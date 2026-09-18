Óc Eo - Ba Thê: Giá trị nổi bật của một quần thể khảo cổ

Số báo mang đến nhiều nội dung phong phú, nổi bật là các bài viết thuộc lĩnh vực chính trị - xã hội: “Hiện thực hóa khát vọng 100 năm vì Nhân dân, vì con người”; “Xác lập tư duy quản trị: từ năng lực đến thực thi”; “Chuyện kể về những cán bộ cơ sở trên “mặt trận” số; chuyên đề “Sắp xếp cơ sở giáo dục trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa: Để những vấn đề phát sinh không trở thành “điểm nghẽn” mới ở cơ sở”.