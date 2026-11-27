Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Đồng Hồ Văn Mười thăm các gian hàng sản phẩm OCOP tại khu vực Lâm Hà

Đánh thức giá trị nông sản địa phương

Với điều kiện tự nhiên đa dạng, trải dài từ cao nguyên đến vùng biển, Lâm Đồng có nhiều lợi thế phát triển nông nghiệp và các sản phẩm đặc trưng. Từ cà phê, chè, mắc ca, ca cao, atisô, rau, củ, quả, dược liệu đến thanh long và hải sản chế biến, mỗi vùng đất đều có những sản vật riêng để phát triển thành sản phẩm OCOP.

Với giá trị dinh dưỡng cao, ngoài hạt rang sấy truyền thống, mắc ca có thể chế biến thành nhiều dòng sản phẩm có giá trị gia tăng cao

Những năm qua, chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo chuyển biến trong tư duy sản xuất của người dân, hợp tác xã và doanh nghiệp. Thay vì chỉ tập trung sản xuất, tiêu thụ nông sản thô, nhiều chủ thể đã quan tâm đầu tư công nghệ chế biến, cải tiến bao bì, xây dựng thương hiệu, đăng ký nhãn hiệu và hoàn thiện các tiêu chuẩn chất lượng.

Nhiều sản phẩm nông nghiệp đặc trưng được đầu tư chế biến, đóng gói và xây dựng thương hiệu để mở rộng thị trường tiêu thụ

Theo thống kê của ngành nông nghiệp, đến ngày 30/10/2026, toàn tỉnh có 853 sản phẩm OCOP còn hiệu lực chứng nhận, trong đó có 88 sản phẩm đạt hạng 4 sao và 765 sản phẩm 3 sao. Chương trình thu hút 480 chủ thể tham gia, gồm doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp tác, cơ sở sản xuất, hộ kinh doanh và trang trại.

Riêng trong năm 2026, UBND tỉnh đã công nhận thêm 17 sản phẩm OCOP đạt hạng 3 sao và 4 sao. 8 sản phẩm đạt hạng 4 sao chủ yếu thuộc nhóm atisô và thảo dược chế biến; 9 sản phẩm 3 sao thuộc các nhóm thực phẩm, nấm, cà phê, mắc ca và sản phẩm chế biến khác.

Cà phê là một trong những sản phẩm thế mạnh của Lâm Đồng, được nhiều cơ sở đầu tư nâng cao chất lượng và phát triển theo chương trình OCOP

Những con số này cho thấy, OCOP không còn đơn thuần là chương trình xây dựng thương hiệu cho nông sản mà đang từng bước trở thành động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Mỗi sản phẩm được chuẩn hóa, nâng hạng không chỉ gia tăng giá trị hàng hóa mà còn tạo thêm việc làm, mở rộng sinh kế và khuyến khích người dân khai thác hiệu quả lợi thế sẵn có của địa phương.

Người dân tích cực tham gia phát triển sản xuất, khai thác lợi thế nông nghiệp tại địa phương

Đưa OCOP trở thành động lực phát triển nông thôn mới

Năm 2026, Lâm Đồng xác định phát triển OCOP theo hướng nâng cao chất lượng thay vì chạy theo số lượng sản phẩm được công nhận.

Theo kế hoạch triển khai chương trình trong năm, tỉnh đặt mục tiêu 40% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 50% là doanh nghiệp nhỏ và vừa; ít nhất 10% chủ thể tham gia sản xuất theo chuỗi giá trị. Đặc biệt, 100% sản phẩm OCOP đạt từ 3 sao trở lên sẽ được đưa lên sàn thương mại điện tử nông sản của tỉnh.

Các sản phẩm OCOP góp phần phát huy lợi thế nông nghiệp đặc trưng của vùng đất cao nguyên

Cùng với đó, tỉnh chú trọng rà soát, củng cố các sản phẩm đã được công nhận, hỗ trợ chủ thể có sản phẩm tiềm năng tham gia đánh giá, phân hạng OCOP 5 sao cấp quốc gia. Các hoạt động xúc tiến thương mại, kết nối cung - cầu, tham gia hội chợ, triển lãm và quảng bá sản phẩm trên nền tảng số được đẩy mạnh.

Định hướng này được kỳ vọng giúp các sản phẩm đặc trưng của địa phương tiếp cận nhiều nhóm khách hàng hơn, không chỉ giới hạn ở thị trường truyền thống. Việc ứng dụng công nghệ trong sản xuất, quản lý chất lượng, truy xuất nguồn gốc và bán hàng trực tuyến cũng tạo điều kiện để các cơ sở sản xuất nhỏ từng bước chuyên nghiệp hóa hoạt động kinh doanh.

Người dân, hợp tác xã chú trọng cải tiến quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và bảo đảm an toàn cho sản phẩm OCOP

Tuy nhiên, thực tế cho thấy không phải sản phẩm nào được công nhận OCOP cũng có thể đứng vững trên thị trường. Một số sản phẩm còn thiếu sự khác biệt, mẫu mã chưa hấp dẫn, năng lực tổ chức sản xuất và quảng bá còn hạn chế. Hoạt động kết nối tiêu thụ ở một số địa phương vẫn thiếu tính liên kết; việc kiểm tra, giám sát chất lượng sau công nhận cần được quan tâm thường xuyên hơn.

Do đó, yêu cầu đặt ra là mỗi sản phẩm OCOP phải thực sự có thế mạnh riêng, gắn với vùng nguyên liệu ổn định và nhu cầu thị trường. Các địa phương cần phát huy vai trò của hợp tác xã, doanh nghiệp trong tổ chức sản xuất, hướng dẫn người dân áp dụng quy trình canh tác an toàn, nâng cao chất lượng nguyên liệu và xây dựng chuỗi liên kết từ sản xuất đến tiêu thụ.

Sản phẩm OCOP được giới thiệu tại các hội chợ, triển lãm, tạo cơ hội kết nối giao thương và tìm kiếm đối tác tiêu thụ

Đặc biệt, với lợi thế về cảnh quan, khí hậu, văn hóa và sản vật phong phú, Lâm Đồng có nhiều điều kiện kết hợp phát triển OCOP với du lịch canh nông, du lịch cộng đồng và các làng nghề truyền thống. Những sản phẩm như cà phê, trà, mắc ca, dược liệu, nông sản chế biến hay nước mắm truyền thống không chỉ là hàng hóa mà còn có thể trở thành sản phẩm giới thiệu văn hóa, đặc trưng của từng vùng đất đến du khách.

Trong xây dựng nông thôn mới, phát triển OCOP vì thế cần được nhìn nhận từ hiệu quả kinh tế và sự thay đổi trong đời sống người dân. Khi nông sản có đầu ra ổn định, giá trị sản phẩm được nâng lên, các cơ sở sản xuất có thêm việc làm và người dân có thu nhập tốt hơn, kinh tế nông thôn sẽ có thêm động lực phát triển.

Các sản phẩm OCOP trong nông nghiệp đang góp phần tạo diện mạo mới cho kinh tế nông thôn Lâm Đồng

Từ những sản vật quen thuộc, nếu được đầu tư đúng hướng, tổ chức sản xuất bài bản và có thị trường tiêu thụ bền vững, mỗi sản phẩm OCOP sẽ góp phần tạo nên diện mạo mới cho nông thôn Lâm Đồng. Đây cũng là hướng đi thiết thực để chương trình xây dựng nông thôn mới đi vào chiều sâu, lấy phát triển kinh tế và nâng cao đời sống người dân làm nền tảng.

Cơ cấu sản phẩm OCOP và chủ thể tham gia trong chương trình OCOP tại Lâm Đồng, tính đến cuối tháng 10/2026