Odegaard khiến Arsenal đứng ngồi không yên

Odegaard không loại trừ khả năng khoác áo Bayern.

Theo Sky Sports, Bayern Munich dành sự quan tâm đặc biệt cho Odegaard và thường xuyên trao đổi với đội ngũ đại diện của cầu thủ này. Đội bóng Đức xem tiền vệ Arsenal là mục tiêu đáng chú ý, trong bối cảnh tương lai của anh tại Emirates bắt đầu xuất hiện những dấu hỏi.

Hợp đồng hiện tại của Odegaard với Arsenal còn thời hạn đến năm 2028. Ban lãnh đạo "Pháo thủ" muốn sớm đạt thỏa thuận gia hạn dài hạn nhằm tránh nguy cơ mất đội trưởng trong tương lai. Dù khả năng tiền vệ người Na Uy tiếp tục gắn bó với đội bóng thành London vẫn được đánh giá cao, Arsenal không muốn rơi vào thế bị động.

Theo nguồn tin trên, nếu không thể thuyết phục Odegaard ký hợp đồng mới, Arsenal sẵn sàng cân nhắc bán anh vào mùa hè năm sau thay bởi đối diện nguy cơ mất trắng khi hợp đồng bước vào giai đoạn cuối.

Bản thân Odegaard vẫn cảm thấy hạnh phúc dưới sự dẫn dắt của HLV Mikel Arteta. Tuy nhiên, tiền vệ 27 tuổi được cho là cực kỳ hào hứng với viễn cảnh khoác áo Bayern Munich. Ngoài đội bóng xứ Bavaria, phong độ ấn tượng của anh cũng thu hút sự chú ý từ một số ông lớn khác tại châu Âu.

Mối lo của Arsenal càng lớn khi Odegaard trải qua giai đoạn hồi sinh mạnh mẽ. Mùa trước, những chấn thương liên tiếp cùng phong độ thiếu ổn định khiến tương lai của anh bị đặt dấu hỏi. Tuy nhiên, tiền vệ người Na Uy trở lại đầy ấn tượng, góp công lớn giúp Arsenal vô địch Premier League lần đầu tiên từ năm 2004 và tiến vào chung kết Champions League.

Ở mùa giải 2026/27, Odegaard tiếp tục duy trì vai trò quan trọng với 4 bàn thắng và 1 kiến tạo trên mọi đấu trường. Rõ ràng Bayern đang chờ cơ hội, còn Arsenal không thể chậm trễ nếu muốn giữ chân thủ lĩnh của mình.