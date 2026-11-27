Những phụ nữ đưa sản phẩm OCOP vươn xa

Năm 2015, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc Hợp tác xã Thủ công mỹ nghệ Trái tim hồng (xã Trung Giã) Đinh Thị Quỳnh Nga thành lập hợp tác xã với mong muốn tạo việc làm cho người khuyết tật. Thấu hiểu những khó khăn của người cùng cảnh ngộ, chị Đinh Thị Quỳnh Nga lựa chọn phát triển các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ hạt gỗ, vừa phù hợp với khả năng lao động của nhiều người khuyết tật, vừa có cơ hội tiêu thụ trên thị trường.

Đến nay, hợp tác xã sản xuất nhiều mặt hàng như lót ghế văn phòng, rèm, mành, gối massage, vòng đeo tay, tràng hạt gỗ hương... Mô hình tạo việc làm cho gần 50 người, trong đó 87% lao động là người khuyết tật, với thu nhập từ 3 đến 5 triệu đồng/người/tháng. Các sản phẩm thủ công mỹ nghệ từ hạt gỗ của hợp tác xã được công nhận OCOP 4 sao.

Còn tại làng nghề Mễ Trì, bà Nguyễn Thị Hằng, người sinh ra trong gia đình có 5 đời làm cốm, đang nỗ lực đưa thức quà đặc trưng của Hà Nội đến gần hơn với người tiêu dùng. Gắn bó với nghề từ năm 12 tuổi, bà am hiểu từng công đoạn làm cốm, từ lựa chọn lúa nếp non, tuốt hạt, đãi sạch đến rang, giã và sàng sảy.

Nhận thấy sản phẩm cốm tươi có tính mùa vụ, bà Nguyễn Thị Hằng chủ động tìm hướng khắc phục bằng phương pháp cấp đông, đồng thời phát triển thêm chả cốm, xôi cốm, xúc xích cốm để đa dạng hóa sản phẩm. Cơ sở cũng đăng ký nhãn hiệu Minh Hằng, thực hiện truy xuất nguồn gốc qua tem nhãn và tham gia Chương trình OCOP để chuẩn hóa quy trình sản xuất. Năm 2022, cốm tươi Minh Hằng được công nhận sản phẩm OCOP 4 sao, chả cốm đạt 3 sao. Sản phẩm hiện được tiêu thụ tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố lân cận, trong đó có các quầy hàng tại Sân bay quốc tế Nội Bài, phục vụ du khách mua làm quà.

Sản xuất cốm tại hộ gia đình bà Nguyễn Thị Hằng ở làng nghề Mễ Trì (phường Từ Liêm). Ảnh: Mai Nguyễn

Theo Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội, đến tháng 11-2026, cả nước có hơn 21.000 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, trong đó có 166 sản phẩm đạt 5 sao cấp quốc gia. Riêng Hà Nội, lũy kế từ năm 2019 đến nay, thành phố đã đánh giá, phân hạng 3.544 sản phẩm, gồm 19 sản phẩm 5 sao, 21 sản phẩm tiềm năng 5 sao, 1.586 sản phẩm 4 sao và 1.918 sản phẩm 3 sao. Rất nhiều sản phẩm trong số đó do phụ nữ làm chủ.

Đồng hành để nâng cao giá trị sản phẩm

Thực tế cho thấy, để sản phẩm OCOP đứng vững trên thị trường, sự năng động của chủ thể sản xuất là chưa đủ. Người sản xuất còn cần được trang bị kiến thức về tiêu chuẩn chất lượng, an toàn thực phẩm, xây dựng thương hiệu, quảng bá và kết nối tiêu thụ. Đặc biệt, với các cơ sở do phụ nữ làm chủ, việc hỗ trợ nâng cao năng lực quản trị và tiếp cận thị trường có ý nghĩa thiết thực.

Theo chuyên viên Văn phòng Điều phối các Chương trình mục tiêu quốc gia thành phố Hà Nội Trương Thanh Nam, sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ có một số lợi thế nổi bật, không chỉ ở sự khéo léo trong sản xuất mà còn ở khả năng gìn giữ giá trị truyền thống, khai thác bản sắc địa phương và tạo dựng niềm tin với người tiêu dùng. Nhiều mô hình do phụ nữ làm chủ phát triển theo hình thức tổ hợp tác, hợp tác xã, thu hút lao động nữ tại địa phương, phụ nữ trung niên, người yếu thế tham gia sản xuất.

Đồng hành với phụ nữ trong quá trình phát triển sản phẩm, Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Hỗ trợ phát triển phụ nữ Hà Nội đã triển khai nhiều hoạt động tư vấn, đào tạo và kết nối. Giám đốc Trung tâm Nguyễn Thị Hảo cho biết, thời gian qua, hơn 2.000 phụ nữ của thành phố Hà Nội đã được tiếp cận Chương trình OCOP thông qua các hoạt động hỗ trợ. Nhiều sản phẩm được công nhận OCOP 3 sao, 4 sao; trong đó, có nữ doanh nhân được Trung tâm đồng hành trong nhiều năm đã có sản phẩm đạt 5 sao.

Cùng với tư vấn chuẩn hóa quy trình sản xuất, bảo đảm an toàn thực phẩm, hoàn thiện bao bì, nhãn mác và xây dựng thương hiệu, Trung tâm chú trọng hỗ trợ các chủ thể mở rộng kênh tiêu thụ. Đơn vị duy trì điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và đặc sản vùng miền tại số 1 phố Hoàng Văn Thụ (phường Hà Đông, Hà Nội); phối hợp tổ chức các phiên chợ cuối tuần, hội chợ, hoạt động quảng bá, đồng thời hỗ trợ phụ nữ tham gia các cuộc thi khởi nghiệp sáng tạo. Qua đó, các cơ sở có thêm cơ hội giới thiệu sản phẩm, tiếp cận đối tác và tìm kiếm khách hàng.

Phát triển sản phẩm OCOP do phụ nữ làm chủ vì thế không chỉ dừng ở việc tạo ra những mặt hàng đạt chuẩn, mà còn hướng tới xây dựng thương hiệu, nâng cao năng lực cạnh tranh và mở rộng thị trường. Khi được tiếp sức bằng kiến thức, công nghệ và các kênh kết nối phù hợp, những người phụ nữ làm kinh tế sẽ có thêm điều kiện phát huy thế mạnh, đưa sản phẩm đặc trưng của địa phương đến với đông đảo người tiêu dùng.