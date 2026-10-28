OCB phát hành thành công 6.000 tỷ đồng trái phiếu với lãi suất 9%/năm

Theo thông tin công bố trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), OCB đã chào bán thành công ba lô trái phiếu có mã OCBL12611, OCBL12612 và OCBL12613 với tổng khối lượng 6.000 trái phiếu.

Với mệnh giá 1 tỷ đồng mỗi trái phiếu, tổng giá trị thu về từ đợt phát hành này đạt 6.000 tỷ đồng.

Cả ba lô trái phiếu đều có khối lượng 2.000 trái phiếu mỗi lô và áp dụng mức lãi suất cố định 9%/năm.

Cụ thể, trong hai ngày 13/10 và 14/10, ngân hàng đã lần lượt chào bán hai lô trái phiếu OCBL12611 và OCBL12612 có cùng kỳ hạn 3 năm, dự kiến đáo hạn tương ứng vào ngày 13/10/2029 và 14/10/2029.

Tiếp đó, vào ngày 15/10, OCB chào bán thành công lô trái phiếu OCBL12613 với kỳ hạn 2 năm, dự kiến đáo hạn vào ngày 15/10/2028.

Tính từ đầu năm đến nay, ngân hàng đã chào bán thành công 13 lô trái phiếu với khối lượng từ 1.000 đến 2.000 trái phiếu mỗi lô, lãi suất dao động từ 8,5% đến 9%/năm, qua đó thu về tổng trị giá 18.900 tỷ đồng.

Ở chiều ngược lại, OCB dự kiến mua lại toàn bộ lô trái phiếu OCB12529 vào ngày 20/11/2026 với tổng số tiền thanh toán dự kiến là 1.599 tỷ đồng, bao gồm 1.500 tỷ đồng tiền gốc và 99 tỷ đồng tiền lãi.

Nguồn vốn mua lại được OCB lấy từ các nguồn thu của ngân hàng, thu nợ cho vay đến hạn, huy động từ tổ chức, cá nhân và các nguồn vốn hợp pháp khác. Lô trái phiếu OCB12529 này được phát hành ngày 20/11/2025 với tổng giá trị 1.500 tỷ đồng, kỳ hạn 3 năm và dự kiến đáo hạn vào ngày 20/11/2028.

Trong một diễn biến khác liên quan đến giao dịch cổ phiếu, bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc - Thành viên HĐQT OCB, đã đăng ký bán 500.000 cổ phiếu OCB trong thời gian từ ngày 23/10 đến 21/11/2026 theo phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh.

Nếu giao dịch hoàn tất, số cổ phiếu OCB do bà Triều nắm giữ sẽ giảm từ hơn 3,6 triệu xuống hơn 3,1 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,118% xuống 0,102%. Hiện tại, ông Ngô Hà Bắc đang sở hữu gần 19,2 triệu cổ phiếu OCB, tương ứng 0,627% vốn ngân hàng.

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Về kết quả kinh doanh, trong quý III/2026, tổng thu thuần của OCB đạt 3.291 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ năm trước, trong đó thu thuần từ lãi tăng 14,2% lên mức 2.768 tỷ đồng.

Kết quả này cho thấy hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong việc tạo nguồn thu cho ngân hàng, đồng thời tạo nền tảng để mở rộng các mảng dịch vụ và gia tăng hiệu quả hoạt động.

Đáng chú ý, thu thuần dịch vụ trong quý tăng 62,3% so với quý III/2025, phản ánh đóng góp ngày càng rõ nét của các hoạt động dịch vụ trong cơ cấu thu nhập, từ thanh toán, thẻ đến bảo lãnh, thư tín dụng (L/C) và tư vấn doanh nghiệp. Việc mở rộng dịch vụ không chỉ giúp ngân hàng đa dạng hóa nguồn thu, mà còn tạo điều kiện đồng hành sâu hơn với khách hàng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế đạt hơn 4.123 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ năm trước. Tổng thu thuần đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5%, trong đó thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%, còn thu nhập ngoài lãi tăng 43,0% nhờ đóng góp từ thu thuần dịch vụ tăng 39,6% cùng sự cải thiện đáng kể của hoạt động kinh doanh ngoại hối và kinh doanh chứng khoán.

Các chỉ số tài chính chuyển biến tích cực nhờ được hỗ trợ bởi cả hoạt động kinh doanh cốt lõi lẫn sự cải thiện của các nguồn thu ngoài lãi. Trong đó, tốc độ tăng của thu thuần dịch vụ cao hơn mức tăng tổng thu thuần cho thấy mảng dịch vụ đang đóng góp tích cực hơn vào cơ cấu thu nhập của OCB, một yếu tố có ý nghĩa trong bối cảnh các ngân hàng ngày càng chú trọng đa dạng hóa nguồn thu, nâng cao chất lượng phục vụ và gia tăng giá trị trên mỗi khách hàng.

Về quy mô hoạt động, tính đến ngày 30/9/2026, tổng tài sản của OCB đạt 363.726 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,6% so với cuối năm 2025 và đạt 103% kế hoạch đề ra cho cả năm 2026.

Cùng thời điểm, dư nợ tín dụng thị trường 1 của ngân hàng đạt 227.183 tỷ đồng. Quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng đã tạo nền tảng cho ngân hàng phát triển hoạt động kinh doanh và phục vụ nhu cầu vốn của khách hàng.