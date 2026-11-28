Ảnh minh họa.

Đây là nội dung được đưa ra tại báo cáo "Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam" do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) thực hiện và công bố ngày 26/11.

THAY VÌ ƯU ĐÃI THUẾ TRÊN THU NHẬP, CẦN KHUYẾN KHÍCH DOANH NGHIỆP ĐẦU TƯ THỰC CHẤT

OECD nhận định Việt Nam cho thấy khả năng thu hút đầu tư trên toàn bộ chuỗi giá trị bán dẫn, đồng thời cũng tạo điều kiện để các doanh nghiệp nước ngoài triển khai những dự án quy mô lớn.

“Tuy nhiên, các ưu đãi dựa trên thu nhập, chủ yếu thông qua miễn, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp, chưa chắc mang lại hiệu quả tương xứng trong việc thu hút những dự án đầu tư chất lượng cao”, tổ chức này nhấn mạnh trong báo cáo, đồng thời chỉ ra rằng những ưu đãi này còn có thể tạo điều kiện cho doanh nghiệp chuyển lợi nhuận giữa các quốc gia, cũng như chưa thực sự phù hợp với xu hướng cải cách thuế quốc tế.

Theo OECD, Việt Nam nên chuyển trọng tâm ưu đãi sang khuyến khích doanh nghiệp đầu tư thực chất vào công nghệ, nghiên cứu và phát triển (R&D), đào tạo nhân lực.

Các khoản ưu đãi gắn với chi phí đầu tư cho những hoạt động này có thể thúc đẩy doanh nghiệp đầu tư dài hạn, nâng cao hàm lượng công nghệ và năng suất của hệ sinh thái bán dẫn.

Bên cạnh đó, OECD cũng nhận định rằng chính sách ưu đãi đầu tư dành cho ngành bán dẫn Việt Nam đang phức tạp, với nhiều cơ chế chồng chéo.

Ở cấp trung ương, doanh nghiệp bán dẫn có thể đồng thời được hưởng ưu đãi dành cho doanh nghiệp công nghệ cao, ưu đãi theo Luật Công nghiệp công nghệ số và hỗ trợ từ Quỹ Hỗ trợ đầu tư.

Phó Tổng thư ký OECD ông Yasushi Masaki trao báo cáo "Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam" cho Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân. Ảnh: MST.

Đến cấp địa phương, các chính sách riêng thông qua khu kinh tế đặc biệt hoặc quỹ đầu tư mạo hiểm của tỉnh, thành phố càng khiến hệ thống ưu đãi thêm phức tạp.

OECD khuyến nghị Việt Nam nên rà soát, sắp xếp lại các chính sách theo hướng thống nhất và minh bạch hơn. Một trong những phương án là tập trung các ưu đãi vào những luật nền tảng như Luật Đầu tư và Luật thuế, thay vì phân tán ở nhiều văn bản khác nhau. Cách làm này giúp doanh nghiệp dễ nắm bắt chính sách, cơ quan quản lý thuận lợi trong giám sát và hạn chế tình trạng chồng chéo.

THIẾU DỮ LIỆU KINH TẾ CẢN TRỞ KHẢ NĂNG ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ CHÍNH SÁCH

Chiến lược bán dẫn Việt Nam đặt ra nhiều nhiệm vụ quan trọng cần hoàn thành trước năm 2030. Tuy nhiên, muốn triển khai hiệu quả và đánh giá đúng kết quả, Việt Nam cần khắc phục những hạn chế trong thu thập, chia sẻ và công bố dữ liệu.

Tổ chức này đánh giá việc tiếp cận dữ liệu kinh tế quan trọng giữa các cơ quan nhà nước còn nhiều trở ngại. Dù đã cải cách hành chính, các bộ, ngành vẫn gặp khó khăn khi tiếp cận dữ liệu cần thiết để phục vụ hoạch định và đánh giá chính sách.

Việc thiếu dữ liệu và hạn chế trong chia sẻ thông tin giữa các cơ quan khiến quá trình đánh giá chính sách gặp khó khăn.

Một số doanh nghiệp trong ngành cũng phản ánh chưa thuận lợi khi làm việc với Cục Thống kê để tiếp cận dữ liệu về chính lĩnh vực mình đang hoạt động.

Việt Nam hiện đang xây dựng bộ chỉ số để theo dõi sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn. Theo OECD, việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu cần được xem là một điều kiện quan trọng để đánh giá hiệu quả chính sách và kịp thời điều chỉnh những chương trình chưa đạt mục tiêu.

Thứ hai, nhiều dữ liệu quan trọng phục vụ đánh giá hiệu quả chính sách vẫn chưa được thu thập đầy đủ.

Chẳng hạn, các cơ quan được OECD phỏng vấn chưa thể xác định chính xác chi phí ngân sách thực tế từ những khoản ưu đãi đầu tư, chẳng hạn thông qua việc giảm hoặc miễn thuế.

Dù ngành bán dẫn đang được hưởng nhiều chính sách hỗ trợ, thông tin về ngân sách, đối tượng thụ hưởng và kết quả thực hiện chưa được công bố rộng rãi.

Những hạn chế tương tự cũng xuất hiện trong lĩnh vực đào tạo nhân lực. Chiến lược bán dẫn đặt mục tiêu đẩy mạnh đào tạo mới và đào tạo nâng cao kỹ năng, nhưng dữ liệu về hệ thống giáo dục nghề nghiệp và đào tạo nghề chưa được thu thập một cách có hệ thống.

Hiện Việt Nam đang xây dựng bộ chỉ số để theo dõi sự phát triển của hệ sinh thái bán dẫn. Theo OECD, việc hoàn thiện hệ thống dữ liệu cần được xem là một điều kiện quan trọng để đánh giá hiệu quả chính sách và kịp thời điều chỉnh những chương trình chưa đạt mục tiêu.

Bên cạnh đó, ngành bán dẫn Việt Nam vẫn còn thiếu liên kết giữa các khu vực. Hiện nay, hợp tác giữa trường đại học và doanh nghiệp chủ yếu dừng ở cấp học bổng và tuyển dụng, chưa đi sâu vào nghiên cứu chung và đào tạo sau đại học.

Tình trạng này được ghi nhận tại ba cơ sở đào tạo có mức độ tham gia sâu trong lĩnh vực bán dẫn hiện nay, gồm Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông, căn cứ báo cáo thường niên năm 2024.

Các doanh nghiệp lớn hợp tác với những trường này chủ yếu tài trợ học bổng, hỗ trợ sinh viên, thay vì đầu tư vào nghiên cứu chung hoặc đào tạo sau đại học.

Điều này cho thấy tiềm năng hợp tác giữa các cơ sở nghiên cứu với doanh nghiệp tư nhân còn rất lớn.

Bên cạnh đó, các cơ sở hạ tầng công nghệ dùng chung đang được quy hoạch nên được thiết kế để cả doanh nghiệp và giới nghiên cứu cùng khai thác. Qua đó, hai bên có thêm cơ hội trao đổi tri thức, chia sẻ nguồn lực và đưa kết quả nghiên cứu vào thực tiễn sản xuất.

Trong những thập niên qua, Việt Nam đã từng bước hoàn thiện hệ thống sở hữu trí tuệ, hướng tới các tiêu chuẩn quốc tế thông qua việc tham gia những điều ước quốc tế quan trọng và sửa đổi pháp luật trong nước vào năm 2025.

Tuy nhiên, mức độ đăng ký và sử dụng hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ chính thức trong ngành bán dẫn vẫn rất thấp. Số lượng sáng chế bán dẫn được đăng ký tại Việt Nam còn hạn chế, chưa tương xứng với vai trò ngày càng lớn của ngành trong nền kinh tế.

Theo OECD, hệ thống bảo hộ sở hữu trí tuệ hiệu quả sẽ tạo động lực để doanh nghiệp đầu tư đổi mới sản phẩm, quy trình sản xuất và thương mại hóa các sáng chế. Đây cũng là điều kiện quan trọng để hình thành cộng đồng doanh nghiệp bán dẫn trong nước có quy mô và năng lực cạnh tranh.

Đối với doanh nghiệp nước ngoài, cơ chế bảo hộ và thực thi quyền sở hữu trí tuệ đáng tin cậy có thể khuyến khích họ gắn kết sâu hơn với hệ sinh thái trong nước, sẵn sàng chuyển giao công nghệ, đào tạo nhân lực và hợp tác với các đối tác Việt Nam.

Ngược lại, nếu việc thực thi quyền sở hữu trí tuệ thiếu nhất quán, doanh nghiệp nước ngoài có thể e ngại chuyển giao công nghệ hoặc đầu tư vào những lĩnh vực công nghệ cao vốn phụ thuộc nhiều vào hoạt động R&D và khả năng bảo vệ sáng chế để duy trì lợi thế cạnh tranh.

TĂNG CƯỜNG HỖ TRỢ VỐN CHO DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ

Nhận định về chiến lược phát triển hệ sinh thái bán dẫn, OECD cho rằng Việt Nam đang triển khai theo ba hướng. Hướng thứ nhất là hội nhập quốc tế, thông qua thu hút các doanh nghiệp nước ngoài.

Hướng thứ hai là phát huy vai trò của khu vực doanh nghiệp nhà nước, hướng tới làm chủ một số công đoạn sản xuất chip phục vụ những ứng dụng thiết yếu.

Trong lĩnh vực này, Tập đoàn Viettel đã chính thức khởi công xây dựng nhà máy chế tạo chip bán dẫn đầu tiên của Việt Nam.

Trong khi đó, “hướng phát triển thứ ba, cũng là hướng chưa được khai thác đầy đủ, là thúc đẩy sự hình thành và phát triển của các doanh nghiệp nhỏ trong nước tham gia hệ sinh thái bán dẫn”, OECD chi ra.

Các doanh nghiệp khởi nghiệp có nhiều cơ hội xuất hiện ở khâu thiết kế chip, bởi lĩnh vực này đòi hỏi vốn đầu tư thấp hơn so với các công đoạn khác trong chuỗi giá trị bán dẫn. Tuy nhiên, dù đã được đề cập trong một số văn bản chính sách, việc hỗ trợ nhóm doanh nghiệp này chưa thực sự trở thành trọng tâm trong các chương trình hành động hiện nay.

Do đó, trong buổi làm việc trực tiếp với Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Vũ Hải Quân chiều hôm 26/11, khuyến nghị đầu tiên trong 5 khuyến nghị trọng tâm mà ông Yasushi Masaki, Phó Tổng Thư ký Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), đại diện cho OECD đưa ra, là hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), doanh nghiệp khởi nghiệp trong nước tiếp cận nguồn vốn, nâng cao năng lực sản xuất và đáp ứng tiêu chuẩn của các nhà sản xuất lớn, qua đó tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn.

Ông Yasushi Masaki nhận định Việt Nam đang có nhiều lợi thế để tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu, với sự hiện diện của các tập đoàn công nghệ lớn, nền tảng kỹ năng kỹ thuật, môi trường thương mại và đầu tư cởi mở cùng định hướng ưu tiên phát triển ngành bán dẫn của Chính phủ.

Ông Yasushi Masaki đại diện cho OECD khuyến nghị: Cải thiện hạ tầng phục vụ sản xuất bán dẫn, trong đó chú trọng bảo đảm nguồn cung điện ổn định, nâng cao hiệu quả kết nối logistics và rút ngắn thời gian thông quan đối với hàng hóa. Ảnh: MST.

Năm 2024, Việt Nam là nhà xuất khẩu chip lớn thứ 8 thế giới, tăng từ vị trí thứ 11 năm 2013. Thị phần xuất khẩu chip của Việt Nam trên toàn cầu tăng từ 1,6% lên 2,4% trong cùng giai đoạn. Hiện Việt Nam có hơn 80 doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bán dẫn. Tuy nhiên, hoạt động sản xuất vẫn chủ yếu tập trung vào lắp ráp, kiểm thử và đóng gói. OECD cho rằng Việt Nam cần tiếp tục phát triển năng lực thiết kế, nghiên cứu và chế tạo để gia tăng giá trị trong nước.

Báo cáo "Thúc đẩy phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại Việt Nam" do Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) nghiên cứu, xây dựng và công bố. Đây là một phần trong chuỗi nghiên cứu của OECD về cơ hội và thách thức phát triển hệ sinh thái bán dẫn tại một số nền kinh tế được lựa chọn, trong đó có Việt Nam và Indonesia.

Dự án được triển khai từ năm 2023, trong quá trình thực hiện, OECD đã tổ chức đoàn công tác khảo sát tại Việt Nam vào tháng 1-2/2024, đồng thời phối hợp với các cơ quan quản lý, bộ, ngành và các bên liên quan để thu thập thông tin, đánh giá thực trạng và xây dựng khuyến nghị chính sách. Cục Công nghiệp công nghệ thông tin và truyền thông (nay là Cục Công nghệ số và AI, Bộ Khoa học và Công nghệ) là đầu mối phối hợp với OECD trong quá trình xây dựng báo cáo.