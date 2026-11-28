PV: Thưa ông, sau quá trình triển khai, Chương trình Mỗi xã một sản phẩm (OCOP) đã tạo ra những chuyển biến như thế nào tại Đắk Lắk? Đâu là giải pháp trọng tâm để nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh của sản phẩm trong thời gian tới?

Ông Hồ Văn Nhân: Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 783 sản phẩm OCOP của 383 chủ thể. Trong đó, có 503 sản phẩm còn thời hạn công nhận, gồm 2 sản phẩm 5 sao, 52 sản phẩm 4 sao và 449 sản phẩm 3 sao. Riêng đợt đánh giá đầu năm 2026, UBND tỉnh công nhận thêm 24 sản phẩm của 11 chủ thể, gồm 15 sản phẩm 4 sao và 9 sản phẩm 3 sao. Dự kiến trong tháng 12/2026, tỉnh tiếp tục hoàn thiện hồ sơ, tham mưu đánh giá, phân hạng và công nhận ít nhất 50 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên.

Điều đáng ghi nhận không chỉ nằm ở số lượng sản phẩm được công nhận, mà quan trọng hơn là nhận thức và phương thức sản xuất của nhiều doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh đã có sự thay đổi. Các chủ thể ngày càng chú trọng đầu tư công nghệ chế biến, cải tiến mẫu mã, bao bì, kiểm soát chất lượng và xây dựng thương hiệu. Nhiều sản phẩm từng được sản xuất theo phương thức nhỏ lẻ, truyền thống nay đã từng bước được chuẩn hóa để đáp ứng yêu cầu thị trường.

Ông Hồ Văn Nhân, Phó Chánh Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk thăm quan gian hàng trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP.

Thời gian tới, Văn phòng Điều phối nông thôn mới sẽ phối hợp với các sở, ngành hướng dẫn chủ thể kiểm soát chặt chẽ nguyên liệu đầu vào, chuẩn hóa quy trình sản xuất, chế biến, bảo quản; thực hiện kiểm nghiệm, ghi nhãn, bảo đảm an toàn thực phẩm. Đồng thời, đẩy mạnh truy xuất nguồn gốc gắn với vùng nguyên liệu, hỗ trợ cải tiến bao bì, đăng ký bảo hộ nhãn hiệu và phát triển thương hiệu sản phẩm.

Theo tôi, một sản phẩm OCOP có sức cạnh tranh không đơn thuần là sản phẩm đạt 3 sao, 4 sao hay 5 sao, mà phải giữ được chất lượng đồng đều qua từng lô hàng, có khả năng cung ứng ổn định, được người tiêu dùng tin tưởng và mang lại doanh thu thực chất cho chủ thể. Đây mới là thước đo quan trọng đối với hiệu quả và tính bền vững của chương trình.

PV: Dù đã có nhiều sản phẩm được công nhận và tham gia các hoạt động xúc tiến thương mại, nhưng thực tế một số sản phẩm OCOP vẫn gặp khó trong tiêu thụ, chưa có đầu ra ổn định. Theo ông, đâu là những điểm nghẽn lớn nhất cần tháo gỡ?

Ông Hồ Văn Nhân: Hiện nay, sản phẩm OCOP Đắk Lắk đã từng bước tiếp cận nhiều kênh phân phối như các điểm giới thiệu, bán hàng trong tỉnh, hệ thống siêu thị, nhà phân phối ngoài tỉnh và sàn thương mại điện tử. Một số sản phẩm 5 sao như hạt mắc ca cao cấp Damaca Nguyên Phương, cà phê chồn Kiên Cường đã tiếp cận thị trường Nhật Bản, Hàn Quốc.

Trong 11 tháng đầu năm 2026, Văn phòng Điều phối đã hỗ trợ giới thiệu, trưng bày hơn 200 sản phẩm của doanh nghiệp, hợp tác xã tại các hội chợ; đồng thời chuẩn bị đưa hơn 50 sản phẩm tham gia Festival OCOP Việt Nam, dự kiến diễn ra từ ngày 3 đến 7/12/2026 tại TP Hồ Chí Minh.

Tuy nhiên, phải nhìn nhận rằng, quảng bá, giới thiệu sản phẩm mới chỉ là bước đầu. Điểm nghẽn lớn nhất hiện nay là làm sao chuyển từ những đơn hàng thử nghiệm, những lần kết nối tại hội chợ thành đơn hàng thường xuyên, lâu dài. Muốn vậy, sản phẩm không chỉ cần chất lượng tốt mà còn phải bảo đảm nguồn cung, giá thành hợp lý và khả năng giao hàng đúng cam kết.

Văn phòng Điều phối nông thôn mới của tỉnh họp đánh giá phân hạng sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Có ba khó khăn đáng chú ý. Thứ nhất, một số cơ sở sản xuất còn nhỏ lẻ, phụ thuộc vào nguyên liệu theo mùa vụ, chưa có liên kết chặt chẽ với vùng nguyên liệu nên khó đáp ứng các đơn hàng lớn và duy trì chất lượng đồng đều. Hạn chế về công nghệ chế biến, bảo quản cũng ảnh hưởng đến quy cách, hương vị và thời hạn sử dụng của sản phẩm.

Thứ hai, chi phí phân phối và vốn lưu động còn là trở ngại. Khi đưa hàng vào siêu thị, hệ thống phân phối, chủ thể phải tính toán các khoản chiết khấu, đóng gói, vận chuyển và đổi trả. Trong khi đó, nhiều cơ sở phải ứng vốn mua nguyên liệu, sản xuất trước nhưng thời gian thu hồi vốn kéo dài. Điều này ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì nguồn hàng và mở rộng quy mô.

Thứ ba, kỹ năng tiếp thị, chăm sóc khách hàng và theo sát thị trường của một số chủ thể còn hạn chế. Sau các hội chợ, chương trình xúc tiến thương mại, việc duy trì liên hệ với nhà phân phối, tiếp nhận phản hồi, điều chỉnh sản phẩm và phát triển đơn hàng tiếp theo chưa được quan tâm đúng mức.

Vì vậy, chúng tôi xác định xúc tiến thương mại không thể dừng lại ở việc đưa sản phẩm đến hội chợ hay trưng bày tại các gian hàng. Điều quan trọng là phải theo dõi hiệu quả sau kết nối: sản phẩm nào có đơn hàng, sản phẩm nào chưa tiêu thụ được, nguyên nhân từ chất lượng, giá cả hay năng lực cung ứng để có giải pháp hỗ trợ phù hợp. Chỉ khi giải quyết được những vấn đề này, OCOP mới thực sự tạo ra giá trị kinh tế bền vững.

PV: Giai đoạn 2026-2030, Đắk Lắk đặt ra những mục tiêu gì cho Chương trình OCOP? Tỉnh sẽ có những giải pháp đột phá nào để không chỉ gia tăng số lượng, mà còn đưa sản phẩm OCOP vươn xa hơn trên thị trường trong nước và quốc tế?

Ông Hồ Văn Nhân: Theo Kế hoạch ban hành kèm Quyết định số 2538/QĐ-UBND ngày 14/8/2026, đến năm 2030, tỉnh phấn đấu có thêm 300 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên, trong đó ít nhất 60 sản phẩm 4 sao và 2 sản phẩm tiềm năng đạt 5 sao.

Cùng với mục tiêu về số lượng và chất lượng sản phẩm, tỉnh đặt mục tiêu ít nhất 30% chủ thể OCOP là hợp tác xã, 30% là doanh nghiệp nhỏ và vừa; ít nhất 30% chủ thể tham gia liên kết chuỗi giá trị gắn với vùng nguyên liệu ổn định. Đặc biệt, phấn đấu có ít nhất 70% chủ thể có sản phẩm còn thời hạn công nhận tham gia hiệu quả tối thiểu một kênh phân phối hiện đại hoặc thương mại điện tử.

Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh Đắk Lắk tham gia trưng bày, quảng bá sản phẩm OCOP tại các sự kiện của tỉnh.

Để hiện thực hóa những mục tiêu này, Văn phòng Điều phối nông thôn mới sẽ phối hợp với các sở, ngành, địa phương hỗ trợ theo năng lực và nhu cầu thực tế của từng chủ thể. Đối với những cơ sở đang hoàn thiện sản phẩm, trọng tâm là ổn định vùng nguyên liệu, cải tiến công nghệ chế biến, bảo quản, hoàn thiện bao bì, nhãn hiệu và truy xuất nguồn gốc. Với những chủ thể đã có năng lực sản xuất, cung ứng, tỉnh sẽ tập trung hỗ trợ hoàn thiện hồ sơ chào hàng, số hóa thông tin sản phẩm, vận hành gian hàng trực tuyến và kết nối trực tiếp với các đơn vị thu mua, phân phối.

Một hướng đi quan trọng khác là gắn phát triển OCOP với lợi thế nông nghiệp, văn hóa bản địa và du lịch cộng đồng trên cả không gian Tây Nguyên và vùng ven biển. Những sản phẩm đặc trưng như cà phê, ca cao, mắc ca, thổ cẩm, đặc sản biển cần được đưa vào các tuyến, điểm du lịch phù hợp để du khách có cơ hội trải nghiệm, mua sắm trực tiếp và tiếp tục đặt hàng sau chuyến đi. Đây là cách mở rộng thị trường dựa trên chính bản sắc và lợi thế của địa phương.

Đối với thị trường xuất khẩu, tỉnh ưu tiên những sản phẩm có vùng nguyên liệu ổn định, năng lực cung ứng tốt và đáp ứng các yêu cầu của thị trường nhập khẩu về chất lượng, nhãn hàng hóa, an toàn thực phẩm và truy xuất nguồn gốc.

Chúng tôi xác định, giai đoạn tới không chỉ chạy theo số lượng sản phẩm được công nhận, mà phải chuyển mạnh từ tư duy sản xuất sang tư duy kinh tế thị trường. Mỗi sản phẩm OCOP phải có thị trường, có khách hàng, có khả năng cạnh tranh và tạo sinh kế, thu nhập thực chất cho người dân. Khi chất lượng được bảo đảm, thương hiệu được khẳng định và đầu ra được duy trì ổn định, OCOP mới thực sự trở thành động lực thúc đẩy kinh tế nông thôn phát triển bền vững.