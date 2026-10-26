OCB báo lãi hơn 4.123 tỷ đồng

Thu dịch vụ tăng hơn 39% sau 9 tháng

Tổng tài sản của OCB tại ngày 30/9/2026 đạt 363.726 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước

Trong quý III/2026, tổng thu thuần của Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) đạt 3.291 tỷ đồng, tăng 12,3% so với cùng kỳ. Trong đó, thu thuần từ lãi đạt 2.768 tỷ đồng, tăng 14,2%; thu thuần dịch vụ tăng 62,3%. Hoạt động kinh doanh chứng khoán cũng cải thiện, chủ yếu nhờ danh mục trái phiếu Chính phủ.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, tổng thu thuần của ngân hàng đạt hơn 9.219 tỷ đồng, tăng 17,5%. Thu thuần từ lãi đạt 7.676 tỷ đồng, tăng 13,4%, trong khi thu nhập ngoài lãi tăng 43%. Riêng thu thuần dịch vụ tăng 39,6%; hoạt động kinh doanh ngoại hối và chứng khoán cũng ghi nhận kết quả cải thiện.

Lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt hơn 4.123 tỷ đồng, tăng 20,2% so với cùng kỳ. Kết quả này đến từ tăng trưởng thu nhập lãi và sự cải thiện của các nguồn thu ngoài lãi.

Về quy mô hoạt động, tổng tài sản của OCB tại ngày 30/9/2026 đạt 363.726 tỷ đồng, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước, tăng 12,6% so với cuối năm 2025, và đạt 103% kế hoạch đề ra cho cả năm 2026. Dư nợ tín dụng thị trường 1 đạt 227.183 tỷ đồng. Quy mô tài sản và tín dụng tiếp tục mở rộng, tạo nền tảng cho ngân hàng phát triển hoạt động kinh doanh và phục vụ nhu cầu vốn của khách hàng.

Ngân hàng cũng tiếp tục chú trọng kiểm soát chi phí và cải thiện năng suất vận hành. Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) giảm 4,5% so với cùng kỳ. Thu nhập bình quân của cán bộ nhân viên cũng cải thiện gần 13%.

Bên cạnh việc duy trì tăng trưởng bền vững, OCB kiên định theo đuổi chiến lược quản trị rủi ro thanh khoản theo hướng thận trọng, với nền tảng thanh khoản dồi dào và cơ cấu nguồn vốn huy động đa dạng. Các chỉ tiêu an toàn thanh khoản trọng yếu như tỷ lệ cho vay trên huy động (LDR), tỷ lệ dự trữ thanh khoản, tỷ lệ khả năng chi trả và tỷ lệ sử dụng vốn ngắn hạn cho vay trung, dài hạn đều được kiểm soát trong ngưỡng an toàn, đáp ứng đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước.

Phát triển dịch vụ thanh toán quốc tế

9 tháng năm 2026 đánh dấu bước bứt phá của OCB trong lĩnh vực kinh doanh ngoại tệ và thanh toán biên mậu, với tốc độ tăng trưởng nổi bật ở phân khúc khách hàng cá nhân, tiểu thương và thương nhân giao thương xuyên biên giới. Thành quả này phản ánh hiệu quả của chiến lược phát triển các giải pháp tài chính biên mậu chuyên sâu, kết hợp với việc không ngừng nâng cao năng lực bán hàng và chất lượng dịch vụ.

OCB không ngừng đẩy mạnh phát triển các giải pháp tài chính phục vụ giao thương quốc tế ngay trên OCB OMNI

Song song với đó, OCB tiếp tục khẳng định vị thế tiên phong trong mảng chuyển tiền quốc tế khi hoàn thiện dịch vụ chuyển học phí và sinh hoạt phí cho du học sinh trên ứng dụng OCB OMNI. Giải pháp nổi bật nhờ quy trình số hóa toàn diện, thủ tục đơn giản, thời gian xử lý nhanh và trải nghiệm thuận tiện, góp phần đáp ứng hiệu quả nhu cầu giao dịch quốc tế ngày càng gia tăng của khách hàng.

Việc phát triển đồng thời các giải pháp thanh toán biên mậu, kinh doanh ngoại tệ và chuyển tiền quốc tế cho thấy định hướng của OCB trong việc mở rộng hệ sinh thái dịch vụ gắn với nhu cầu thực tế của từng nhóm khách hàng. Không chỉ hỗ trợ doanh nghiệp và thương nhân trong hoạt động giao thương, các giải pháp này còn đáp ứng nhu cầu chuyển tiền phục vụ mục đích hợp pháp khác ở nước ngoài của khách hàng cá nhân.

Kết quả 9 tháng đầu năm cho thấy OCB duy trì tăng trưởng lợi nhuận, cải thiện hiệu quả hoạt động và từng bước đa dạng hóa nguồn thu. Việc tiếp tục phát huy các mảng kinh doanh cốt lõi, đồng thời mở rộng dịch vụ và giải pháp tài chính phục vụ giao thương quốc tế sẽ là nền tảng để ngân hàng hướng tới hoàn thành mục tiêu kinh doanh năm 2026, nâng cao chất lượng tăng trưởng dài hạn và tiếp tục đồng hành cùng người dân, doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế theo định hướng của Chính phủ.