TPHCM chú trọng nâng chất lượng sản phẩm OCOP trong giai đoạn tới

6 sản phẩm được đề nghị công nhận OCOP 5 sao

Ngày 18-11, tại Hà Nội, Hội đồng đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP cấp Trung ương họp đợt 1 năm 2026 đã thống nhất đề nghị công nhận mới 12 sản phẩm OCOP 5 sao. Trong đó, TPHCM có 6 sản phẩm và nhóm sản phẩm, chiếm một nửa số sản phẩm được thông qua. Đây là lần đầu tiên thành phố có sản phẩm được Hội đồng cấp Trung ương đề nghị công nhận ở hạng cao nhất của Chương trình OCOP.

6 sản phẩm và nhóm sản phẩm thuộc 3 doanh nghiệp, đại diện cho các lĩnh vực thủ công mỹ nghệ và chế biến nông sản. Cụ thể, Công ty TNHH MTV Sơn mài mỹ nghệ Tư Bốn (phường Chánh Hiệp) có 2 nhóm sản phẩm là bình hoa sen sơn mài Tư Bốn và hộp quà tặng sơn mài Tư Bốn.

CTCP Dừa nước Việt Nam (xã Bình Khánh) có sản phẩm mật dừa nước cô đặc hữu cơ Vietnipa, khai thác giá trị từ nguồn nguyên liệu đặc trưng vùng sông nước. Trong khi đó, CTCP Nông nghiệp Thương mại Du lịch Bầu Mây (xã Hòa Hiệp) có 3 sản phẩm được thông qua gồm tiêu sữa, tiêu một nắng và tiêu tươi muối.

Theo Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM, đến tháng 10-2026, thành phố có 1.037 sản phẩm OCOP được công nhận của 408 chủ thể, gồm 811 sản phẩm 3 sao và 226 sản phẩm 4 sao. Kết quả này cho thấy chất lượng sản phẩm OCOP của thành phố từng bước được nâng lên, đồng thời phản ánh nỗ lực đầu tư, đổi mới của các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất trong việc hoàn thiện sản phẩm và đáp ứng những tiêu chí ngày càng cao.

Tại sự kiện Festival OCOP Việt Nam năm 2026 sẽ công bố và trao chứng nhận cho sản phẩm OCOP 5 sao.

Nâng chất lượng từ sản xuất đến thị trường

Mới đây, UBND TPHCM đã có văn bản yêu cầu các sở, ngành và địa phương tập trung phát triển, nâng cao chất lượng sản phẩm OCOP; bảo đảm công tác đánh giá, phân hạng khách quan, minh bạch. Thành phố cũng yêu cầu rà soát các sản phẩm đã hết hoặc sắp hết thời hạn công nhận, hướng dẫn chủ thể thực hiện đánh giá, phân hạng lại theo Bộ tiêu chí mới. Đồng thời lựa chọn sản phẩm có tiềm năng để hỗ trợ hoàn thiện chất lượng, hồ sơ và nâng hạng.

Một trong những giải pháp quan trọng là nâng cao năng lực của các chủ thể thông qua ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số. Theo phân công của UBND thành phố, Sở KH-CN phối hợp hỗ trợ các chủ thể về truy xuất nguồn gốc, đăng ký và bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ, ứng dụng công nghệ trong sản xuất, chế biến.

Bên cạnh thị trường thương mại, OCOP còn được định hướng gắn kết chặt chẽ với du lịch nông nghiệp, du lịch cộng đồng và du lịch làng nghề. Việc kết nối các chủ thể OCOP với doanh nghiệp lữ hành, cơ sở lưu trú, khu và điểm du lịch sẽ mở thêm kênh tiêu thụ, đưa sản phẩm vào chuỗi dịch vụ, quà tặng và các chương trình trải nghiệm dành cho du khách.

Ông Vũ Ngọc Đăng, Chi cục trưởng Chi cục Phát triển nông thôn TPHCM, cho biết quan điểm xuyên suốt của thành phố là không chạy theo số lượng mà tập trung nâng cao chất lượng, giá trị và khả năng phát triển lâu dài của từng sản phẩm. Vì vậy, công tác thẩm định được thực hiện cẩn trọng, bảo đảm sản phẩm đáp ứng các yêu cầu của Bộ tiêu chí.

Với định hướng đồng bộ từ sản xuất, chế biến, công nghệ, sở hữu trí tuệ đến xúc tiến thương mại và du lịch, OCOP TPHCM đang từng bước chuyển từ tư duy phát triển theo số lượng sang nâng tầm giá trị.

Chuyển động OCOP TPHCM số 2: Nâng tầm bản địa Việt Chương trình Chuyển động OCOP TPHCM số 2 mang đến những thông tin nổi bật về hành trình quảng bá, kết nối và nâng cao giá trị sản phẩm OCOP. Trong đó, điểm nhấn là Festival OCOP Việt Nam 2026, diễn ra từ ngày 3 đến 6-12 tại Đường đi bộ Nguyễn Huệ, quy tụ khoảng 350 gian hàng của 34 tỉnh, thành phố. Đặc biệt, bàn tròn với đại diện cơ quan quản lý, chuyên gia, doanh nghiệp và nghệ sĩ cùng trao đổi về chất lượng sản phẩm, xây dựng thương hiệu, kết nối du lịch và chuyển đổi số, hướng đến đưa OCOP từ giá trị bản địa vươn ra thị trường trong nước và quốc tế.