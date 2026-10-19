OCB hoàn tất nộp bổ sung ngân sách nhà nước

Các nội dung được xác định liên quan đến việc kê khai căn cứ tính thuế theo từng thời kỳ, một số chỉ tiêu trên tờ khai thuế giá trị gia tăng, thời điểm lập hóa đơn và khoản thuế GTGT đối với hoạt động Thư tín dụng (L/C)…

Về phần kê khai nộp thuế L/C, Hiệp hội Ngân hàng đã đưa ra ý kiến, kể từ năm 2011, việc các Tổ chức tín dụng (TCTD) thiếu sót trong công tác nộp thuế GTGT đối với phí L/C có tính chất cấp tín dụng nhìn chung không phải là lỗi của các TCTD, các TCTD không cố tình vi phạm, không cố tình trốn tránh nghĩa vụ nộp thuế. Bởi vì bản chất dịch vụ L/C không thay đổi trước và sau ngày 01/01/2011 (thời điểm có hiệu lực của Luật các TCTD năm 2010). Đến tháng 4/2025, Cơ quan Thuế cũng đã có chỉ đạo về việc gỡ khó cho các TCTD trong việc xử lý vi phạm hành chính và tiền chậm nộp thuế giá trị gia tăng đối với thư tín dụng (L/C).

Bên cạnh đó, một phần thuế nộp bổ sung đến từ việc hóa đơn GTGT có rủi ro của các doanh nghiệp khác, đây là vấn đề mà những đơn vị sử dụng dịch vụ gặp rất nhiều khó khăn trong việc kiểm soát thời gian qua.

Trong quyết định của Chi cục Thuế Doanh nghiệp lớn cũng khẳng định thêm, dù căn cứ tính thuế chưa đầy đủ nhưng các nghiệp vụ kinh tế của OCB đã được phản ánh trên hệ thống sổ kế toán, hóa đơn và chứng từ hợp pháp.

Thực tế, những năm này là giai đoạn được đánh giá rất nhiều thách thức đối với hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong công tác quản trị rủi ro tín dụng và xử lý nợ khi nền kinh tế chịu tác động từ sự suy giảm nhu cầu thị trường và khó khăn về dòng tiền của doanh nghiệp, khả năng trả nợ của một bộ phận khách hàng bị ảnh hưởng. Trước tình hình đó, OCB đã triển khai nhiều giải pháp hỗ trợ như giảm lãi suất cho vay, cơ cấu lại thời hạn trả nợ và xử lý tài sản bảo đảm nhằm hạn chế áp lực tài chính cho khách hàng, đặc biệt là nhóm khách hàng cá nhân.

Bước sang năm 2026, kết quả kinh doanh của OCB cũng đã ghi nhận kết quả tích cực khi lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 2.470 tỷ đồng, tăng 30,5%. Kết quả này phản ánh sự cải thiện của hoạt động kinh doanh, cùng nỗ lực kiểm soát chi phí và đa dạng hóa nguồn thu trong bối cảnh thị trường còn nhiều biến động, ngân hàng tiếp tục theo đuổi định hướng tăng trưởng gắn với hiệu quả, chú trọng chất lượng tài sản và nâng cao năng lực quản trị rủi ro.

Song song với hoạt động kinh doanh, OCB nhiều năm liên tiếp được ghi nhận trong bảng xếp hạng doanh nghiệp tư nhân và ngân hàng tư nhân nộp ngân sách lớn nhất Việt Nam.

Đối với một tổ chức tín dụng, đóng góp ngân sách không chỉ gắn với kết quả kinh doanh mà còn phản ánh quy mô hoạt động và trách nhiệm đối với nền kinh tế. Trong quá trình phát triển, việc duy trì tăng trưởng, hỗ trợ khách hàng vượt qua khó khăn và nâng cao chất lượng quản trị cần được thực hiện song hành với nghĩa vụ tuân thủ pháp luật. Đây cũng là nền tảng để OCB củng cố năng lực vận hành, nâng cao tính minh bạch và hướng đến sự phát triển ổn định, bền vững trong dài hạn.