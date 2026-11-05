Óc Eo - Ba Thê: Chặng nước rút đến UNESCO

Từ ngày 1/11, giá xăng và giá bán lẻ điện bình quân cùng được điều chỉnh giảm. Với sinh viên - nhóm thường phải cân đối chi tiêu từ nguồn hỗ trợ gia đình hoặc thu nhập làm thêm - thay đổi này mang đến cơ hội tiết kiệm một phần chi phí sinh hoạt, dù số tiền cụ thể ở mỗi người không giống nhau.