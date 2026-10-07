Ốc Thanh Vân ấn định ngày trọng đại sau khi tìm thấy tình yêu ở Úc

Mới đây, trên trang cá nhân, NSƯT Ốc Thanh Vân thông báo về lịch trở lại Úc của vở kịch Người Vợ Ma. Cụ thể, nữ diễn viên cho biết tác phẩm sẽ tiếp tục có các suất diễn tại Úc từ ngày 8/10/2026. Lịch trình lần này đi qua ba thành phố gồm Perth, Adelaide và Brisbane. Ốc Thanh Vân viết: "Người Vợ Ma Australia chuyến tiếp theo sẽ mở vào 8/10/2026. Perth - Adelaide - Brisbane".

Thông báo của nữ nghệ sĩ nhanh chóng nhận được nhiều phản hồi từ người hâm mộ. Không ít khán giả bày tỏ sự yêu thích dành cho Người Vợ Ma và mong chờ được thưởng thức vở diễn trong chuyến lưu diễn sắp tới tại Úc.

NSƯT Ốc Thanh Vân vừa có thông báo về lịch trở lại Australia của vở kịch Người Vợ Ma.

Trước đó, vào đầu tháng 9, Ốc Thanh Vân cùng ê-kíp Sân khấu Kịch Hồng Vân đã đưa Người Vợ Ma sang Úc biểu diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Sân khấu Việt Nam. Vở diễn lần lượt có các suất diễn tại Melbourne và Sydney, thu hút khoảng 1.200 khán giả. Trong đó, một đêm diễn tại Melbourne ghi nhận tình trạng kín chỗ, cho thấy tác phẩm nhận được sự quan tâm và tình yêu lớn của khán giả Việt tại Úc. Đây cũng là tiền đề để ê-kíp tiếp tục đưa Người Vợ Ma đến thêm nhiều thành phố tại Úc.

Người Vợ Ma là vở kịch kinh dị của tác giả Xuyên Lâm, tên thật là nhà báo Quang Thi. Tác phẩm được dàn dựng tại Sân khấu Kịch Hồng Vân từ những năm đầu thập niên 2000 dưới sự chỉ đạo của nghệ sĩ Thái Hòa. Vở diễn được xem là một trong những tác phẩm góp phần mở đầu trào lưu kịch kinh dị trên sân khấu TP.HCM.

Sau nhiều năm, Người Vợ Ma đã trải qua hàng nghìn suất diễn và để lại dấu ấn với nhiều thế hệ khán giả. Tác phẩm cũng trở thành một trong những vở diễn gắn liền với hành trình hoạt động sân khấu của Ốc Thanh Vân.

Vào đầu tháng 9, Ốc Thanh Vân cùng ê-kíp Sân khấu Kịch Hồng Vân đã đưa Người Vợ Ma sang Australia biểu diễn trong khuôn khổ Tuần lễ Sân khấu Việt Nam.

Trong Người Vợ Ma, NSƯT Ốc Thanh Vân đảm nhận vai Thủy, một bác sĩ tâm lý. Đây là vai diễn được xem là dấu ấn quan trọng trong sự nghiệp sân khấu của nữ nghệ sĩ, đồng thời mang về cho cô giải Nghệ sĩ kịch nói được yêu thích tại HTV Awards 2007.

Việc Người Vợ Ma tiếp tục trở lại Úc cho thấy tác phẩm vẫn có sức hút với cộng đồng khán giả Việt xa quê. Với lịch diễn mới tại Perth, Adelaide và Brisbane, Ốc Thanh Vân cùng ê-kíp Sân khấu Kịch Hồng Vân tiếp tục đưa một tác phẩm quen thuộc của sân khấu Việt đến gần hơn với khán giả tại Úc.