OCOP Hà Nội lên sàn số, mở thêm cơ hội tiếp cận người tiêu dùng

Không chỉ đưa sản phẩm lên mạng

Ngày 6/10, Sở Công Thương Hà Nội phối hợp với Cơ quan Báo và Phát thanh truyền hình Hà Nội, TikTok Việt Nam và các đơn vị liên quan kích hoạt chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”, đồng thời ra mắt kênh TikTok “OCOP HA NOI”.

Toàn cảnh chương trình. Ảnh: H.H.

Kênh này được xây dựng như một điểm kết nối nội dung và thương mại số, giới thiệu sản phẩm OCOP, làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất, doanh nghiệp và nhà bán hàng của Hà Nội thông qua video ngắn, câu chuyện sản phẩm, trải nghiệm thực tế, livestream và sự tham gia của các nhà sáng tạo nội dung.

Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh, phía sau mỗi sản phẩm là công sức của người làm nghề, sinh kế của một gia đình, thậm chí là kinh nghiệm được gìn giữ qua nhiều thế hệ. Bởi vậy, hỗ trợ một sản phẩm tìm được thị trường cũng đồng nghĩa với việc tạo thêm cơ hội để người dân sống được bằng nghề, để nghề truyền thống tiếp tục được trao truyền.

Trong bối cảnh thương mại điện tử ngày càng trở thành một kênh quan trọng kết nối sản phẩm với người tiêu dùng, truyền thông có thể tạo ra những điểm chạm mới giữa sản phẩm, người bán và thị trường. Sản phẩm đặc trưng của Hà Nội mang trong mình tay nghề, kinh nghiệm và câu chuyện của người làm ra sản phẩm; vì vậy, thương nhân cần thêm kỹ năng giới thiệu sản phẩm, xây dựng nội dung và vận hành gian hàng trên môi trường số.

Theo Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội Nguyễn Thanh Liêm, đưa sản phẩm lên môi trường số phải đi cùng với nâng cao năng lực cho người bán. Thương nhân cần được hỗ trợ để tự giới thiệu sản phẩm, sử dụng video, livestream và các công cụ số phù hợp.

Theo Sở Công Thương Hà Nội, điểm đáng chú ý của chương trình là chuyển từ cách xúc tiến đơn thuần sang hỗ trợ các chủ thể nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP sẽ được hướng dẫn chuẩn hóa thông tin sản phẩm, mở và vận hành gian hàng, xây dựng nội dung video, tổ chức livestream, tiếp thị liên kết, kết nối với các nhà sáng tạo nội dung và từng bước sử dụng dữ liệu phục vụ hoạt động kinh doanh.

Mục tiêu đặt ra không chỉ là tạo doanh số trong một vài phiên livestream mà hướng tới việc người bán có thể tự vận hành gian hàng và duy trì hoạt động kinh doanh trực tuyến trong dài hạn.

Cách làm này cũng nhằm giúp những giá trị phía sau sản phẩm được thể hiện rõ hơn. Với các sản phẩm OCOP và làng nghề, bên cạnh hàng hóa còn có câu chuyện về vùng nguyên liệu, người làm nghề, kỹ năng sản xuất, uy tín doanh nghiệp và bản sắc của từng địa phương.

Một điểm được nhấn mạnh là kênh “OCOP HA NOI” không phải là một gian hàng bán hàng của cơ quan nhà nước.

Phát biểu tại lễ kích hoạt, ông Bùi Đức Hải, Thành ủy viên, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho rằng, trong môi trường số, một sản phẩm tốt thôi chưa đủ. Sản phẩm còn phải được nhận diện, kể đúng câu chuyện, xuất hiện đúng nơi, tiếp cận đúng khách hàng và quan trọng nhất là chuyển được sự quan tâm của người tiêu dùng thành thị trường và giao dịch thực tế.

Theo ông Hải, chương trình được triển khai trên một nguyên tắc: Nhà nước tạo môi trường và kết nối, nền tảng cung cấp công cụ, còn doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh và các chủ thể OCOP phải là trung tâm, trực tiếp làm chủ hoạt động kinh doanh số của mình.

Từ cách tiếp cận này, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội kỳ vọng chương trình tạo ra ba giá trị thiết thực. Thứ nhất là nâng cao khả năng hiện diện và xây dựng thương hiệu trên môi trường số. Thứ hai là nâng cao năng lực thương mại điện tử cho chính các chủ thể. Thứ ba là mở rộng thị trường và tạo ra giao dịch thực chất.

“Thành công của chương trình không nằm ở quy mô của buổi kích hoạt hôm nay, mà phải được đo bằng việc sau chương trình có bao nhiêu thương nhân Hà Nội thực sự nâng cao được năng lực số, bán được bao nhiêu hàng, xây dựng được thương hiệu tốt hơn và có khả năng tự phát triển trên thị trường số”, ông Hải nhấn mạnh.

Sở Công Thương Hà Nội không trực tiếp nhận đơn hàng, nhận tiền hay thực hiện nghĩa vụ của người bán. Doanh nghiệp, hợp tác xã và hộ kinh doanh tự đứng tên, vận hành gian hàng và chịu trách nhiệm về hàng hóa, giá bán, tồn kho, đơn hàng, giao nhận, chăm sóc khách hàng cùng các nghĩa vụ liên quan.

Theo mô hình này, Sở Công Thương giữ vai trò định hướng, điều phối và kết nối các địa phương, hiệp hội, doanh nghiệp, hợp tác xã, chủ thể OCOP và cơ sở sản xuất. Cơ quan báo chí đảm nhiệm việc xây dựng nội dung, kể câu chuyện sản phẩm và hỗ trợ không gian, hạ tầng phục vụ livestream, trong khi TikTok Shop hỗ trợ nền tảng, kỹ thuật và đào tạo nhà bán hàng.

Hơn 200 phiên livestream đã được tổ chức

Việc đưa sản phẩm địa phương lên các nền tảng số không phải hoạt động hoàn toàn mới tại Hà Nội.

Theo tổng hợp của Sở Công Thương, trước khi kênh “OCOP HA NOI” được ra mắt, các xã, phường trên địa bàn đã tổ chức hơn 200 phiên livestream, giới thiệu hơn 1.200 sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề và sản phẩm có tiềm năng trên các nền tảng số.

Các gian hàng giới thiệu sản phẩm OCOP. Ảnh: H.H.

Trong chương trình khuyến mại số quy mô toàn thành phố cuối tháng 8/2026, Sở Công Thương phối hợp với TikTok Shop tổ chức 10 phiên livestream trong ngày khai mạc, với sự tham gia của gần 50 doanh nghiệp, cơ sở sản xuất kinh doanh và làng nghề.

Những con số này cho thấy video ngắn, livestream và thương mại điện tử đang dần trở thành một kênh tiếp cận khách hàng đối với các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và làng nghề.

Cùng với việc mở rộng kênh bán hàng, chương trình đặt yêu cầu về nguồn gốc và chất lượng sản phẩm.

Các sản phẩm tham gia phải đủ điều kiện lưu thông, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng và đáp ứng các quy định chuyên ngành. Thông tin, giá bán phải minh bạch; nhà bán hàng phải bảo đảm năng lực cung ứng và chịu trách nhiệm đối với hàng hóa, thông tin sản phẩm và giao dịch của mình.

Sản phẩm được đưa vào danh sách đủ điều kiện cũng không đồng nghĩa với việc mặc nhiên xuất hiện trong mọi nội dung của kênh. Sản phẩm, gian hàng và mã hàng sẽ được rà soát, lựa chọn phù hợp với từng video, phiên livestream hoặc chiến dịch. Lực lượng Quản lý thị trường Hà Nội phối hợp kiểm tra nguồn gốc, nhãn hàng hóa và các dấu hiệu vi phạm thuộc phạm vi quản lý.

Kênh “OCOP HA NOI” chính thức vận hành từ ngày 6/10. Sau khi ra mắt, kênh sẽ tiếp tục bổ sung nhà bán hàng và sản phẩm đủ điều kiện, tổ chức livestream, theo dõi dữ liệu và đánh giá hiệu quả.

Hiệu quả cũng không chỉ được tính bằng lượt xem hay tương tác mà còn dựa vào khả năng tiếp cận khách hàng, tỷ lệ chuyển đổi, chất lượng vận hành và khả năng duy trì hoạt động của nhà bán hàng sau các mốc 30, 60 và 90 ngày.