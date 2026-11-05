Óc Eo - Ba Thê: Chặng nước rút đến UNESCO
Hành trình đưa Óc Eo - Ba Thê trở thành Di sản văn hóa thế giới đang bước vào giai đoạn thẩm định quan trọng. Sau khi tiếp nhận các khuyến nghị của Hội đồng Di tích và Di chỉ quốc tế, gọi tắt là ICOMOS, tỉnh An Giang đang khẩn trương rà soát, bổ sung từng nội dung hồ sơ, chuẩn bị cho các phiên đối thoại quốc tế vào cuối tháng 11 này. Đây là giai đoạn đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ, những luận cứ khoa học xác thực và tính thuyết phục cao.
Nguồn An Giang: https://baoangiang.com.vn/-video-oc-eo-ba-the-chang-nuoc-rut-den-unesco-a501686.html