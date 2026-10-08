OCH hoàn tất phát hành 130 triệu cổ phiếu, thu 1.300 tỷ đồng từ Leadvisors Capital

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) mới đây đã nhận được báo cáo kết quả đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ của CTCP One Capital Hospitality (HNX: OCH). Theo Báo cáo kết quả số 45/2026 ngày 7/10/2026, OCH đã phân phối thành công 130 triệu cổ phiếu trong đợt phát hành riêng lẻ năm 2026.

Trước đó, CTCP Tập đoàn Leadvisors Capital đăng ký mua toàn bộ 130 triệu cổ phiếu trên với giá 10.000 đồng/cổ phiếu, tương ứng tổng giá trị 1.300 tỷ đồng. Như vậy, Leadvisors Capital đã chính thức trở thành cổ đông lớn trực tiếp của OCH.

Trước đợt phát hành, Leadvisors Capital không trực tiếp sở hữu cổ phiếu OCH. Sau khi phát hành, vốn điều lệ của OCH dự kiến tăng từ 2.000 tỷ đồng lên 3.300 tỷ đồng, trong đó Leadvisors Capital sở hữu khoảng 39,4% vốn.

OCH hoàn tất phát hành 130 triệu cổ phiếu cho Leadvisors Capital (Ảnh: OCH).

OCH hoạt động trong các lĩnh vực khách sạn, bất động sản và hàng tiêu dùng, trong đó có thương hiệu Kem Tràng Tiền.

Đáng chú ý, nguồn vốn 1.300 tỷ đồng từ đợt phát hành được OCH lên kế hoạch sử dụng gần như toàn bộ để mua thêm cổ phần CTCP IDS Equity Holdings (IDS). Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của OCH tại IDS dự kiến tăng từ 30% lên 48,68%.

Được thành lập từ năm 2011, IDS là doanh nghiệp có sự tham gia đầu tư của nhiều định chế tài chính lớn đến từ Nhật Bản.

Theo báo cáo kiểm toán, IDS hiện sở hữu nền tảng vốn chủ sở hữu quy mô lớn cùng danh mục tài sản giá trị cao tập trung ở chính các lĩnh vực cốt lõi của OCH như khách sạn, bất động sản và tài sản tạo dòng tiền dài hạn. Tổng tài sản tại thời điểm 31/12/2025 của IDS đạt 5.115 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu đạt 3.822 tỷ đồng.

Ban lãnh đạo OCH cho biết, sau khi hoàn tất đợt phát hành riêng lẻ, công ty sẽ tiếp tục làm việc với các đối tác và cổ đông hiện hữu của IDS nhằm từng bước gia tăng tỷ lệ sở hữu, hướng tới mục tiêu trở thành công ty mẹ của IDS trong tương lai khi điều kiện phù hợp.

"Để tự phát triển các dự án khách sạn hay tòa nhà văn phòng quy mô lớn, doanh nghiệp cần quỹ đất tốt, nguồn vốn rất lớn và có thể mất thêm 5 -10 năm triển khai.

Trong khi đó, chiến lược M&A với IDS giúp OCH ngay lập tức sở hữu danh mục tài sản quy mô lớn, có dòng tiền và giá trị tích lũy sẵn, từ đó rút ngắn đáng kể thời gian tăng trưởng và gia tăng giá trị cho cổ đông", lãnh đạo OCH chia sẻ.

Cũng tại ĐHĐCĐ thường niên 2026, cổ đông OCH đã thông qua việc miễn thực hiện thủ tục chào mua công khai đối với Leadvisors Capital trong đợt phát hành riêng lẻ.

Theo phương án phát hành, toàn bộ cổ phiếu phát hành riêng lẻ bị hạn chế chuyển nhượng trong một năm kể từ ngày hoàn tất đợt chào bán, ngoại trừ trường hợp chuyển nhượng giữa các nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp hoặc theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.