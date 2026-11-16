Oanh Vàng kể chuyện: Nữ sinh lớp 6 gây ấn tượng với bài thuyết trình về không gian mạng

Do Thời báo Văn học nghệ thuật tổ chức, cuộc thi hướng đến đối tượng trẻ em từ 6-15 tuổi. Chương trình nhằm tìm kiếm, phát hiện và bồi dưỡng những gương mặt có năng khiếu diễn thuyết, kể chuyện, dẫn chương trình; đồng thời tạo môi trường để các em rèn luyện sự tự tin, khả năng giao tiếp, tư duy phản biện và cách thể hiện quan điểm cá nhân.

Trong phần thi, nữ sinh hóa thân thành hướng dẫn viên, đưa khán giả khám phá không gian mạng bằng cách dẫn chuyện dí dỏm, kết hợp cử chỉ và biểu cảm linh hoạt. (Nguồn: BTC)

Tiếp nối mùa đầu tiên, Oanh Vàng kể chuyện mùa 2 được triển khai qua các vòng Khởi âm, Cất tiếng và Bứt phá trước khi chọn ra 22 thí sinh vào Chung kết.

Ở chặng cuối, mỗi thí sinh phải trải qua 2 phần thi: Thể hiện tài năng đã chuẩn bị trước và tương tác trực tiếp với Hội đồng Giám khảo. Các em không chỉ được đánh giá về khả năng diễn đạt, làm chủ sân khấu mà còn phải thể hiện chiều sâu nội dung, tư duy độc lập, khả năng lập luận và phản ứng trước những câu hỏi.

Hội đồng Giám khảo vòng Chung kết gồm PGS.TS, nhà xã hội học Trịnh Hòa Bình, Phó Chủ tịch Hiệp hội UNESCO TP Hà Nội (Trưởng ban); Thạc sĩ, đạo diễn Nguyễn Thị Như Quỳnh; diễn viên, giảng viên Minh Trà và nhà báo Nguyễn Chi.

Với chủ đề La bàn dẫn sóng, cuộc thi đặt ra vấn đề gần gũi với đời sống của trẻ em hiện nay: Làm thế nào để tiếp nhận thông tin, lựa chọn nội dung và giữ được chính kiến giữa dòng chảy liên tục của mạng xã hội.

Nếu “sóng” tượng trưng cho những thông tin, xu hướng và tác động từ thế giới xung quanh thì “la bàn” là hình ảnh về tri thức, tư duy phản biện và khả năng tự định hướng của mỗi người.

Tại cuộc thi, Trần Nguyễn Thảo Anh, học sinh lớp 6H, Trường Tiểu học và THCS Mai Hoa, phân hiệu 2, xã Mai Hoa, Hà Tĩnh, đã chọn cách tiếp cận chủ đề này bằng một câu chuyện có hình thức khá thú vị.

Vượt qua nhiều thí sinh, em đã giành danh hiệu Á quân với phần thuyết trình về cách tiếp nhận và chia sẻ thông tin trên không gian mạng.

Trong phần thi, nữ sinh hóa thân thành hướng dẫn viên, đưa khán giả khám phá không gian mạng bằng cách dẫn chuyện dí dỏm, kết hợp cử chỉ và biểu cảm linh hoạt. Từ những nội dung giải trí, tin tức đến nguy cơ nghiện video ngắn, tin giả và chia sẻ thông tin chưa kiểm chứng, cô bé đưa ra những ví dụ gần gũi với đời sống học sinh.

Các em học sinh nhận giải Á quân của cuộc thi. (Nguồn: BTC)

Trong phần giao lưu, trước câu hỏi về việc vô tình giới thiệu sản phẩm không tốt cho sức khỏe khiến bạn bè tin tưởng mua theo, Thảo Anh cho biết sẽ xóa bài đăng, chủ động cảnh báo những người đã tiếp nhận thông tin. Em kết luận: “Con nghĩ một hướng dẫn viên có trách nhiệm là một người biết sửa sai”.

Được biết trong 5 năm tiểu học, Thảo Anh liên tục đạt danh hiệu học sinh xuất sắc. Em từng giành giải Nhất Trạng nguyên Tiếng Việt và Trạng nguyên Toàn tài cấp quốc gia, cùng nhiều giải thưởng ở các môn cờ vua, cầu lông, đá cầu. Ngoài học tập, em yêu thích diễn xuất, múa và thể thao.