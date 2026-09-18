OCTF 2026: Đẩy mạnh kết nối chuỗi cung ứng công nghệ Việt Nam - Trung Quốc

Triển lãm Công nghệ Thông minh lần thứ 4 tại Việt Nam diễn ra từ ngày 16 đến 18/9 tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC). Ảnh: Ban tổ chức cung cấp

Triển lãm Công nghệ thông minh lần thứ 4 (OCTF 2026) diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC) từ ngày 16-18/9 là nền tảng xúc tiến đầu tư thiết thực, hỗ trợ doanh nghiệp Việt - Trung kết nối cung cầu, chuyển giao công nghệ và hội nhập sâu vào chuỗi sản xuất nội khối RCEP.

Với quy mô 6.500 m², OCTF 2026 tập trung giới thiệu các giải pháp thuộc 4 nhóm ngành trọng điểm: điện tử tiêu dùng thông minh, năng lượng xanh - hạ tầng sạc, công nghiệp hỗ trợ điện tử và vật liệu tiên tiến. Điểm nhấn tại lễ khai mạc là việc ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược có sự tham gia của Hiệp hội Doanh nghiệp Cung ứng Khu công nghiệp Việt Nam và Hội Khoa học Kỹ thuật Hàn Việt Nam, hướng tới mục tiêu đưa hàng nghìn doanh nghiệp vươn ra thị trường quốc tế. Song song đó là các chuỗi hội nghị giao thương B2B và chuyên đề ngành phụ tùng ô tô, xe máy thông minh.

Hoạt động giao thương tại triển lãm ghi nhận những kết quả thực tế thông qua các phiên tiếp xúc trực tiếp giữa nhà cung cấp và doanh nghiệp có nhu cầu mở rộng sản xuất.

Về xúc tiến bán hàng B2B, chị Bùi Minh Châu, Nhân viên kinh doanh Công ty CP Đoàn Mỹ Anh Việt Nam cho biết, trong gần 3 ngày diễn ra triển lãm, gian hàng quạt trần cánh lớn do doanh nghiệp Việt Nam sản xuất nhận được sự quan tâm của nhiều khách tham quan. Phần lớn là chủ nhà xưởng và doanh nghiệp đang tìm giải pháp làm mát cho nhà máy. Một số khách hàng đã hẹn khảo sát trực tiếp tại nhà máy để xem xét phương án lắp đặt.

Trong lĩnh vực tư vấn hạ tầng, bà Lê Thị Thuý Loan, nhân viên Công ty NCK Land (Hải Phòng) chia sẻ, doanh nghiệp đã tiếp cận được một số nhà đầu tư có nhu cầu tìm hiểu về hạ tầng khu công nghiệp. Sau triển lãm, hai nhà đầu tư hoạt động trong lĩnh vực nhựa và điện tử đã liên hệ để tiếp tục được tư vấn trước khi đặt nhà máy đầu tư vào Việt Nam.

Ở góc độ tìm kiếm công nghệ tự động hóa, ông Ngô Xuân Luận, Giám đốc Công ty TNHH gỗ GERVIN (Nghệ An), đánh giá, đây là năm thứ hai doanh nghiệp tham dự OCTF nhằm tìm kiếm giải pháp công nghệ phục vụ chuyển đổi số tại nhà xưởng. Tại OCTF năm 2025, doanh nghiệp đã ký hợp đồng với một đơn vị để đổi mới hệ thống máy móc với giá trị khoảng 1 tỷ đồng. Khoản đầu tư này giúp giảm 3 nhân lực trực tiếp tham gia sản xuất và doanh nghiệp tính toán có thể thu hồi vốn sau khoảng hai năm nhờ tiết giảm chi phí nhân công.

Định vị vai trò cốt lõi của sự kiện trong dài hạn, bà Zheng Yongshi, Chủ tịch Điều hành Viện Nghiên cứu Chiến lược Doanh nhân Hoa kiều Thâm Quyến (Trung Quốc), Tổng Giám đốc Tập đoàn OCTF khẳng định, triển lãm OCTF hướng tới trở thành sân chơi để hỗ trợ các sản phẩm thông minh do Trung Quốc chế tạo tiếp cận sâu hơn thị trường Việt Nam, chuyển từ xuất khẩu sản phẩm đơn thuần sang hội nhập sâu hơn về công nghiệp. Đồng thời, mở rộng cơ hội cho sản phẩm công nghiệp Việt Nam tiếp cận thị trường, nhà mua hàng quốc tế ngay tại Việt Nam.