OCOP Hà Nội: Công nghệ mở cửa, chất lượng giữ khách

Từ điểm chạm số đến mở rộng thị trường

Hà Nội có nguồn sản phẩm phong phú để phát triển thương mại điện tử, với hơn 3.400 sản phẩm OCOP, chiếm khoảng 20% tổng số sản phẩm OCOP của cả nước, cùng hơn 1.300 làng nghề. Đằng sau mỗi sản phẩm không chỉ là hàng hóa mà còn là câu chuyện về người làm nghề, văn hóa và những giá trị bản địa.

Tuy nhiên, để những giá trị đó vượt khỏi thị trường truyền thống, tiếp cận đông đảo người tiêu dùng hơn, các chủ thể OCOP cần những phương thức quảng bá mới.

Hà Nội có nguồn sản phẩm phong phú để phát triển thương mại điện tử. Ảnh: Duy Khánh

Tại lễ kích hoạt chương trình “Gian hàng số - Nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội” ngày 6-10, ông Nguyễn Lâm Thanh, Tổng Giám đốc TikTok Việt Nam cho rằng: Hà Nội có tiềm năng lớn để đưa sản phẩm, con người và các giá trị văn hóa của Thủ đô đến với người tiêu dùng trong nước và quốc tế.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, thông qua video ngắn, livestream và cách kể chuyện trực tiếp, người sử dụng nền tảng có thể tìm thấy những sản phẩm mà trước đó chưa từng biết đến. Đây là điểm đáng chú ý của thương mại điện tử dựa trên nội dung: không chỉ đáp ứng nhu cầu có sẵn mà còn có thể tạo ra nhu cầu mới.

Trong bối cảnh đó, việc ra mắt kênh TikTok “OCOP Hà Nội” có ý nghĩa như một điểm chạm nội dung số chung, giúp tập hợp và giới thiệu sản phẩm OCOP, sản phẩm làng nghề, nghệ nhân, cơ sở sản xuất và nhà bán hàng của Thủ đô. Từ các video, livestream, người xem có thể tiếp tục tìm đến gian hàng của chính các chủ thể trên TikTok Shop.

Đây cũng là điểm khác biệt so với cách quảng bá sản phẩm đơn lẻ. Thay vì mỗi chủ thể tự tìm cách tiếp cận khách hàng, kênh “OCOP Hà Nội” tạo thêm một không gian chung để kể câu chuyện về sản phẩm và con người Hà Nội, qua đó mở rộng khả năng tiếp cận thị trường.

Chương trình cũng hướng tới việc giúp các doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh trực tiếp trải nghiệm cách làm nội dung, tương tác với khách hàng và từng bước làm chủ phương thức kinh doanh mới.

Theo ông Nguyễn Lâm Thanh, TikTok còn hướng tới hỗ trợ các chủ thể sử dụng các công cụ sản xuất video, xây dựng kịch bản livestream, trong đó có các công cụ trí tuệ nhân tạo, với mục tiêu giảm chi phí tạo nội dung và mở rộng khả năng tiếp cận khách hàng.

Trong quý IV-2026, TikTok cam kết hỗ trợ các nhà bán hàng mới của Hà Nội thông qua giảm phí sàn, voucher và traffic quảng cáo, với mức hỗ trợ được ông Nguyễn Lâm Thanh nêu tới 200 triệu đồng cho một nhà bán hàng mới trong khuôn khổ chương trình.

Như vậy, “Gian hàng số” không chỉ là thêm một kênh bán hàng, mà hướng tới tạo hệ sinh thái hỗ trợ thương nhân từ kể câu chuyện, tiếp cận khách hàng đến vận hành gian hàng.

Chất lượng mới là “điểm giữ chân”

Cánh cửa thị trường được mở rộng cũng đồng nghĩa với yêu cầu cạnh tranh cao hơn. Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội nhấn mạnh: “Công nghệ giúp khách hàng tìm đến; chất lượng khiến khách hàng quay lại.”

Đây là vấn đề cốt lõi đối với sản phẩm OCOP khi bước lên môi trường số. Một video có thể tạo ra sự chú ý, một phiên livestream có thể tạo ra đơn hàng, nhưng sản phẩm thực tế mới quyết định khách hàng có tiếp tục lựa chọn hay không.

Trên môi trường trực tuyến, người mua không được trực tiếp cầm, nếm hay kiểm tra sản phẩm trước khi thanh toán. Vì vậy, thông tin về nguồn gốc, chất lượng, thành phần, quy cách đóng gói, hạn sử dụng… càng phải rõ ràng, minh bạch.

Đối với thực phẩm, đặc sản, bánh truyền thống hay nông sản, yêu cầu về bảo quản và vận chuyển cũng trở nên quan trọng. Sản phẩm tốt nhưng đóng gói không phù hợp, giao hàng không đúng cam kết hoặc chất lượng thay đổi trong quá trình vận chuyển đều có thể làm mất niềm tin của khách hàng.

Theo ông Trần Đức Hải, Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội, cơ quan quản lý không trực tiếp bán hàng, nhận đơn, thanh toán hay thay người bán chịu trách nhiệm về sản phẩm. Vai trò của cơ quan quản lý là tạo môi trường, hỗ trợ tiêu chí, kết nối nguồn lực và nâng cao năng lực cho các chủ thể.

Vì vậy, mỗi nhà bán hàng phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng, giá bán, nguồn hàng, xử lý đơn, giao hàng và chăm sóc khách hàng. Thành công của chương trình cũng không nên chỉ được nhìn qua lượt xem hay tương tác, mà phải thể hiện ở khả năng vận hành thực tế, đơn hàng, doanh thu và khả năng giữ khách.

Từ góc độ truyền thông, ông Nguyễn Thanh Liêm cho rằng: Báo chí có thể đồng hành bằng thế mạnh đa phương tiện, đưa câu chuyện về sản phẩm, làng nghề và người làm nghề đến với công chúng; đồng thời cung cấp thông tin được kiểm chứng, góp phần xây dựng niềm tin của người tiêu dùng.

Với các chủ thể sản xuất, đây là cơ hội nhưng cũng là yêu cầu phải thay đổi. Chị Vũ Thị Hường, cửa hàng bánh tẻ, bánh nếp Cô Hạnh, phường Giảng Võ cho rằng, khi sản phẩm được đưa lên môi trường số, khả năng lan tỏa sẽ rộng hơn, giúp nhiều người tiêu dùng biết đến sản phẩm.

Nhưng từ “biết đến” đến “mua”, rồi từ “mua” đến “mua lại” là cả một quá trình. Một sản phẩm có câu chuyện hấp dẫn cần được bảo chứng bằng chất lượng thật; một phiên livestream hiệu quả cần được nối tiếp bằng giao hàng đúng cam kết; một gian hàng được nhiều người biết đến cần có năng lực phục vụ tương xứng.