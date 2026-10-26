OCBS tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ không đảm bảo quy định

Thanh tra Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo ban hành Quyết định số 636/QĐ-XPHC về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với Công ty Cổ phần Chứng khoán OCBS.

Hành vi thứ nhất là OCBS thực hiện tư vấn hồ sơ phát hành trái phiếu riêng lẻ (phát hành tháng 8/2025) cho khách hàng không đảm bảo đầy đủ các nội dung theo quy định.

OCBS (nguồn ảnh: ocbs.com.vn).

Với hành vi này, OCBS bị UBCKNN phạt 250 triệu đồng theo quy định tại điểm b, khoản 5, điều 8, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán và các quy định khác có liên quan.

Hành vi thứ hai là OCBS không thực hiện lưu trữ ghi âm các cuộc gọi đặt lệnh của khách hàng đối với 21 giao dịch chứng khoán đặt lệnh bằng phương thức điện thoại trong năm 2025 của một số tài khoản.

Hành vi này của OCBS bị UBCKNN phạt 92,5 triệu đồng theo quy định tại điểm a, khoản 2, điều 26, Nghị định số 156/2020/NĐ-CP do không lưu giữ đầy đủ hồ sơ, dữ liệu, tài liệu, chứng từ liên quan đến hoạt động của công ty chứng khoán.

Với hai vành vi vi phạm nêu trên, Chứng khoán OCBS bị UBCKNN phạt 342,5 triệu đồng.