Một vườn cam, quýt đạt chứng nhận hữu cơ trồng trên vùng đất núi lửa Nâm Ka, xã Quảng Phú thuộc Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông

OCOP cà phê, hồ tiêu, mắc ca và các sản phẩm chế biến từ nông sản cùng nhiều mặt hàng thủ công truyền thống của Tây Lâm Đồng đang từng bước khẳng định vị trí trên thị trường. Trong đó, Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là một lợi thế đặc biệt. Với hệ thống cảnh quan địa chất, địa mạo độc đáo, những hang động núi lửa, thác nước và các giá trị văn hóa bản địa, công viên địa chất tạo nên không gian phát triển du lịch gắn với trải nghiệm thiên nhiên, văn hóa và đời sống cộng đồng.

Tại xã Quảng Phú, những năm gần đây, bà Nguyễn Thị Mai cùng các hộ xung quanh ở thôn Phú Thuận đã xây dựng sản phẩm OCOP trên vùng đất núi lửa Nâm Ka. Các sản phẩm trái cây, rau canh tác theo quy trình nông nghiệp tốt, trong đó sản phẩm cam, quýt vườn của bà đều đạt OCOP 4 sao, đạt chứng nhận hữu cơ. Bà Mai cho rằng, việc canh tác theo quy trình hữu cơ trên vùng đất núi lửa làm cho sản phẩm có những hương vị đặc trưng như ngọt đậm vị, màu sắc đẹp. Vườn cây còn là địa chỉ để du khách có thể tham quan, trải nghiệm canh tác, thu hái và thưởng thức ngay tại vườn. Cùng với đó bà đã lên kế hoạch liên kết với nhóm hộ xung quanh cùng tạo ra các sản phẩm đặc trưng khác như gà bản địa, cơm lam, canh thụt để tăng trải nghiệm, níu chân du khách.

Xã Quảng Phú gắn sản phẩm OCOP với các giá trị địa chất, văn hóa nhất là đối với cộng động bản địa để phát triển du lịch

Theo ông Phạm Ngọc Vũ, Chủ tịch UBND xã Quảng Phú, phát triển các sản phẩm OCOP đặc trưng gắn với Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông là hướng phát triển trọng tâm của địa phương nhằm nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp, chuyển từ sản xuất đơn thuần sang phát triển sản phẩm có chất lượng, thương hiệu và khả năng cạnh tranh. Đối với các chủ thể OCOP, việc gắn sản phẩm với các giá trị địa chất, văn hóa nhất là đối với cộng đồng bản địa và du lịch sẽ góp phần tạo sự khác biệt, nâng cao sức hấp dẫn và có sức sống bền lâu.

Tây Lâm Đồng có nhiều nông sản chế biến đã được nâng cao chất lượng đi đôi với truy xuất nguồn gốc, bảo đảm an toàn thực phẩm và xây dựng câu chuyện sản phẩm, nhấn mạnh yếu tố Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông đã từng bước tiếp cận du khách. Cụ thể như ở xã Trường Xuân, Vườn ca cao Ánh Mai là một trong những mô hình nông nghiệp tốt tiêu biểu của địa phương. Thời gian qua, nhiều du khách đã dừng chân tại đây và một số điểm tham quan nối tuyến xung quanh. Du khách có một không gian mát mẻ để tìm hiểu quy trình canh tác, trải nghiệm quy trình chế biến chocolate từ hạt ca cao, thưởng thức những sản phẩm được làm từ ca cao.

Theo ông Lê Quang Dần - Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường, hoạt động kết nối các sản phẩm OCOP với không gian Công viên Địa chất toàn cầu UNESCO Đắk Nông mở ra cơ hội lớn để đặc sản địa phương tiếp cận nhiều đối tượng khách hàng hơn. Thông qua hoạt động tham quan, trải nghiệm, du khách có thể trực tiếp tìm hiểu quy trình sản xuất, thưởng thức và lựa chọn những sản phẩm đặc trưng của địa phương. Qua đó, sản phẩm OCOP không chỉ được tiêu thụ như một mặt hàng nông sản mà còn trở thành một phần của trải nghiệm du lịch. Đây là một tiềm năng lớn, còn nhiều dư địa cần được các địa phương, chủ thể thúc đẩy mạnh mẽ hơn. Để mang lại hiệu quả, các chủ thể OCOP khu vực này cần chú trọng thiết kế bao bì phù hợp, thể hiện được bản sắc văn hóa và những giá trị nổi bật của vùng đất Tây Lâm Đồng. Cùng với đó, cần tăng cường liên kết giữa các chủ thể OCOP với doanh nghiệp du lịch, cơ sở lưu trú, nhà hàng và các điểm tham quan trong và ngoài tỉnh để tạo ra các giá trị lớn hơn cho sản phẩm, tạo sức sống lâu dài.