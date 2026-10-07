Oanh tạc cơ Tu-95 Nga có còn bay sau năm 2040?

Khi oanh tạc cơ Tu-95 thực hiện chuyến bay đầu tiên năm 1952, máy bay phản lực đã bắt đầu thay đổi căn bản ngành hàng không quân sự.

Hơn 70 năm sau, “Gấu Nga” vẫn nằm trong lực lượng oanh tạc cơ chiến lược của Nga. Câu hỏi hiện nay không còn là Tu-95 có thể tồn tại thêm vài năm, mà là nó sẽ được duy trì đến đâu trong quá trình chuyển sang thế hệ máy bay mới.

Nga đang theo đuổi 2 hướng song song. Một mặt, các Tu-95MS được hiện đại hóa thành Tu-95MSM với động cơ NK-12MPM, hệ thống điện tử hàng không và liên lạc mới, cùng khả năng sử dụng tên lửa hành trình hiện đại như Kh-101 và Kh-102.

Mặt khác, Nga tiếp tục hiện đại hóa và chế tạo mới oanh tạc cơ Tu-160M, trong khi chương trình oanh tạc cơ tàng hình thế hệ mới PAK DA vẫn đang được phát triển.

Oanh tạc cơ Tu-160M có tốc độ và tải trọng lớn hơn đáng kể so với Tu-95. Tuy nhiên, chương trình này đang tiến triển chậm.

Viện nghiên cứu Mỹ- Carnegie Endowment cho biết, nhà máy Kazan chỉ đạt tốc độ khoảng 1,5 máy bay mỗi năm và kế hoạch bàn giao 10 chiếc Tu-160M vào năm 2027 khó hoàn thành đúng hạn.

Đến đầu năm 2026, chương trình cũng mới bàn giao 2 máy bay mới trong năm 2025 thay vì 4 chiếc theo kế hoạch.

PAK DA còn là bài toán dài hạn hơn. Đây là thiết kế oanh tạc cơ cận âm mới, được định hướng giảm dấu hiệu radar và mang tên lửa hành trình tầm xa. Một số kế hoạch trước đây từng đặt mục tiêu bay thử và sản xuất từ cuối thập niên 2020.

Tuy nhiên, nghiên cứu năm 2026 của ấn phẩm chuyên ngành Mỹ- Bulletin of the Atomic Scientists cho biết đến tháng 3/2026, nhà máy Kazan vẫn đang lắp ráp nguyên mẫu đầu tiên phục vụ thử nghiệm mặt đất và chưa có lịch trình rõ ràng cho quá trình hoàn thiện.

Trong khoảng trống đó, Tu-95 vẫn có những lợi thế riêng. Máy bay có tầm bay lớn, có thể mang nhiều tên lửa hành trình và không nhất thiết phải xâm nhập sâu vào không phận đối phương.

Khi tên lửa có tầm bắn hàng nghìn kilomet, tốc độ của máy bay phóng trở thành yếu tố ít quyết định hơn so với khả năng mang vũ khí, độ tin cậy và thời gian hoạt động.

Nhưng oanh tạc cơ Tu-95 cũng có giới hạn rõ ràng. Thiết kế cánh quạt khiến máy bay chậm hơn Tu-160 và tạo tiếng ồn rất lớn.

Thân máy bay không được thiết kế theo yêu cầu tàng hình hiện đại, khiến nó dễ bị phát hiện nếu phải tiến gần khu vực phòng không đối phương.

Vì vậy, vai trò phù hợp nhất của Tu-95 trong chiến tranh hiện đại là phóng vũ khí từ khoảng cách an toàn thay vì xuyên qua mạng lưới phòng không.

Tuổi đời cũng là vấn đề không thể bỏ qua. Số lượng oanh tạc cơ Tu-95 còn hoạt động không được công bố minh bạch và các đánh giá nguồn mở có sai khác.

Vào năm 2026, ước tính Nga có khoảng 60 oanh tạc cơ hạng nặng Tu-95MS và Tu-160 trong biên chế hoạt động, dựa trên ảnh vệ tinh và dữ liệu về các cơ sở bảo dưỡng. Con số này không đồng nghĩa với số máy bay luôn ở trạng thái sẵn sàng chiến đấu.

Một số phân tích cho rằng oanh tạc cơ Tu-95MS có thể được loại biên trước năm 2035 nếu Nga đạt mục tiêu mở rộng đội Tu-160M.

Nhưng chính những chậm trễ của oanh tạc cơ Tu-160M và PAK DA khiến mốc thời gian này vẫn cần được xem là một khả năng, không phải lịch nghỉ hưu chắc chắn.

Sau năm 2040, oanh tạc cơ Tu-95 còn bay hay không vì thế phụ thuộc vào 3 yếu tố: tình trạng kỹ thuật của những khung thân còn lại, tốc độ thay thế bằng Tu-160M và tiến độ thực tế của PAK DA.

Không có cơ sở để khẳng định hôm nay rằng “Gấu Nga” chắc chắn sẽ bay đến giữa thế kỷ XXI, nhưng cũng chưa có cơ sở để coi việc nó biến mất trước năm 2040 là điều chắc chắn.

Tu-95 ra đời khi máy bay phản lực mới bắt đầu thống trị bầu trời. Hơn 70 năm sau, chính những tên lửa hành trình hiện đại lại giúp “Gấu bay” tiếp tục có chỗ đứng trong lực lượng oanh tạc cơ chiến lược. Đó là nghịch lý lớn nhất của một trong những thiết kế quân sự có tuổi đời lâu nhất vẫn còn được sử dụng.