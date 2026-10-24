OCBS thu 90 tỷ đồng từ cho vay, dư nợ margin vượt 3.000 tỷ đồng

Ảnh minh họa: OCBS

CTCP Chứng khoán OCBS công bố báo cáo tài chính quý 3/2026 với doanh thu hoạt động đạt 259 tỷ đồng, tăng 91% so với cùng kỳ năm ngoái (YoY).

Đóng góp lớn nhất cho doanh nghiệp trong kỳ là lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL), đạt 109 tỷ đồng, tăng 64% YoY. Lãi từ các khoản cho vay và phải thu đạt 90 tỷ đồng, gấp hơn 4 lần cùng kỳ. Ngược lại, doanh thu môi giới chứng khoán giảm 32% YoY, còn 13 tỷ đồng.

Dù nguồn thu mở rộng, chi phí hoạt động tại OCBS tăng nhanh hơn doanh thu, ở mức 153% YoY, lên 68 tỷ đồng. Trong đó, khoản lỗ từ tài sản tài chính FVTPL đạt 46 tỷ đồng, tăng mạnh so với nền thấp của cùng kỳ năm trước.

Chi phí môi giới ghi nhận giảm 21% YoY, còn 15 tỷ đồng, nhưng vẫn cao hơn doanh thu của mảng này. Chi phí quản lý tăng 34% YoY, lên 16 tỷ đồng. Đáng chú ý, chi phí lãi vay tại công ty tăng từ khoảng 6 tỷ đồng trong quý 3/2025 lên 69 tỷ đồng trong quý 3/2026, tương đương gấp khoảng 11,5 lần.

Sau các khoản chi phí, OCBS ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt 105 tỷ đồng, tăng 13% YoY. Tuy nhiên, lợi nhuận sau thuế giảm 6% YoY, còn 82 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu hoạt động của OCBS đạt 516 tỷ đồng, gần gấp 3 lần cùng kỳ. Lợi nhuận trước thuế đạt 201 tỷ đồng, tăng 99% YoY; lợi nhuận sau thuế đạt 157 tỷ đồng, tăng 69% YoY.

So với kế hoạch doanh thu 913 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 316 tỷ đồng năm 2026, công ty đã thực hiện khoảng 57% mục tiêu doanh thu và gần 50% mục tiêu lợi nhuận sau thuế.

Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của OCBS đạt khoảng 6.901 tỷ đồng, tăng 1.058 tỷ đồng so với cuối quý 2/2026. Tài sản ngắn hạn chiếm phần lớn, với hơn 6.860 tỷ đồng. Tiền và tiền gửi đạt hơn 1.612 tỷ đồng, tăng hơn 101 tỷ đồng so với cuối tháng 6.

Trong cơ cấu tài sản, dư nợ cho vay giao dịch ký quỹ (margin) tại OCBS, tức khoản cho nhà đầu tư vay để mua chứng khoán, đạt 3.032 tỷ đồng, tăng gần 8% so với cuối quý 2/2026. Khoản ứng trước tiền bán chứng khoán cho khách hàng đạt hơn 262 tỷ đồng.

Bên cạnh cho vay, OCBS cũng tăng quy mô danh mục FVTPL. Tổng giá trị hợp lý của nhóm tài sản này đạt hơn 1.499 tỷ đồng, tăng gần 16% so với cuối quý trước. So với giá gốc, danh mục ghi nhận chênh lệch tăng giá trị hơn 68 tỷ đồng.

Trái phiếu chiếm tỷ trọng lớn nhất trong danh mục, với giá trị hợp lý gần 957 tỷ đồng. Tiếp đến là cổ phiếu chưa niêm yết khoảng 325 tỷ đồng và cổ phiếu niêm yết hơn 217 tỷ đồng. Chứng chỉ quỹ có giá trị hợp lý khoảng 948 triệu đồng.

Báo cáo tài chính quý 3/2026 không thuyết minh chi tiết các mã cổ phiếu hoặc trái phiếu mà công ty đang nắm giữ.

Ở phía nguồn vốn, tổng dư nợ vay tại cuối tháng 9 đạt hơn 3.573 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu đạt hơn 3.108 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đạt hơn 383 tỷ đồng.