còn phải củng cố tính thanh khoản, khả năng tiếp cận, sức chống chịu và niềm tin của nhà đầu tư.

Đề cập đến Việt Nam, Phó Tổng Thư ký OECD cho rằng, những cải cách nhằm hiện đại hóa thị trường vốn, củng cố khuôn khổ pháp lý và cải thiện khả năng tiếp cận thị trường đã góp phần tạo nên cột mốc quan trọng là việc FTSE Russell nâng hạng Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Những bước tiến về quản trị công ty, tính minh bạch, bảo vệ nhà đầu tư và hạ tầng thị trường sẽ rất cần thiết để thu hút đầu tư dài hạn và hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam.

Trong khi đó, ông Jean-Paul Servais, Chủ tịch Ủy ban Quản trị Công ty OECD, Chủ tịch Hội đồng Tổ chức quốc tế các Ủy ban Chứng khoán (IOSCO) và Cơ quan Dịch vụ và Thị trường tài chính Bỉ (FSMA) cho rằng, để xây dựng thị trường vốn sâu rộng, hiệu quả, minh bạch và cạnh tranh, cần có niềm tin. Điều này đòi hỏi các nguyên tắc quản trị công ty được xây dựng, triển khai và tuân thủ hợp lý, cùng với việc bảo đảm minh bạch, bảo vệ quyền lợi nhà đầu tư, sử dụng vốn có trách nhiệm và trách nhiệm giải trình của hội đồng quản trị, ban điều hành.