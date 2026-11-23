Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026. Ảnh: Chu Khôi.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường (NNMT), tính đến tháng 10/2026, cả nước có hơn 21.000 sản phẩm OCOP được công nhận đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó, có 17.654 sản phẩm của 9.432 chủ thể còn thời hạn công nhận. Xét theo phân hạng, sản phẩm OCOP 3 sao chiếm 77,1%, sản phẩm 4 sao chiếm 20,3%; có 166 sản phẩm đạt 5 sao, số còn lại thuộc nhóm tiềm năng 5 sao. Quy mô chương trình ngày càng mở rộng cho thấy OCOP đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy phát triển kinh tế nông thôn. Tuy nhiên, để sản phẩm phát huy giá trị, việc nâng cao chất lượng cần đi đôi với mở rộng thị trường, xây dựng thương hiệu và đa dạng hóa kênh tiêu thụ.

Nắm bắt nhu cầu mua sắm tăng cao dịp cuối năm, Bộ NNMT phối hợp với UBND TPHCM tổ chức Festival OCOP Việt Nam năm 2026, dự kiến diễn ra từ ngày 3 - 6/12 tại đường đi bộ Nguyễn Huệ. Sự kiện được kỳ vọng tạo không gian quảng bá quy mô lớn, kết nối các chủ thể OCOP với hệ thống phân phối, doanh nghiệp và người tiêu dùng.

Tại Cà Mau, Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp (Bộ NNMT) tổ chức Không gian quảng bá, kết nối sản phẩm OCOP gắn với du lịch cấp vùng năm 2026, từ ngày 21 - 25/11 tại Quảng trường Phan Ngọc Hiển, phường An Xuyên. Điểm nhấn của sự kiện là cách thức trưng bày gắn với trải nghiệm, giới thiệu câu chuyện sản phẩm và bản sắc văn hóa địa phương.

Phó Giám đốc Trung tâm Xúc tiến thương mại nông nghiệp Hoàng Văn Dự cho biết, việc tổ chức không gian quảng bá sản phẩm OCOP gắn với du lịch nhằm tăng cường kết nối giữa các chủ thể sản xuất với doanh nghiệp phân phối và đơn vị kinh doanh du lịch. Khi sản phẩm OCOP được kết nối với hoạt động tham quan, trải nghiệm và khám phá văn hóa bản địa, giá trị sản phẩm không chỉ nằm ở chất lượng hàng hóa mà còn được gia tăng từ câu chuyện về vùng đất, con người và truyền thống sản xuất. Đây là hướng đi góp phần mở rộng đầu ra, nâng cao giá trị sản phẩm và tạo thêm sinh kế cho người dân nông thôn.

Tại Hà Nội, những tháng cuối năm cũng là thời điểm thành phố đẩy mạnh các hoạt động xúc tiến thương mại, quảng bá và kết nối cung cầu sản phẩm OCOP. Nhiều sự kiện được tổ chức, thu hút doanh nghiệp, hợp tác xã, cơ sở sản xuất từ nhiều tỉnh, thành phố tham gia, qua đó tạo cơ hội đưa đặc sản vùng miền đến gần hơn với người tiêu dùng Thủ đô. Đơn cử, đầu tháng 11/2026, Sở NNMT Hà Nội phối hợp với UBND phường Tùng Thiện tổ chức sự kiện giới thiệu sản phẩm OCOP gắn với văn hóa các tỉnh Đồng bằng sông Hồng năm 2026. Sự kiện quy tụ hơn 1.000 sản phẩm OCOP, đặc sản của Hà Nội và 23 tỉnh, thành phố, tạo không gian giao thương đa dạng, đồng thời giới thiệu những nét văn hóa đặc trưng của từng vùng miền.

Đánh giá hiệu quả chương trình, Giám đốc Công ty TNHH Hương quế Trà Bồng (Quảng Ngãi) Nguyễn Lương Sơn cho biết, sự kiện có quy mô lớn, không gian trưng bày rộng rãi, lượng khách tham quan, mua sắm đông. Nhờ sức mua tích cực, nhiều sản phẩm của DN đã được tiêu thụ.

Tương tự, anh Nguyễn Văn Phú, đại diện Công ty TNHH Thương mại MoLa (Lào Cai) cho biết, các sản phẩm hạt dẻ đặc trưng vùng Tây Bắc nhận được sự quan tâm của khách hàng và có sức tiêu thụ tốt.

Theo Phó Giám đốc Sở NNMT Hà Nội Nguyễn Đình Hoa, lũy kế từ năm 2019 đến nay, Hà Nội có 3.544 sản phẩm OCOP được công nhận, tiếp tục dẫn đầu cả nước về số lượng sản phẩm OCOP. Để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh, thành phố thường xuyên tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm; hỗ trợ liên kết cung ứng nguyên liệu, đồng thời đẩy mạnh xúc tiến thương mại thông qua các tuần hàng, hội chợ, triển lãm và festival trong, ngoài nước. Nhờ đó, nhiều sản phẩm OCOP đã có mặt tại các trung tâm thương mại, siêu thị trên toàn quốc; một số sản phẩm đang từng bước tiếp cận thị trường quốc tế.