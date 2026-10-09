Ocean Edu và Pearson ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo tiếng Anh

Diễn ra tại Hà Nội trong hai ngày 8 và 9/10, IECEE 2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tổ chức, quy tụ hơn 800 đại biểu đến từ 40 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tham dự và phát biểu tại Hội nghị có Bộ trưởng Bộ GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, cùng các đại diện cấp cao đến từ Vương quốc Anh, Liên minh châu Âu, Hoa Kỳ và UNICEF. Song hành cùng Hội nghị là Triển lãm Giáo dục và Công nghệ giáo dục, với hơn 70 gian hàng của các doanh nghiệp công nghệ, trường đại học, tổ chức giáo dục và đơn vị phát triển giải pháp cho ngành Giáo dục.

Bộ trưởng Bộ Giáo dục & Đào tạo Hoàng Minh Sơn phát biểu tại Lễ khai mạc IECEE 2026.

Kết nối giáo dục Việt Nam với chuẩn quốc tế

Trong bối cảnh tiếng Anh ngày càng trở thành năng lực thiết yếu đối với học sinh, sinh viên và người lao động, việc kết nối chương trình đào tạo với các chuẩn tham chiếu và hệ thống đánh giá quốc tế được xem là một hướng đi góp phần nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ.

Lễ ký kết MOU đánh dấu bước phát triển mới trong quan hệ hợp tác giữa Ocean Edu và Pearson, hướng tới phát huy thế mạnh của mỗi bên. Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu có kinh nghiệm đào tạo tiếng Anh và mạng lưới gần 200 chi nhánh tại Việt Nam còn Tập đoàn Giáo dục Pearson sở hữu hệ sinh thái giáo dục quốc tế với các chương trình học, học liệu và giải pháp đánh giá năng lực được triển khai tại nhiều quốc gia.

Đặc biệt, lễ ký kết giữa Ocean Edu và Pearson có sự chứng kiến của Nữ Nam tước Jacqui Smith – Quốc vụ khanh phụ trách Phát triển Kỹ năng, Bộ Giáo dục Vương quốc Anh; ông Iain Frew – Đại sứ Đặc mệnh Toàn quyền Vương quốc Anh tại Việt Nam; và ông Joshua Ashworth – Trưởng bộ phận Kinh doanh và Thương mại, Đại sứ quán Anh tại Việt Nam.

Sự hiện diện của các đại diện cấp cao Vương quốc Anh góp phần tạo điểm nhấn cho hoạt động hợp tác giáo dục giữa Việt Nam và Vương quốc Anh, trong bối cảnh các quốc gia ngày càng chú trọng kết nối nguồn lực, kinh nghiệm và công nghệ nhằm nâng cao chất lượng đào tạo.

Đại diện Ocean Edu và Pearson ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác, với sự chứng kiến của các đại biểu Việt Nam và Vương quốc Anh tại IECEE 2026.

Ocean Edu đồng thời được công nhận danh hiệu Pearson Distinguished School, cấp độ cao nhất trong Hệ thống Pearson Excellence School. Theo thông tin từ đơn vị, chương trình đào tạo được chứng nhận theo Thang đo năng lực tiếng Anh toàn cầu (Global Scale of English - GSE), giúp thiết lập lộ trình phát triển năng lực có hệ thống và đo lường được cho học viên.

Đi kèm là hệ thống đánh giá sử dụng các bài thi tiếng Anh của Pearson, được chuẩn hóa và liên kết với GSE. Việc đánh giá theo từng khóa học và cấp độ giúp theo dõi năng lực học viên xuyên suốt quá trình học thay vì chỉ ghi nhận kết quả tại một thời điểm.

Hướng tới nâng cao chất lượng đào tạo tiếng Anh

Trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh hội nhập quốc tế và đổi mới giáo dục, hợp tác giữa các tổ chức giáo dục trong nước với những tập đoàn giáo dục quốc tế mở ra cơ hội tiếp cận kinh nghiệm, học liệu và giải pháp đào tạo đa dạng.

Với Ocean Edu, việc mở rộng hợp tác chiến lược với Pearson góp phần củng cố định hướng kết nối hoạt động đào tạo tiếng Anh tại Việt Nam với các chuẩn tham chiếu và hệ thống đánh giá quốc tế. Đây cũng là cơ sở để hai bên tiếp tục nghiên cứu, phát triển các chương trình hợp tác phù hợp, hướng tới nâng cao chất lượng giảng dạy và trải nghiệm học tập của người học.

Hợp tác giữa hai bên kỳ vọng đóng góp vào quá trình nâng cao chất lượng giáo dục ngoại ngữ, chuẩn bị hành trang cho thế hệ trẻ Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.

Một số hình ảnh tại IECEE 2026:

Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Phạm Quang Hưng tham quan gian hàng của Hệ thống Anh ngữ Quốc tế Ocean Edu.

Gian hàng của Ocean Edu thu hút sự quan tâm của đối tác và các đại biểu.

Các bạn học sinh tìm hiểu về chương trình học tập tại Ocean Edu.