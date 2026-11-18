Hết quý III đã thực hiện 59% kế hoạch lợi nhuận

Báo cáo tài chính quý III/2026 mà Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) công bố gần đây cho thấy sau 9 tháng đầu năm, OCB đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận năm (6.960 tỷ đồng).

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động 9 tháng đạt 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong đó, thu nhập lãi thuần đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ trong bối cảnh NIM tiếp tục chịu sức ép dù đã có tín hiệu phục hồi nhẹ trong quý III.

Điểm sáng đến từ thu nhập ngoài lãi tăng 43% so với cùng kỳ, mang về hơn 1.500 tỷ đồng, dẫn dắt bởi thu nhập phí dịch vụ đạt 856 tỷ đồng (+40%), trong đó phí thẻ tăng 57% và tư vấn tăng 37%. Thu nhập từ hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng gần 10%, đạt 195 tỷ đồng (+9.7%), trong khi hoạt động khác cũng mang về thu nhập tích cực, được hỗ trợ bởi thu hồi nợ đã xử lý tăng 70%.

Với việc CIR giảm về 34,8% nhưng chi phí trích lập dự phòng tăng 41% lên 1.888 tỷ đồng, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4.123 tỷ đồng, tăng 22% so với cùng kỳ.

Tuy vậy, đà tăng trưởng lợi nhuận có tín hiệu giảm tốc trong quý III (tăng 7,5% so với cùng kỳ trong quý III, so với mức tăng 30,5% của nửa đầu năm), đạt 1.653 tỷ đồng trong bối cảnh thu nhập ngoài lãi tăng chậm lại (+3%) và chi phí dự phòng tăng 53%.

Với kết quả này, sau 9 tháng, OCB đã hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Như vậy, để hoàn thành kế hoạch lãi trước thuế 6.960 tỷ đồng mà ban lãnh đạo ngân hàng đặt ra cho năm nay, ước tính lợi nhuận quý IV cần đạt khoảng 2.837 tỷ đồng, tức tăng 72% so với quý III.

Nhóm phân tích KAFI đánh giá khả năng OCB hoàn thành mục tiêu lợi nhuận là tương đối thấp, trong bối cảnh chi phí dự phòng duy trì ở mức cao và NIM có thể thu hẹp. Trong góc nhìn tương tự, SHS Research cũng cho rằng mục tiêu lợi nhuận năm là thách thức và tiến độ thu hồi nợ là yếu tố then chốt với kết quả kinh doanh của OCB trong quý cuối năm.

Nợ xấu tăng cao

Cũng theo báo cáo tài chính quý III đã công bố, nợ xấu hình thành ròng tại OCB đã tăng vọt trở lại mức hơn 1.000 tỷ đồng trong quý vừa qua, tương đương quý đầu năm sau mức giảm mạnh của quý II.

Lũy kế 9 tháng, nợ xấu hình thành ròng tại OCB là khoảng hơn 2.700 tỷ đồng. Theo đó, tại ngày 30/9/2026, dư nợ xấu (bao gồm các khoản nợ chờ xử lý) đã tăng 34% so với đầu năm lên hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) là khoảng 5.852 tỷ đồng, tăng 53% so với cuối năm trước và chiếm gần 67% tổng nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III ở mức 4,13%, tăng 0,49 điểm % so với quý trước và tăng 0,74 điểm % so với đầu năm. Nếu không tính phần nợ chờ xử lý, tỷ lệ nợ xấu là 3,99%, nằm trong top 3 ngân hàng có tỷ lệ nợ xấu cao nhất hệ thống.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Theo ban lãnh đạo OCB, nguyên nhân nợ xấu tăng cao đến từ diễn biến thị trường bất động sản phục hồi chậm hơn kỳ vọng, lãi suất neo cao và dòng tiền của khách hàng cá nhân, một số ngành sản xuất chưa hồi phục đồng đều, gây trở ngại cho xử lý và thanh lý tài sản bảo đảm.

OCB cho biết đã trích lập 100% cho tài sản quá hạn xử lý trên 2 năm, không tính tài sản đảm bảo. Ngân hàng dự kiến trích lập thêm ít nhất 400–500 tỷ đồng để giữ bộ đệm dự phòng cuối năm nay quanh mức 60%. Tại cuối quý III, lệ bao phủ nợ xấu của OCB gần như đi ngang so với quý II và tăng nhẹ so với đầu năm, ở mức 58%.

Một điểm đáng chú ý khác về chất lượng tài sản, tại ngày 30/9/2026, các khoản phải thu của OCB đã tăng gần 8.500 tỷ đồng, tương ứng tăng hơn 300% so với đầu năm lên vượt 11.000 tỷ đồng.

Các khoản lãi dự thu cũng tăng hơn nghìn tỷ lên gần 4.700 tỷ đồng, tương ứng 2,1% dư nợ. Sự gia tăng lãi dự thu cùng với việc nợ nhóm 2 tăng 8% so với đầu năm hàm ý rủi ro dịch chuyển nhóm nợ cần được theo dõi trong các quý tới.

Theo SHS Research, với việc nợ có khả năng mất vốn tại OCB đã tăng 53% sau 9 tháng lên hơn 5.800 tỷ đồng và chiếm gần 67% dư nợ xấu, nhu cầu trích lập cũng như triển vọng lợi nhuận các quý tiếp theo nhìn chung sẽ phụ thuộc đáng kể vào tiến độ thu hồi nợ.

SHS Research dự phóng trong kịch bản lợi nhuận trước dự phòng của OCB quý IV tương đương mức thực hiện quý III, lợi nhuận trước thuế cả năm sẽ đạt khoảng 5.770- 5.870 tỷ đồng, tương đương 83-84% kế hoạch mà ban lãnh đạo đặt ra.