OCOP tiếp sức đặc sản phường Bình Thuận vươn xa

Từ thanh long đến những món hải sản chế biến mang hương vị biển, các sản phẩm OCOP tại phường Bình Thuận (Lâm Đồng) đang từng bước khẳng định chỗ đứng trên thị trường.

Nâng tầm nông sản, gia tăng giá trị đặc sản

Giữa vườn thanh long ruột đỏ rộng 1,5ha tại tổ dân phố Phú Hội, phường Bình Thuận, bà Lê Thị Thùy Linh cùng hơn chục nhân công thoăn thoắt vuốt từng tai quả, chăm chút cho lứa thanh long chuẩn bị thu hoạch. Với bà Linh, mỗi mùa trái chín không chỉ mang lại nguồn thu mà còn là thành quả của nhiều năm gắn bó với cây trồng đặc sản địa phương.

Vườn thanh long ruột đỏ của HTX Dịch vụ Thanh long hữu cơ Phú Hội.

Tham gia Hợp tác xã Dịch vụ Thanh long hữu cơ Phú Hội từ năm 2008, bà Linh được tiếp cận phương thức sản xuất thanh long sạch, từng bước thay đổi cách chăm sóc và nâng cao chất lượng sản phẩm. Niềm vui đến vào năm 2020, khi thanh long ruột đỏ của hợp tác xã được công nhận OCOP 3 sao.

Với những người nông dân như bà Linh, danh hiệu OCOP không đơn thuần là một tấm chứng nhận. Đó còn là niềm tự hào về thành quả lao động, là động lực để tiếp tục giữ gìn chất lượng trái cây và nâng cao giá trị nông sản do chính mình làm ra.

Bà Ngô Xuân Khánh Vân, Giám đốc Kinh doanh HTX Dịch vụ Thanh long hữu cơ Phú Hội, cho biết hợp tác xã có 47 thành viên, hiện canh tác hơn 78 ha thanh long, trong đó có 10 ha đạt chuẩn GlobalGAP. Mỗi năm, đơn vị cung ứng hàng trăm tấn thanh long, phục vụ thị trường trong nước và xuất khẩu.

Theo bà Vân, khi sản phẩm được công nhận OCOP, hợp tác xã có thêm cơ sở để quảng bá, giới thiệu chất lượng và xây dựng thương hiệu. Đây cũng là động lực để các thành viên chú trọng hơn đến quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng đồng đều và đáp ứng yêu cầu của thị trường.

Đưa đặc sản địa phương ra thị trường lớn

Nếu thanh long là thế mạnh của vùng sản xuất nông nghiệp, nguồn hải sản phong phú lại mở ra hướng phát triển khác cho các chủ thể kinh tế tại phường Bình Thuận.

Từ lợi thế nguyên liệu địa phương và nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng, Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nguyên Vỹ lựa chọn hướng chế biến hải sản, tạo ra những sản phẩm tiện dụng, có thể bảo quản và phân phối rộng rãi hơn thay vì chỉ tiêu thụ nguyên liệu tươi.

Doanh nghiệp phát triển nhiều mặt hàng như cá bóng cắt sợi, cá mai sốt chanh, cá mai mè, cá thiều mềm, ghẹ sữa, mực rim me và cá cơm sấy giòn. Mỗi sản phẩm là một cách khai thác nguồn nguyên liệu biển, đồng thời tạo thêm giá trị thông qua chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu.

Năm 2024, 2 sản phẩm mực rim me và cá mai sốt chanh của Nguyên Vỹ đã đạt OCOP 3 sao, tạo thêm niềm tin và động lực để đơn vị tiếp tục đầu tư hoàn thiện sản phẩm.

Ông Hoàng, Giám đốc Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Nguyên Vỹ cho biết thêm, hiện Nguyên Vỹ đưa sản phẩm đến nhiều địa phương trong nước, đồng thời hướng tới thị trường xuất khẩu. Để hiện thực hóa mục tiêu này, doanh nghiệp tiếp tục đứng trước yêu cầu hoàn thiện quy trình chế biến, bảo đảm an toàn thực phẩm, chuẩn hóa bao bì, nhãn mác và truy xuất nguồn gốc.

OCOP tạo đà cho kinh tế địa phương phát triển

Ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thuận cho biết, phường có 4 sản phẩm OCOP đạt 3 sao, gồm thanh long ruột đỏ, thanh long ruột trắng của HTX Thanh long Phú Hội; cá mai sốt Thái và mực rim me của Công ty Nguyên Vỹ. Chương trình OCOP giúp các chủ thể nâng cao chất lượng, đầu tư bao bì, xây dựng thương hiệu và mở rộng thị trường, từng bước nâng giá trị đặc sản địa phương.

Giai đoạn 2026-2030, phường xác định phát triển OCOP theo chiều sâu, ưu tiên sản phẩm có lợi thế cạnh tranh, sử dụng nguyên liệu địa phương, gắn với du lịch và sản xuất xanh. Mục tiêu là phát triển thêm 1-2 sản phẩm đạt từ 3 sao; đến năm 2030 có ít nhất 2 sản phẩm 4 sao và 1 sản phẩm tiềm năng 5 sao. Phường cũng phấn đấu có thêm một sản phẩm du lịch OCOP đạt từ 3 sao, đưa 100% sản phẩm OCOP từ 3 sao trở lên lên sàn thương mại điện tử nông sản của tỉnh.

Để đạt mục tiêu, địa phương sẽ hỗ trợ các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất hoàn thiện hồ sơ OCOP, quy trình sản xuất, chất lượng, bao bì, thương hiệu và truy xuất nguồn gốc; đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại, ứng dụng công nghệ, chuyển đổi số và quảng bá sản phẩm gắn với du lịch.

“Chúng tôi mong muốn người dân, doanh nghiệp chủ động đề xuất sản phẩm dựa trên thế mạnh địa phương, cùng xây dựng những sản phẩm chất lượng, có thị trường tiêu thụ ổn định”, ông Nguyễn Văn Đạt, Phó Chủ tịch UBND phường Bình Thuận nhấn mạnh.