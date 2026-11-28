Câu chuyện nhỏ, thông điệp lớn

“Đã bao lâu rồi chúng ta chưa được nghe một lời ru?” - câu hỏi mở đầu bài thuyết trình “Thanh âm à ơi” của Thảo Nhi tại vòng 2 của cuộc thi nhẹ nhàng nhưng gợi lên nhiều suy ngẫm về một nét đẹp văn hóa đang dần thưa vắng trong đời sống hiện đại.

Bằng cách dẫn dắt tự nhiên, giọng kể truyền cảm, Thảo Nhi đưa người nghe trở về với những ký ức tuổi thơ, nơi có tiếng võng đưa và lời ru dịu dàng của bà, của mẹ. Với em, lời ru không chỉ đưa trẻ thơ vào giấc ngủ mà còn là nơi bắt đầu của ký ức, là những bài học đầu đời về tình yêu thương, gia đình và cội nguồn.

Thế nhưng, trong nhịp sống hiện đại, khi các thiết bị công nghệ ngày càng phổ biến, những lời ru truyền thống dường như đang dần vắng bóng. Thảo Nhi cho rằng, dù cuộc sống ngày càng hiện đại, những giá trị tinh thần và sự kết nối giữa con người với con người vẫn cần được trân trọng, gìn giữ. Với phần thể hiện giàu cảm xúc, em đã thuyết phục Ban Giám khảo, nhận tấm vé vàng để bước thẳng vào vòng chung kết.

Nguyễn Trần Thảo Nhi nhận danh hiệu Quán quân cuộc thi “Oanh vàng kể chuyện” mùa 2 - Ảnh: NVCC

Tại vòng thi quyết định, với chủ đề “La bàn dẫn sóng”, Thảo Nhi tiếp tục gây ấn tượng khi lựa chọn vấn đề về cách người trẻ tiếp nhận và ứng xử trước thông tin trên mạng xã hội. Qua ba câu chuyện: Một nghệ sĩ đối diện với làn sóng chỉ trích của dư luận; một bộ phim nhận nhiều ý kiến khen chê và tình trạng thông tin bị cắt ghép, xuyên tạc trên không gian mạng, em đã chuyển tải thông điệp qua bài thuyết trình của mình.

Em phân biệt giữa phê bình có căn cứ với việc công kích theo đám đông. Theo Thảo Nhi, mỗi người có quyền đưa ra nhận xét, chính kiến, nhưng cần dựa trên hiểu biết và căn cứ xác thực, thay vì vội vàng phán xét hoặc chạy theo số đông. Đặc biệt, trước những thông tin sai lệch về lịch sử, chính trị và các vấn đề của đất nước, người trẻ cần có tri thức, sự tỉnh táo để nhận diện sự thật và thể hiện trách nhiệm của một công dân. Với phần thể hiện thuyết phục, Thảo Nhi đã giành ngôi vị cao nhất cuộc thi.

Từ tình yêu dành cho những giá trị truyền thống trong “Thanh âm à ơi” đến những chính kiến về các vấn đề của thời đại số, Thảo Nhi cho thấy một thế giới quan phong phú, khả năng lập luận và bản lĩnh bày tỏ chính kiến. Đó cũng là nét nổi bật làm nên dấu ấn riêng của “oanh vàng” tuổi 12.

Nuôi dưỡng đam mê

Niềm yêu thích kể chuyện, khả năng hùng biện của Thảo Nhi không hình thành trong ngày một, ngày hai. Ở Trường THCS Ba Đồn, em là thành viên Đội phát thanh măng non tuyên truyền và thường được thầy cô tin tưởng giao nhiệm vụ dẫn dắt, thuyết trình tại nhiều sự kiện của trường.

Thảo Nhi còn có sở thích đọc sách, năng khiếu viết văn và thường xuyên tham gia các hoạt động giới thiệu sách, kể chuyện theo sách do nhà trường tổ chức. “Mỗi khi đọc một trang sách mới, em cảm thấy rất vui vì được tiếp thu thêm kiến thức. Mỗi câu chuyện đều có những giá trị riêng và em thích kể lại cho mọi người nghe để lan tỏa những điều tốt đẹp mà mình thu nhận được từ trang sách”, Thảo Nhi chia sẻ.

Cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao diễn giả nhí toàn quốc-Oanh Vàng kể chuyện dành cho thí sinh từ 6-15 tuổi, do Thời báo Văn học nghệ thuật phối hợp với Công ty CP Tập đoàn truyền thông Tri Thức Số tổ chức; hướng tới việc tạo môi trường để thiếu nhi rèn luyện kỹ năng kể chuyện, diễn đạt, tư duy phản biện, sự tự tin và khả năng bày tỏ quan điểm về các vấn đề trong cuộc sống.

Hiệu trưởng Trường THCS Ba Đồn Đặng Thị Chung cho biết, Thảo Nhi là học sinh giỏi toàn diện, có thế mạnh ở môn Ngữ văn và năng khiếu hùng biện, diễn thuyết trước đám đông. Giải Quán quân tại cuộc thi Tìm kiếm ngôi sao diễn giả nhí toàn quốc-Oanh Vàng kể chuyện là sự ghi nhận cho quá trình học tập, rèn luyện nghiêm túc của em. Thành tích của Thảo Nhi cũng là động lực để nhà trường tiếp tục đổi mới các hoạt động giáo dục, xây dựng môi trường học tập phong phú, tạo điều kiện để mỗi học sinh khám phá sở trường, phát huy năng khiếu và phát triển năng lực cá nhân.

Chị Trần Thị Hà, mẹ Thảo Nhi cho biết, gia đình luôn mong muốn con phát triển tự nhiên, bên cạnh học văn hóa có thể theo đuổi những sở thích như chơi đàn, vẽ tranh, kể chuyện… Gia đình luôn ủng hộ, tạo điều kiện để con trải nghiệm và khám phá khả năng của mình.

Từ niềm yêu thích đọc sách, kể chuyện đến thành tích tại sân chơi toàn quốc, hành trình của Thảo Nhi cho thấy ý nghĩa của việc khơi dậy đam mê, tạo cơ hội để học sinh phát triển năng lực. Trong thời đại số, bên cạnh kiến thức, các em cần được nuôi dưỡng tình yêu văn hóa, khả năng tư duy độc lập và bản lĩnh thể hiện chính kiến. Đó cũng là hành trang để thế hệ trẻ tự tin trưởng thành, biết trân trọng những giá trị truyền thống và chủ động trước những đổi thay của cuộc sống.