OCOP Phú Thọ - động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương

Nhiều sản phẩm OCOP giúp Phú Thọ bứt phá, trở thành động lực phát triển kinh tế nông thôn. (Ảnh: Như Ngọc)

Không gian mới, dư địa mới cho OCOP

Sau sáp nhập, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với không gian kinh tế rộng hơn, nguồn lực được tập trung hơn và nhiều lợi thế từ các vùng sản xuất đặc trưng được cộng hưởng. Đây cũng là điều kiện để Chương trình “Mỗi xã một sản phẩm” (OCOP) mở rộng không gian phát triển, từ đó phát huy tốt hơn lợi thế về tài nguyên, sản vật, nghề truyền thống và các vùng nguyên liệu của địa phương.

Trong bối cảnh mới, OCOP tiếp tục khẳng định vai trò là động lực quan trọng thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị nông sản, phát triển kinh tế tập thể và xây dựng nông thôn mới.

Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh Phú Thọ có 592 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực, gồm 496 sản phẩm 3 sao, 87 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 5 sao của 356 chủ thể, trong đó có 13 tổ hợp tác, 151 hợp tác xã, 59 doanh nghiệp và 133 hộ, cơ sở sản xuất.

Con số này cho thấy, chương trình OCOP đã tạo được nền tảng tương đối rộng về sản phẩm và chủ thể. Sau sáp nhập, nền tảng đó có thêm điều kiện để kết nối giữa các vùng sản xuất, hình thành những chuỗi giá trị có quy mô lớn hơn và đưa sản phẩm đặc trưng tiếp cận những thị trường rộng hơn.

Sau khi được công nhận, các sản phẩm được sử dụng nhãn hiệu và biểu trưng OCOP, góp phần nâng cao giá trị thương hiệu, đồng thời tạo lợi thế khi tham gia các hệ thống phân phối hiện đại.

Thực hiện chỉ đạo của tỉnh, Chi cục Phát triển nông thôn (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ) - Cơ quan Thường trực Hội đồng OCOP cấp tỉnh đã tập trung hỗ trợ các chủ thể tiêu chuẩn hóa sản phẩm theo bộ tiêu chí OCOP, hoàn thiện quy trình sản xuất, bảo đảm chất lượng, an toàn thực phẩm, truy xuất nguồn gốc và xây dựng thương hiệu.

Cùng với chuẩn hóa sản phẩm, công tác kiểm tra, giám sát chất lượng sau công nhận được tăng cường nhằm giữ vững thương hiệu OCOP Phú Thọ.

Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh Phú Thọ có 592 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên còn hiệu lực. (Ảnh: Thiên Long)

Kết nối vùng sản xuất, nâng tầm thương hiệu

Không gian mới cũng đặt ra yêu cầu phát triển OCOP theo hướng thực chất hơn, trong đó chất lượng, thương hiệu và khả năng tham gia chuỗi giá trị trở thành những yếu tố quyết định sức cạnh tranh của sản phẩm.

Phú Thọ chú trọng phát triển kinh tế tập thể, xây dựng vùng nguyên liệu đạt tiêu chuẩn, ứng dụng khoa học - công nghệ, đầu tư chế biến và hình thành các chuỗi giá trị bền vững. Đây là những nền tảng quan trọng để các sản phẩm OCOP không dừng lại ở việc được công nhận, mà tiếp tục được nâng cao chất lượng và giá trị sau khi đạt sao.

Tỉnh đồng thời hỗ trợ các chủ thể tham gia các hội chợ, tuần lễ quảng bá nông sản, điểm giới thiệu sản phẩm OCOP và các chương trình kết nối cung - cầu với nhiều địa phương, tạo điều kiện để sản phẩm OCOP mở rộng thị trường, từng bước tiếp cận các hệ thống phân phối hiện đại.

Sau sáp nhập, việc kết nối các vùng sản xuất và lợi thế đặc trưng trong cùng một không gian kinh tế cũng mở ra cơ hội để OCOP phát triển theo hướng liên kết thay vì phân tán. Các chủ thể có thêm điều kiện để chia sẻ nguồn lực, mở rộng thị trường và tăng khả năng tham gia vào các chuỗi sản xuất, phân phối có quy mô lớn hơn.

Từ một chương trình phát triển kinh tế nông thôn, OCOP đang từng bước chuyển sang mô hình phát triển theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, tạo chuyển biến rõ nét trong tư duy sản xuất.

Các hợp tác xã, doanh nghiệp và hộ sản xuất chủ động đầu tư công nghệ chế biến, đổi mới bao bì, nhãn hiệu, áp dụng truy xuất nguồn gốc, tiêu chuẩn chất lượng và chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm.

Nhiều sản phẩm chè, thịt chua, mật ong, gạo đặc sản, dược liệu và các sản phẩm làng nghề truyền thống ngày càng khẳng định vị thế trên thị trường. Những sản phẩm này cũng là cơ sở để Phú Thọ khai thác sâu hơn giá trị của tài nguyên bản địa, gắn sản xuất với thương hiệu địa phương và mở rộng các không gian phát triển kinh tế nông thôn.

Sau nhiều năm triển khai, Chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế khu vực nông thôn ở Phú Thọ. (Ảnh: Thu Hương)

Động lực tăng trưởng quan trọng

Sau nhiều năm triển khai, Chương trình OCOP đã trở thành động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế ở khu vực nông thôn tại Phú Thọ. Hàng trăm sản phẩm đặc trưng được tiêu chuẩn hóa, phát huy hiệu quả lợi thế của từng địa phương; nhiều mô hình sản xuất ứng dụng công nghệ cao, số hóa quy trình, truy xuất nguồn gốc và kinh doanh trên các sàn thương mại điện tử đã được hình thành và nhân rộng.

Trong giai đoạn mới, giá trị của OCOP không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được công nhận, mà còn ngày càng thể hiện ở khả năng tạo ra giá trị gia tăng, mở rộng thị trường và kết nối các chủ thể sản xuất vào chuỗi giá trị.

OCOP còn góp phần bảo tồn nghề truyền thống, phát huy tri thức bản địa, gắn phát triển sản phẩm với du lịch cộng đồng, tạo thêm sinh kế cho người dân và đóng góp tích cực vào xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững.

Theo đồng chí Nguyễn Văn Quân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Phú Thọ, sản phẩm OCOP không chỉ là danh hiệu mà còn là sự khẳng định về chất lượng, giá trị, bản sắc và uy tín của sản phẩm Phú Thọ. Mỗi sản phẩm là kết tinh của tài nguyên thiên nhiên, tri thức bản địa và tinh thần đổi mới sáng tạo, góp phần đưa các sản phẩm truyền thống vươn xa trên thị trường.

Các chủ thể cần tuân thủ nghiêm các quy định về chất lượng, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc; đẩy mạnh đổi mới công nghệ, hoàn thiện mẫu mã, mở rộng liên kết theo chuỗi giá trị và nâng hạng sản phẩm.

Theo kế hoạch, đến hết năm 2026, tỉnh phấn đấu phát triển thêm hơn 50 sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên, đồng thời tăng cường kiểm tra, giám sát chất lượng sau khi công nhận, bảo đảm thương hiệu OCOP thực sự là cam kết về chất lượng đối với người tiêu dùng.

Trong bối cảnh tái cơ cấu nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới bước sang giai đoạn phát triển cao hơn, Chương trình OCOP đang khẳng định hiệu quả thông qua sự chuyển dịch từ sản xuất truyền thống sang phát triển theo chiều sâu, lấy chất lượng, thương hiệu và giá trị gia tăng làm trọng tâm.

Với không gian phát triển mới sau sáp nhập, Phú Thọ có thêm điều kiện để phát huy sự đa dạng về sản vật, vùng nguyên liệu và các chủ thể sản xuất.

Nếu tiếp tục được chuẩn hóa, nâng cao chất lượng và kết nối theo chuỗi giá trị, OCOP sẽ tiếp tục tạo động lực cho kinh tế nông thôn phát triển bền vững, nâng cao thu nhập cho người dân và xây dựng thương hiệu nông sản Phú Thọ ngày càng vững mạnh.