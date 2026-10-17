Oanh tạc cơ Tu-95 không còn vũ khí 'biểu tượng' sau khi được nâng cấp

Máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình Tu-95 Bear của Nga đã được hiện đại hóa sâu, tuy nhiên sau quá trình này, một số vũ khí "không cần thiết" đã bị lược bỏ.

Phiên bản nâng cấp sâu của máy bay ném bom chiến lược mang tên lửa hành trình Tu-95MSM là sản phẩm của quá trình hiện đại hóa toàn diện, tác động đến hầu hết các bộ phận và hệ thống bên trong.

Chiếc oanh tạc cơ này được trang bị hệ thống dẫn đường nâng cấp, cụ thể là đài radar Obzor-MS đã quá cũ với công nghệ analogue được thay thế bằng loại Novella-NV1.021 công nghệ số tiên tiến hơn nhiều.

Các loại vũ khí mà Tu-95 có thể sử dụng đã được mở rộng, khoang chứa bên trong cũng trải qua sửa đổi lớn, bên cạnh đó các giá treo dưới cánh được bổ sung để phóng tên lửa hành trình Kh-101, hoặc biến thể hạt nhân của chúng là Kh-102.

Hệ thống động lực của chiếc oanh tạc cơ cũng trải qua quá trình hiện đại hóa, khi máy bay được trang bị động cơ NK-12MPM thế hệ mới đầy mạnh mẽ với cánh quạt AV-60T tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu suất sử dụng nhiên liệu.

Cùng với các giá treo dưới cánh, một trong những điểm khác biệt chính về ngoại hình giữa Tu-95MSM và các phiên bản đời cũ là khoang vũ khí phía sau bị loại bỏ khi nhận thấy không còn cần thiết.

Trên những phiên bản trước đó của oanh tạc cơ Tu-95, khoang tháp pháo bao gồm người vận hành cặp pháo tự động AM-23, hoặc một module chiến đấu lấy từ vận tải cơ Il-76 với 2 khẩu pháo nòng đôi GSh-23.

"Hiện tại đã có một khoang kỹ thuật ở đó, giúp cải thiện khả năng nổi của máy bay trong trường hợp hạ cánh khẩn cấp xuống nước," một đại diện của nhà phát triển nói với ấn phẩm Rossiyskaya Gazeta.

Quyết định không trang bị vũ khí phòng thủ là do các máy bay ném bom Tu-95 hoạt động ở khoảng cách khá xa so với tiền tuyến, khiến khả năng chúng tham gia không chiến với tiêm kích đối phương là cực kỳ thấp.

Trong khi đó, những chiếc "Gấu Nga" (biệt danh NATO đặt cho dòng máy bay ném bom chiến lược mang hành trình tên lửa này) luôn được tiêm kích của Lực lượng Không quân Vũ trụ Nga hộ tống trong lúc thực hiện nhiệm vụ, khiến việc có thêm pháo là không cần thiết.