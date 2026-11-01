OCOP và lợi thế từ biển

Tổ dân phố Bảo Ninh 1-nơi hội tụ các đều kiện phát triển du lịch - Ảnh: H.Tr

Đón đầu tiềm năng

Bảo Ninh 1 được hình thành trên cơ sở sáp nhập TDP Đồng Dương và TDP Mỹ Cảnh, hiện có 877 hộ với hơn 3.200 nhân khẩu. Nghề nghiệp truyền thống chính của người dân là đánh bắt, chế biến hải sản kết hợp với kinh doanh dịch vụ, du lịch.

Nhờ địa hình lợi thế và hạ tầng giao thông, kỹ thuật được đầu tư đồng bộ, nơi đây đã thu hút nhiều dự án du lịch, dịch vụ lớn, như: Tập đoàn Trường Thịnh, khách sạn AMADA... cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn phát triển.

Bí thư Chi bộ TDP Bảo Ninh 1 Trần Thị Hải Hằng chia sẻ: “Với vị trí thiên nhiên hòa, địa lợi, giáp cửa biển Nhật Lệ, khí hậu mát mẻ, cảnh quan hài hòa hấp dẫn, an toàn, thân thiện, địa bàn nơi đây chứa đựng nhiều tiềm năng phát triển kinh tế-xã hội, nhất là phát triển du lịch, lưu trú, nghỉ dưỡng, du lịch sinh thái... Sự xuất hiện của các nhà đầu tư lớn cùng hệ thống nhà hàng, khách sạn với phong phú các dịch vụ đã tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định cho nhiều lao động địa phương”.

Theo thống kê, lượng khách du lịch đến tham quan, lưu trú trên địa bàn phường Đồng Hới trong 9 tháng đầu năm 2026 trên 1,226 triệu lượt, trong đó lưu trú tại địa bàn TDP Bảo Ninh 1 chiếm 30%. Đây chính là thị trường tiêu thụ sản phẩm, hàng hóa tại chỗ đầy tiềm năng. Du khách khi đến nghỉ dưỡng không chỉ có nhu cầu thưởng thức hải sản tươi sống mà còn mong muốn tìm mua những sản phẩm đặc sản khô, thực phẩm chế biến đóng gói mang đậm hương vị bản địa để làm quà biếu.

Sản phẩm OCOP 3 sao chả cá thu-một lựa chọn cho “món quà” đến từ vùng biển - Ảnh: H.Tr

Đón đầu được tiềm năng, lợi thế, việc xây dựng thương hiệu OCOP cho các sản phẩm hải sản là bước chuyển tất yếu nhằm nâng cao giá trị gia tăng, tránh tình trạng “được mùa mất giá” của nghề ngư nghiệp truyền thống.

Đến nay, trên địa bàn đã duy trì và xuất hiện thêm các hợp tác xã (HTX) mạnh dạn đầu tư công nghệ, máy móc hiện đại để sản xuất các mặt hàng chuyên về hải sản như: HTX sản xuất, kinh doanh dịch vụ chế biến thủy sản Long Tám (HTX Long Tám) và 2 HTX đặc sản Bảo Ninh. Ngoài 4 sản phẩm OCOP được xếp hạng 3 sao và được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của HTX Long Tám, hiện nay, HTX đặc sản Bảo Ninh do chị Trần Thị Hà Thu làm chủ cũng là một điển hình tiêu biểu cho nỗ lực chuẩn hóa sản phẩm địa phương.

Giám đốc HTX đặc sản Bảo Ninh Trần Thị Hà Thu cho biết: “Vì mới thành lập nên về cơ bản HTX đang kết hợp sản xuất thủ công với quy trình chuẩn hóa. Các sản phẩm chủ lực hiện nay của HTX gồm: Chả cá, mực khô, mực một nắng. Mỗi tháng, HTX xuất xưởng từ 300-500kg chả cá; giải quyết việc làm cho 6 lao động thường xuyên và 2 lao động thời vụ với mức thu nhập từ 6-8 triệu đồng/tháng. Trong quá trình sản xuất, với những kinh nghiệm của người dân làng biển, kết hợp việc học hỏi quy trình sản xuất hợp lý, vừa qua sản phẩm chả các thu của HTX được công nhận đạt tiêu chuẩn OCOP 3 sao”.

Sự thành công của sản phẩm chả cá OCOP 3 sao Bảo Ninh một lần nữa khẳng định hiệu quả của mô hình: Biến nguồn nguyên liệu hải sản tươi ngon sẵn có thành sản phẩm có thương hiệu, được kiểm định chất lượng, đóng gói tem nhãn rõ ràng và cung ứng trực tiếp cho du khách cũng như các cơ sở lưu trú, nhà hàng trên địa bàn TDP Bảo Ninh 1.

“Món quà” của biển

Trao đổi với phóng viên, Phó Chủ tịch Thường trực UBND phường Đồng Hới Nguyễn Thăng Long cho biết: Để các sản phẩm OCOP từ biển phát triển bền vững và nhân rộng mô hình sản xuất cho cộng đồng cư dân ven biển, thời gian tới, phường Đồng Hới tập trung vào các giải pháp thiết thực, hiệu quả.

Trong đó, ưu tiên tháo gỡ vướng mắc về mặt bằng và vốn đầu tư do nhu cầu mở rộng quy mô sản xuất của các HTX là rất lớn. Việc giải quyết bài toán mặt bằng và tín dụng sẽ là “đòn bẩy” để các cơ sở nâng cao năng lực chế biến và chuẩn hóa quy trình vệ sinh an toàn thực phẩm cho những “món quà” đến từ biển.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Bảo và đại diện lãnh đạo phường Đồng Hới tham quan các mặt hàng hải sản tại hội nghị trao chứng nhận sản phẩm OCOP 3 sao của tỉnh - Ảnh: H.Tr

“HTX mong muốn được hỗ trợ về mặt bằng sản xuất tập trung, nguồn vốn ưu đãi để đầu tư máy móc, thiết bị hiện đại nhằm hoàn thiện thêm 2 sản phẩm OCOP mới”, chị Trần Thị Hà Thu chia sẻ thêm.

Bên cạnh đó, phường khuyến khích việc gắn kết sản phẩm OCOP với chuỗi giá trị du lịch. TDP Bảo Ninh 1 cần phối hợp chặt chẽ giữa chính quyền địa phương, các đoàn thể và khối Mặt trận để xây dựng các điểm giới thiệu, quảng bá sản phẩm OCOP ngay tại Quảng trường biển, các khách sạn, nhà hàng lớn. Việc đưa sản phẩm OCOP vào tour du lịch trải nghiệm làng nghề chế biến hải sản sẽ tạo nét hút mới cho du khách.

“Là một trong những cơ sở sản xuất tham gia nhiều nhất các hội chợ, hội nghị, diễn đàn giới thiệu, quảng bá tiêu thụ sản phẩm trên địa bàn tỉnh, chúng tôi hiểu rằng, việc giữ gìn thương hiệu, chất lượng sản phẩm phải được đặt lên hàng đầu. Vì vậy, HTX Long Tám ngoài việc lựa chọn “đầu vào” hải sản thô rất kỹ thì việc đầu tư công nghệ hiện đại vào sản xuất cũng được chú trọng. Bởi để bảo quản, đóng gói sản phẩm tươi sống đạt chất lượng là không hề dễ dàng”, Giám đốc HTX Long Tám Đào Thị Tám chia sẻ.

Sản phẩm OCOP 3 sao mực khô của Hợp tác xã Long Tám được chứng nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu - Ảnh: P.V

Cùng với đó, các HTX sản xuất hải sản trên địa bàn cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ trong sản xuất, bảo quản sản phẩm, như: Đóng gói hút chân không, cấp đông sâu, sấy lạnh... giúp kéo dài thời gian bảo quản hải sản mà vẫn giữ nguyên hương vị tươi ngon của hải sản. Đồng thời, đưa các sản phẩm OCOP Bảo Ninh lên các sàn thương mại điện tử, mạng xã hội để tiêu thụ rộng rãi ngoài mùa du lịch.

“Đảng ủy, chi bộ và các đoàn thể TDP Bảo Ninh 1 tiếp tục vận động ngư dân liên kết chuỗi từ khâu đánh bắt đến chế biến và tiêu thụ. HTX đóng vai trò hạt nhân bao tiêu sản phẩm đầu ra ổn định cho các tàu thuyền của bà con khi cập bến, từ đó hình thành hệ sinh thái kinh tế biển bền vững”, Bí thư Chi bộ TDP Bảo Ninh 1 Trần Thị Hải Hằng chia sẻ định hướng chỉ đạo các HTX thực hiện.

Sự kết hợp hài hòa giữa lợi thế từ biển và chương trình OCOP tại TDP Bảo Ninh 1 đang mở ra hướng phát triển kinh tế giàu triển vọng. Không chỉ dừng lại ở việc đánh bắt thô hay dịch vụ lưu trú đơn thuần, việc nâng tầm hải sản địa phương thành các sản phẩm OCOP chất lượng cao sẽ là “chìa khóa” giúp gia tăng thu nhập cho người dân, giữ gìn bản sắc làng nghề ven biển và đóng góp tích cực vào sự phát triển du lịch bền vững của phường Đồng Hới nói riêng, tỉnh mới Quảng Trị nói chung trong tương lai gần.