Bàn giao nhà Đại đoàn kết cho hộ có hoàn cảnh khó khăn ở xã Óc Eo.

Ngày 21/11, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Óc Eo tổ chức lễ bàn giao hai căn nhà Đại đoàn kết cho ông Phạm Văn Giá, ngụ ấp Tân Thành và hộ ông Danh Khương, ngụ ấp Tân Đông.

Mỗi căn nhà có diện tích 32 m², kết cấu xây tường, mái lợp tôn, nền lát gạch men. Tổng kinh phí xây dựng 2 căn nhà là 140 triệu đồng, từ nguồn vận động nhà hảo tâm và đối ứng của địa phương, gia đình.

Từ đầu năm đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam xã Óc Eo đã vận động xây dựng 93 căn nhà, với tổng kinh phí trên 5 tỷ đồng, góp phần giúp các hộ có hoàn cảnh khó khăn về chỗ ở được an cư, ổn định cuộc sống.