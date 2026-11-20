Ngân hàng TMCP Phương Đông vừa công bố thông tin giao dịch cổ phiếu của người có liên quan đến người nội bộ.

Theo đó, bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc, Thành viên HĐQT đăng ký bán 800.000 cổ phiếu OCB do nhu cầu cá nhân.

Bà Nguyễn Việt Triều, vợ ông Ngô Hà Bắc, Thành viên HĐQT đăng ký bán 800.000 cổ phiếu OCB.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 24/11 đến 23/12/2026 thông qua phương thức thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn. Nếu hoàn tất, lượng cổ phiếu bà Triều nắm giữ sẽ giảm từ hơn 3,1 triệu đơn vị xuống còn hơn 2,3 triệu đơn vị, tương ứng tỷ lệ sở hữu giảm từ 0,102% xuống 0,075% vốn điều lệ ngân hàng.

Đây là lần thứ hai trong thời gian ngắn, người thân ông Ngô Hà Bắc đăng ký bán cổ phiếu OCB. Trước đó, trong khoảng thời gian từ ngày 23/10 đến 29/10, bà Triều đã bán thành công 500.000 cổ phiếu, qua đó giảm lượng sở hữu từ hơn 3,6 triệu xuống hơn 3,1 triệu đơn vị.

Hiện, ông Ngô Hà Bắc đang sở hữu gần 19,2 triệu cổ phiếu OCB, tương đương 0,627% vốn ngân hàng.

Diễn biến giao dịch của người có liên quan đến lãnh đạo diễn ra trong thời điểm hoạt động kinh doanh của OCB ghi nhận tăng trưởng nhưng tiến độ thực hiện mục tiêu lợi nhuận cả năm còn khá xa.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, OCB ghi nhận lợi nhuận trước thuế lũy kế 9 tháng đạt 4.123 tỷ đồng, tăng khoảng 22% so với cùng kỳ. Tổng thu nhập hoạt động đạt 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5%; trong đó thu nhập lãi thuần đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13%.

Đáng chú ý, thu nhập ngoài lãi tăng 43%, đạt hơn 1.500 tỷ đồng, góp phần hỗ trợ kết quả kinh doanh. Tuy nhiên, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng cũng tăng 41%, lên 1.888 tỷ đồng.

Với kết quả này, OCB mới hoàn thành khoảng 59% kế hoạch lợi nhuận trước thuế 6.960 tỷ đồng được đặt ra cho năm 2026. Như vậy, ngân hàng cần đạt thêm khoảng 2.837 tỷ đồng lợi nhuận trong quý IV, cao hơn khoảng 72% so với mức thực hiện của quý III (1.653 tỷ đồng).

Theo giới phân tích, khả năng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận của OCB còn nhiều thách thức khi chi phí dự phòng duy trì ở mức cao, trong khi biên lãi ròng (NIM) chưa có nhiều dư địa cải thiện. SHS Research cũng cho rằng tiến độ thu hồi nợ sẽ là yếu tố quan trọng quyết định kết quả kinh doanh của ngân hàng trong quý cuối năm.

Áp lực lớn hơn đến từ diễn biến chất lượng tài sản. Tại ngày 30/9/2026, dư nợ xấu của OCB, bao gồm các khoản nợ chờ xử lý, đã tăng 34% so với đầu năm, lên hơn 9.000 tỷ đồng. Trong đó, nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) đạt khoảng 5.852 tỷ đồng, tăng 53% và chiếm gần 67% tổng dư nợ xấu.

Tỷ lệ nợ xấu cuối quý III ở mức 4,13%, tăng 0,49 điểm phần trăm so với quý trước và tăng 0,74 điểm phần trăm so với đầu năm. Nếu không tính các khoản nợ chờ xử lý, tỷ lệ này vẫn ở mức 3,99%.

Để củng cố bộ đệm dự phòng, OCB dự kiến trích lập thêm ít nhất 400-500 tỷ đồng trong quý IV, hướng tới duy trì tỷ lệ bao phủ nợ xấu quanh mức 60%. Cuối quý III, tỷ lệ này ở mức khoảng 58%.

Theo kịch bản dự phóng của SHS Research, nếu lợi nhuận trước dự phòng trong quý IV tương đương quý III, lợi nhuận trước thuế cả năm của OCB có thể đạt khoảng 5.770-5.870 tỷ đồng, tương đương 83-84% kế hoạch.

Như vậy, bên cạnh áp lực hoàn thành mục tiêu lợi nhuận, việc kiểm soát nợ xấu và cải thiện khả năng thu hồi các khoản vay sẽ là những bài toán quan trọng đối với OCB trong giai đoạn cuối năm.