OCB báo lãi quý III cao nhất hàng chục quý, tỷ lệ nợ xấu vượt 4%

Theo Báo cáo tài chính quý III/2026 mà Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) vừa công bố, ngân hàng ghi nhận thu nhập lãi thuần quý III đạt 2.768 tỷ đồng, tăng 14% so với cùng kỳ năm ngoái.

Trong khi tăng trưởng tín dụng có tín hiệu chậm lại trong quý III (-0,2% so với quý liền trước), NIM cải thiện là yếu tố đóng góp chính cho mức tăng của nguồn thu cốt lõi.

Thu ngoài lãi cũng tăng nhẹ so với cùng kỳ khi hoạt động dịch vụ tăng 63%, mang về hơn 300 tỷ giúp bù lại mức giảm 44% của lãi từ hoạt động khác.

Theo đó, tổng thu nhập hoạt động quý III đạt 3.291 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ.

Với việc chi phí trích lập dự phòng tăng 53% lên 495 tỷ đồng trong bối cảnh tỷ lệ nợ xấu tăng trở lại, OCB báo lợi nhuận trước thuế quý III đạt 1.653 tỷ đồng, tăng 7,5% so với cùng kỳ.

Đây cũng là mức lợi nhuận quý cao nhất của OCB trong hàng chục quý trở lại đây.

Ảnh: T.D tổng hợp từ BCTC

Lũy kế 9 tháng năm 2026, OCB ghi nhận tổng thu nhập hoạt động 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 4.123 tỷ đồng, tăng 21,6% và hoàn thành gần 60% kế hoạch cả năm.

Năm nay, OCB đặt mục tiêu lợi nhuận 6.960 tỷ đồng, tăng 39% so với mức thực hiện của 2025. Diễn biến chất lượng tài sản trong quý III là yếu tố góp phần vào mức tăng trưởng lợi nhuận 9 tháng thấp hơn kỳ vọng của ban lãnh đạo.

Tại ngày 30/9/2026, dư nợ xấu (bao gồm các khoản nợ chờ xử lý) tại OCB là hơn 9.000 tỷ đồng, tăng 34% so với đầu năm và tăng 13% so với cuối quý II.

Tỷ lệ nợ xấu tại cuối quý III ở mức 4,13%, tăng 0,49 điểm % so với quý trước và tăng 0,74 điểm % so với đầu năm. Qua đó, đưa OCB vào nhóm ngân hàng có nợ xấu cao nhất tính đến thời điểm hiện tại.

Trong những nhận định gần đây, một số công ty chứng khoán như TCBS, VDSC, DSC... cùng chung góc nhìn thận trọng với kế hoạch lợi nhuận gần 7.000 tỷ mà ban lãnh đạo OCB đặt ra trong năm nay, đồng thời đánh giá lợi nhuận phần còn lại của năm sẽ phụ thuộc nhiều vào chi phí huy động và mức trích lập hơn là vào tăng trưởng thu nhập.

Hầu hết dự phóng cho rằng OCB có thể đạt lợi nhuận khoảng 5.400-5.700 tỷ đồng trong 2026, tương ứng mức tăng trưởng 7-13% so với cùng kỳ năm ngoái.

Các dự báo dựa trên giả định NIM cải thiện nhẹ (quanh mức 3%) trong khi nguồn thu ngoài lãi khó tăng trưởng đột phá do triển vọng kém khả quan hơn của hoạt động banca, tư vấn doanh nghiệp và thu hồi nợ xấu đã xử lý rủi ro.

Cùng đó, chi phí trích lập dự phòng dự báo sẽ cao hơn năm ngoái để đẩy mạnh xử lý rủi ro và duy trì bộ đệm dự phòng trong bối cảnh nợ xấu hình thành ròng có dấu hiệu tăng.