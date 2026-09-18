Văn hóa

Óc Eo - Ba Thê: Giá trị nổi bật của một quần thể khảo cổ

Khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tỉnh An Giang, nằm trong vùng Tứ giác Long Xuyên, hạ lưu sông Mê Kông, là quần thể gồm 4 khu A-B-C-D liên kết hữu cơ, tổng diện tích 453,1 ha, vùng đệm 946,3 ha. Di sản có niên đại từ thế kỷ I trước Công nguyên đến thế kỷ XII sau Công nguyên, được đề cử theo tiêu chí (ii) và (iii) của Công ước Di sản Thế giới 1972.

Báo An Giang
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Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/oc-eo-ba-the-gia-tri-noi-bat-cua-mot-quan-the-khao-co-a497376.html