Sản phẩm OCOP 5 sao đầu tiên của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: KS)

Dấu ấn từ những con số và thương hiệu đặc trưng

Năm 2026, sau đợt đánh giá, phân hạng đầu tiên công nhận bổ sung 62 sản phẩm mới của 33 chủ thể (gồm 5 sản phẩm 4 sao và 57 sản phẩm 3 sao), toàn tỉnh Khánh Hòa hiện có 544 sản phẩm OCOP còn thời hạn công nhận.

Không chỉ tăng trưởng về lượng, chất lượng và sự đa dạng của các nhóm ngành cũng có bước tiến dài, trải rộng từ thực phẩm chế biến, thủy hải sản, dược liệu đến các sản phẩm làng nghề truyền thống.

Đáng chú ý, sự mở rộng về danh mục sản phẩm phản ánh nỗ lực khai thác lợi thế nguyên liệu và đặc trưng sản xuất của từng địa phương. Thay vì dừng lại ở việc cung ứng nông sản thô, nhiều chủ thể đã chú trọng đầu tư công nghệ, nâng cao năng lực chế biến, hoàn thiện bao bì và xây dựng thương hiệu.

Đây là bước chuyển quan trọng giúp sản phẩm địa phương gia tăng giá trị, đáp ứng tốt hơn yêu cầu của thị trường và từng bước tham gia sâu vào các kênh phân phối hiện đại.

Đánh giá về chuyển biến này, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Khánh Hòa Nguyễn Long Biên khẳng định, Khánh Hòa không chỉ có lợi thế về kinh tế biển và du lịch mà còn có nhiều tiềm năng phát triển nền nông nghiệp hiện đại, sinh thái, giá trị cao.

Trầm hương là sản phẩm đặc trưng của tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: KS)

Thời gian qua, ngành nông nghiệp đã từng bước hình thành các vùng sản xuất tập trung, phát triển sản phẩm OCOP và xây dựng chuỗi liên kết sản xuất - tiêu thụ, qua đó nâng cao rõ rệt giá trị gia tăng và sức cạnh tranh cho nông sản địa phương.

Thực tế cho thấy, nhiều đặc sản gắn với vùng nguyên liệu bản địa của xứ Trầm Hương đã bứt phá mạnh mẽ nhờ gắn sao OCOP. Tiêu biểu như các dòng sản phẩm nha đam chế biến công nghệ cao của Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (VietFarm), rong nho tách nước Trí Tín hay các sản phẩm trầm hương, nhang sạch của Giới Đức Hương, hương Non Nước Khánh Hòa...

Điểm chung của những sản phẩm này là sự kết hợp giữa lợi thế nguyên liệu địa phương với yêu cầu đổi mới quy trình sản xuất, nâng cao chất lượng và phát triển thương hiệu. Việc được công nhận OCOP cũng tạo thêm cơ sở để các doanh nghiệp, hợp tác xã quảng bá sản phẩm, củng cố niềm tin của người tiêu dùng và mở rộng cơ hội tiếp cận các nhà phân phối.

Du khách tìm hiểu về sản phẩm trầm hương được công nhận OCOP 4 sao tại cơ sở Trầm hương Đặng Gia Khánh Hòa ở Tu Bông, Khánh Hòa. (Ảnh: Nguyễn Trung)

Chia sẻ về hành trình đưa nông sản lên kệ hàng hiện đại, ông Nguyễn Đức Thuận, Giám đốc Công ty CP Thực phẩm Cánh Đồng Việt (đơn vị có các dòng nha đam đạt chuẩn OCOP 4 sao) cho biết: “Chứng nhận OCOP giúp sản phẩm tăng uy tín và thuận lợi hơn khi tiếp cận thị trường. Tuy nhiên, để giữ được chỗ đứng, doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung ổn định, duy trì chất lượng và tiếp tục đầu tư chế biến sâu, đa dạng hóa sản phẩm”.

Đồng quan điểm về áp lực chuẩn hóa khi bước ra thị trường lớn, ông Trần Quốc Sanh, Phó Giám đốc Sở Công Thương tỉnh Khánh Hòa nhấn mạnh: “Từ một sản phẩm đặc trưng của làng quê đến một mặt hàng có vị trí ổn định trên kệ siêu thị là cả một quá trình chuẩn hóa. Ở đó, mỗi yêu cầu của thị trường cũng chính là một 'bài kiểm tra' buộc chủ thể OCOP phải chuyên nghiệp hơn”.

Thực tế này cho thấy, chứng nhận OCOP mới là bước khởi đầu trong hành trình xây dựng thương hiệu. Để duy trì sức cạnh tranh, các chủ thể cần liên tục cải tiến sản phẩm, bảo đảm tiêu chuẩn chất lượng, tính ổn định của nguồn cung và khả năng đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của hệ thống phân phối.

Đây cũng là điều kiện để sản phẩm OCOP chuyển từ lợi thế nhận diện ở thị trường địa phương sang năng lực cạnh tranh dài hạn.

Khánh Hòa hướng đến mô hình “du lịch trải nghiệm OCOP”. (Nguồn: VTV)

Đưa đặc sản trở thành “đại sứ du lịch”

Một trong những điểm sáng nổi bật của Khánh Hòa là cách làm sáng tạo khi gắn kết chặt chẽ phát triển sản phẩm OCOP với lợi thế trung tâm du lịch biển đảo lớn của cả nước.

Thông qua các hoạt động xúc tiến thương mại như Tuần lễ Nông sản và sản phẩm OCOP tại Nha Trang, cùng việc triển khai Đề án phát triển sản phẩm OCOP trở thành “đại sứ du lịch”, nông sản Khánh Hòa có cơ hội tiếp cận trực tiếp hàng triệu lượt du khách.

Cách tiếp cận này mở ra không gian phát triển mới cho sản phẩm địa phương. Du lịch không đơn thuần là kênh tiêu thụ mà còn là môi trường quảng bá trực tiếp, giúp đặc sản tiếp cận người tiêu dùng thông qua trải nghiệm thực tế. Những sản phẩm mang đặc trưng vùng miền, có bao bì đẹp, thông tin nguồn gốc rõ ràng và câu chuyện thương hiệu hấp dẫn có thêm cơ hội trở thành lựa chọn của du khách khi tìm kiếm quà tặng sau mỗi chuyến đi.

Ở chiều ngược lại, sản phẩm OCOP cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm tại điểm đến, tạo sự kết nối giữa hoạt động du lịch với văn hóa sản xuất và đời sống của người dân địa phương. Đây là hướng đi có ý nghĩa đối với Khánh Hòa, khi lợi thế du lịch biển đảo có thể trở thành đòn bẩy để mở rộng thị trường cho các sản phẩm nông nghiệp, thủy sản và làng nghề.

sản phẩm OCOP cũng góp phần làm phong phú trải nghiệm tại điểm đến, tạo sự kết nối giữa hoạt động du lịch với văn hóa sản xuất và đời sống của người dân địa phương. (Nguồn: VTV)

Theo bà Phan Thị Ngân Hạnh, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh Khánh Hòa, các hoạt động kết nối giao thương không chỉ là cầu nối để nông dân gặp gỡ doanh nghiệp, nhà phân phối mà còn góp phần thay đổi tư duy sản xuất theo hướng gắn với thị trường, ứng dụng chuyển đổi số, truy xuất nguồn gốc bằng mã QR và thương mại điện tử.

Những yêu cầu về chuyển đổi số, minh bạch thông tin và truy xuất nguồn gốc đang ngày càng trở thành tiêu chuẩn quan trọng trong hoạt động kinh doanh. Khi được triển khai đồng bộ, các giải pháp này không chỉ hỗ trợ người tiêu dùng nhận diện sản phẩm mà còn giúp chủ thể OCOP quản lý tốt hơn quy trình sản xuất, nâng cao tính minh bạch và xây dựng niềm tin đối với thị trường.

Việc mở rộng hiện diện trên các nền tảng thương mại điện tử cũng tạo thêm cơ hội để sản phẩm địa phương vượt qua giới hạn về không gian tiêu thụ truyền thống.

Nhằm tiếp tục nâng tầm giá trị nông sản theo hướng bền vững, UBND tỉnh Khánh Hòa đã đề ra lộ trình phát triển chương trình OCOP giai đoạn 2026-2030 với những chỉ tiêu cụ thể. Tỉnh phấn đấu mỗi năm phát triển mới ít nhất 100 sản phẩm OCOP; duy trì tỷ lệ đánh giá, công nhận lại đạt từ 80% trở lên và đặt mục tiêu đến năm 2030 có tối thiểu 10 sản phẩm đạt hạng 5 sao cấp quốc gia.

Cùng với việc nâng hạng sao, Khánh Hòa tập trung củng cố nội lực cho các chủ thể sản xuất, hướng tới mục tiêu có ít nhất 50% chủ thể OCOP là hợp tác xã và doanh nghiệp nhỏ, đồng thời hình thành tối thiểu 25 chuỗi liên kết giá trị hoàn chỉnh gắn với vùng nguyên liệu ổn định.

Các mục tiêu này đặt ra yêu cầu phát triển OCOP theo chiều sâu, trong đó chất lượng sản phẩm, năng lực tổ chức sản xuất và tính bền vững của chuỗi liên kết cần được đặt lên hàng đầu.

Đặc biệt, việc xây dựng vùng nguyên liệu ổn định và tăng cường liên kết giữa nông dân, hợp tác xã với doanh nghiệp sẽ góp phần bảo đảm đầu vào, nâng cao hiệu quả chế biến và tạo đầu ra lâu dài. Đây cũng là cơ sở để các chủ thể mạnh dạn đầu tư công nghệ, mở rộng quy mô và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Với sự đồng hành của các chính sách hỗ trợ về khoa học công nghệ, sở hữu trí tuệ và xúc tiến thương mại, chương trình OCOP đang từng bước khẳng định vai trò trụ cột trong phát triển kinh tế nông thôn Khánh Hòa, đưa nông sản địa phương vươn tầm cao mới.